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Премьерные показы балета «Конек-Горбунок» с Маратом Башаровым прошли в НОВАТе — видео постановки

Все билеты на представления были проданы

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Для Марата Башарова это был дебют в балете

Для Марата Башарова это был дебют в балете

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В Новосибирском театре оперы и балета 13 и 14 мая прошли премьерные показы балета «Конек-Горбунок» — царя сыграл известный актер Марат Башаров.

Режиссером постановки стал Владимир Кехман, получивший за работу 1,25 миллиона рублей. Он и пригласил Башарова сыграть в НОВАТе.

Актер дал интервью НГС, где рассказал о дебюте в балете.

Все билеты на показы были проданы. Самые дорогие были на первые ряды — 10 тысяч рублей. Балет стал режиссерским дебютом Владимира Кехмана.

Ранее НГС рассказывал, что Новосибирский театр оперы и балета почти завершил масштабный ремонт балетного крыла. На время работ артистам пришлось репетировать в других залах, так как этаж был полностью перекрыт. Мы посмотрели, на что театр потратил 250 миллионов рублей.

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Владимир КехманНОВАТбалет
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