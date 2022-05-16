Премьерные показы балета «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым прошли в НОВАТе — видео постановки
Все билеты на представления были проданы
В Новосибирском театре оперы и балета 13 и 14 мая прошли премьерные показы балета «Конек-Горбунок» — царя сыграл известный актер Марат Башаров.
Режиссером постановки стал Владимир Кехман, получивший за работу 1,25 миллиона рублей. Он и пригласил Башарова сыграть в НОВАТе.
Актер дал интервью НГС, где рассказал о дебюте в балете.
Все билеты на показы были проданы. Самые дорогие были на первые ряды — 10 тысяч рублей. Балет стал режиссерским дебютом Владимира Кехмана.
Ранее НГС рассказывал, что Новосибирский театр оперы и балета почти завершил масштабный ремонт балетного крыла. На время работ артистам пришлось репетировать в других залах, так как этаж был полностью перекрыт. Мы посмотрели, на что театр потратил 250 миллионов рублей.