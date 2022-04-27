«Дети изменили всё»: Филипп Киркоров — об отцовстве, «короне» и травле, которую он пережил

Конечно, я имел свое видение святого Валентина: накрашенный, в перьях и всё такое. Это еще больше усугубило желание режиссера никогда не видеть меня…



«Имею право на второй шанс»

Но тут я вспомнил историю с Мадонной. Она очень хотела сниматься в мюзикле «Эвита» про великую Эву Перон, а продюсеры и композитор Эндрю Ллойд Уэббер были категорически против. Мадонна сняла свою «корону» и сделала всё: она умоляла, доказывала и убедила! Фильм благодаря ей получился блистательным. И я решил, что ну-ка, Киркоров, отставь свою «корону» в сторону и иди к режиссеру.



Прилетел в Нью-Йорк на площадку, спрашиваю: «Где здесь Марюс Вайсберг?» Этот испуганный Вайсберг отвечает: «Я здесь». Объясняю ему: «Мне показалось, что мы просто друг друга не поняли. Мне очень нравится ваше творчество, и я хочу сыграть роль, которую уверен, что могу сыграть». Он говорит, что я провалил пробы. «Вы не дали мне задачу актерскую. Имею право на второй шанс!» — отвечаю я.



Настя Задорожная, которая играла одну из главных ролей, поддержала меня: «Марюс, ну дай человеку шанс! Это же Филипп Киркоров. Это же наш король!» Вайсберг настаивал на своем: «Пробы, которые вы прислали, не подходят, вы там какой-то гламурный… Герой — опустившийся бомж! Это всё не про вас».

