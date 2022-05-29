С режиссерами из Индии, Израиля и Южной Кореи. В Забайкалье завершился международный кинофестиваль
Публикуем яркие фото и рассказываем о номинациях
Сегодня 29 мая завершился Забайкальский международный кинофестиваль.
Он прошел в Чите вот уже в девятый раз. По традиционной багуловой дорожке прошли гости из разных стран, а встречал их Александр Осипов — губернатор края. Ведущими церемонии закрытия выступили режиссер Егор Кончаловский и актриса Олеся Судзиловская.
Основных номинаций в конкурсе было пять:
• Лучший фильм — «Странствия пепла», режиссер Мангеш Джоши (Индия);
• Лучший режиссер — тоже Мангеш Джоши со «Странствиями пепла»;
• Лучший сценарий — Дана Идисис с фильмом «Вот и мы» (Израиль);
• Лучший актер — Мохан Агаше из «Странствий пепла»;
• Лучшая актриса — Байра Бела из монгольского фильма «Легенда о матери».
Приз зрительских симпатий в основном конкурсе вручили фильму «Земун» российского режиссера Эдуарда Жолнина.
Отдельный конкурс провели для короткометражек. Его победителями стали:
- «За лучший фильм, сделанный в Забайкальском крае» и «За лучший короткометражный документальный фильм» — «Я не знаю букву «два» режиссера Олеси Корепановой из России;
- Приз за лучший короткометражный игровой фильм — «Пачка» российского режиссера Регины Хитровой, а также «Ряд А, Номер 79: Её место» Ли Юн-сук из Южной Кореи.
Специальные призы конкурса сценариев короткого метра вручили Владмиру Кибареву за «живой Забайкальский язык и достоверность образа Великой Отечественной войны» заслужили Владимиру Кибиреву. Также собенно отметили сценарий Елены Чубенко и Петра Касихина к фильму «Однажды в Забайкалье».
На фестивале было много необычных номинаций. Например, Сергей Пускепалис получил приз «За яркость и многообразие творческого таланта», а Мария Порошина — была отмечена как «Самая нежная и лирическая актриса нашего кино». Анну Ардову назвали «самой неожиданной и уникальной артисткой нашей культуры». Губернатор края вручил свой особый приз Дмитрию Харатьяну.
Искали на фестивале и новых для индсутрии людей. В питчинге (конкурсе) кинопроектов победил Никита Ивакин с интригующим сценарием «Клянусь, это был мой последний раз». А в конкурсе «Новый взгляд» вручили три номинации:
- Лучший фильм — «Нормальный только я» Антона Богданова;
- «Приз зрительских симпатий» — Мятный пряник» Андрея Карасова;
- «За мастерство режиссуры» — «Наш отец» Клаудио Ноче.
Напомним, это первый в истории фестиваль кино, проходящий на земле Забайкалья. Среди целей праздника — поддержка его культуры, традиций и этнографических особенностей. Президент фестиваля — Александр Михайлов, народный артист РСФСР. Оргкомитет возглавляет Виктор Шкулев, а ведущим спонсором выступает его Shkulev Media Holding.