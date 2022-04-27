«Дети изменили всё»: Филипп Киркоров — об отцовстве, «короне» и травле, которую он пережил

Накануне 55-летнего юбилея Филипп Киркоров дал большое интервью нашим коллегам из журнала «Антенна-Телесемь». Мы публикуем лишь часть разговора, а полностью материал можно прочитать в свежем номере, который уже в продаже. И этот номер — необычный: у него 55 обложек. В каждом городе, где выходит «Антенна-Телесемь», — свой Филипп.
Вы можете получить в подарок всю коллекцию и фирменные призы от «Антенны-Телесемь», если выполните условия конкурса, которые опубликованы в
Режиссер не хочет снимать Киркорова
— Когда я посмотрел фильм «Гитлер капут!», мне настолько понравилось режиссерское решение в нем, что нашел общего знакомого, который сыграл в картине, через него — продюсера Сережу Ливнева, позвонил ему и говорю: «Вы такой шикарный фильм сделали. Если надумаете снимать что-то в этом роде, пригласите меня».
Приглашение не заставило себя долго ждать, Сережа позвонил через пару месяцев: «Филипп, ничего не обещаю, но есть роль, посмотрите» — и прислал сценарий «Любовь в большом городе» роль святого Валентина. Я кайфанул: святой Валентин — это точно мое!
Но вдруг продюсер пропадает. Звоню ему сам. «Филипп, так неудобно, не знаю, как сказать, но режиссер категорически не хочет вас снимать. Может быть, кто-то что-то наговорил ему…» — объяснил он.
А в это время легенды обо мне ходили такие, что я бы сам испугался себя, за километр бы обходил человека по фамилии Киркоров.
«Уже утвердили другого артиста», — сказал Сережа. «Как утвердили? Давайте сделаю пробы», — настоял я и как-то уговорил.
Конечно, я имел свое видение святого Валентина: накрашенный, в перьях и всё такое. Это еще больше усугубило желание режиссера никогда не видеть меня…
«Имею право на второй шанс»
Но тут я вспомнил историю с Мадонной. Она очень хотела сниматься в мюзикле «Эвита» про великую Эву Перон, а продюсеры и композитор Эндрю Ллойд Уэббер были категорически против. Мадонна сняла свою «корону» и сделала всё: она умоляла, доказывала и убедила! Фильм благодаря ей получился блистательным. И я решил, что ну-ка, Киркоров, отставь свою «корону» в сторону и иди к режиссеру.
Прилетел в Нью-Йорк на площадку, спрашиваю: «Где здесь Марюс Вайсберг?» Этот испуганный Вайсберг отвечает: «Я здесь». Объясняю ему: «Мне показалось, что мы просто друг друга не поняли. Мне очень нравится ваше творчество, и я хочу сыграть роль, которую уверен, что могу сыграть». Он говорит, что я провалил пробы. «Вы не дали мне задачу актерскую. Имею право на второй шанс!» — отвечаю я.
Настя Задорожная, которая играла одну из главных ролей, поддержала меня: «Марюс, ну дай человеку шанс! Это же Филипп Киркоров. Это же наш король!» Вайсберг настаивал на своем: «Пробы, которые вы прислали, не подходят, вы там какой-то гламурный… Герой — опустившийся бомж! Это всё не про вас».
Но всё-таки он согласился, будучи совершенно уверенным, что я ничего не понял из того, что он наговорил, дал мне сцену из начала фильма, где святой Валентин плачет и рассказывает о своей трагической судьбе. А я приехал на площадку такой рок-н-ролльный, в кожаном плаще, сапогах, смотрю, рядом валяется какая-то черная шапочка с красной звездочкой и нелепыми ушками, надел ее, чтобы волосы не мешали, и сыграл так, что все застыли.
Помню, как Марюс сказал: «Позвоните актеру, пусть не вылетает, Валентин утвержден». В итоге дубль, который я тогда выдал, вошел в фильм.
Вот так не на бис, а назло я попал в кино, прошел через все три фильма и записал к ним саундтреки «Просто подари», «Струны», «Любовь», «Радость моя», которые побеждали на всех музыкальных церемониях. На данный момент это мой любимый кинопроект, в котором я участвовал, а Марюс — мой любимый режиссер.
Скандал с Мариной Яблоковой
— Меня растоптали в этой истории с Яблоковой в Кремле (6 декабря 2010 года между Филиппом Киркоровым и помощником главного режиссера церемонии «Золотой граммофон» Мариной Яблоковой на репетиции произошла ссора, девушка обвинила артиста в побоях, 16 декабря стороны заключили мировое соглашение. — Прим. «Антенны»), приписали всё, чего я на самом деле не делал. Ни одного видеодоказательства не было, но настолько мощно в то время против меня работала желтая пресса, настолько сильно включилась в травлю, что я, наверное, впервые в жизни сказал, что не хочу выходить на сцену. Не хочу петь, жить не хочу...
Я понял, насколько уничтожен, и попал в израильскую психиатрическую клинику. Ко мне туда приехал Андрей Малахов снимать программу. Тогда колесо истории повернулось вспять, а обратно разворачиваться стало после того, как показали истинную ситуацию, положение дел и как всё происходило.
«Кому-то это было очень нужно»
Было доказано, что все сфальсифицировано, синяки этой женщине рисовались, всё делалось специально, чтобы меня убрать с рынка. Кому-то это было очень нужно. В этот момент я осознал, насколько ничтожна для меня стала жизнь без сцены. А что если завтра история повторится и я из нее не выпутаюсь? Ради чего, кого буду жить дальше?
И я понял, что настал тот момент, когда не хочу больше быть один. Жениться? После такой жены, которая была у меня, очень сложно найти кого-то равного, да и Филипп Киркоров не парный шелкопряд. Надо решать вопрос по-другому, стать отцом, и тогда если что-то случится, то у меня будут дети, ради которых смогу продолжать жить. Они изменили всё, подход ко многим вопросам.