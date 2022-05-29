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С режиссерами из Индии, Израиля и Южной Кореи. В Забайкалье завершился международный кинофестиваль

Публикуем яркие фото и рассказываем о номинациях

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В центре — актриса Евгения Короткевич

В центре — актриса Евгения Короткевич

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Сегодня 29 мая завершился Забайкальский международный кинофестиваль.

Он прошел в Чите вот уже в девятый раз. По традиционной багуловой дорожке прошли гости из разных стран, а встречал их Александр Осипов — губернатор края. Ведущими церемонии закрытия выступили режиссер Егор Кончаловский и актриса Олеся Судзиловская.

Ведущие — под одним зонтиком

Ведущие — под одним зонтиком

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Почетные гости — группа «Калинов мост»

Почетные гости — группа «Калинов мост»

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Виктор Шкулев, глава оргкомитета фестиваля

Виктор Шкулев, глава оргкомитета фестиваля

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Актриса Катерина Шпица с Николаем Гадомским, директором Забайкальской государственной кинокомпании

Актриса Катерина Шпица с Николаем Гадомским, директором Забайкальской государственной кинокомпании

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Основных номинаций в конкурсе было пять:

• Лучший фильм — «Странствия пепла», режиссер Мангеш Джоши (Индия);

• Лучший режиссер — тоже Мангеш Джоши со «Странствиями пепла»;

• Лучший сценарий — Дана Идисис с фильмом «Вот и мы» (Израиль);

• Лучший актер — Мохан Агаше из «Странствий пепла»;

• Лучшая актриса — Байра Бела из монгольского фильма «Легенда о матери».

Приз зрительских симпатий в основном конкурсе вручили фильму «Земун» российского режиссера Эдуарда Жолнина.

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Члены международного жюри

Члены международного жюри

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Отдельный конкурс провели для короткометражек. Его победителями стали:

  • «За лучший фильм, сделанный в Забайкальском крае» и «За лучший короткометражный документальный фильм»«Я не знаю букву «два» режиссера Олеси Корепановой из России;
  • Приз за лучший короткометражный игровой фильм «Пачка» российского режиссера Регины Хитровой, а также «Ряд А, Номер 79: Её место» Ли Юн-сук из Южной Кореи.
Церемония вручения призов

Церемония вручения призов

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Специальные призы конкурса сценариев короткого метра вручили Владмиру Кибареву за «живой Забайкальский язык и достоверность образа Великой Отечественной войны» заслужили Владимиру Кибиреву. Также собенно отметили сценарий Елены Чубенко и Петра Касихина к фильму «Однажды в Забайкалье».

Братья Торсуевы из «Приключения Электроника»

Братья Торсуевы из «Приключения Электроника»

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На фестивале было много необычных номинаций. Например, Сергей Пускепалис получил приз «За яркость и многообразие творческого таланта», а Мария Порошина — была отмечена как «Самая нежная и лирическая актриса нашего кино». Анну Ардову назвали «самой неожиданной и уникальной артисткой нашей культуры». Губернатор края вручил свой особый приз Дмитрию Харатьяну.

Анна Ардова и Дмитрий Харатьян

Анна Ардова и Дмитрий Харатьян

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Искали на фестивале и новых для индсутрии людей. В питчинге (конкурсе) кинопроектов победил Никита Ивакин с интригующим сценарием «Клянусь, это был мой последний раз». А в конкурсе «Новый взгляд» вручили три номинации:

  • Лучший фильм — «Нормальный только я» Антона Богданова;
  • «Приз зрительских симпатий» — Мятный пряник» Андрея Карасова;
  • «За мастерство режиссуры» — «Наш отец» Клаудио Ноче.

Напомним, это первый в истории фестиваль кино, проходящий на земле Забайкалья. Среди целей праздника — поддержка его культуры, традиций и этнографических особенностей. Президент фестиваля — Александр Михайлов, народный артист РСФСР. Оргкомитет возглавляет Виктор Шкулев, а ведущим спонсором выступает его Shkulev Media Holding.

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