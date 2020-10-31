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«Камеры разряжались на морозе»: новосибирский режиссер снял короткометражку о том, как выбраться из леса

Съемки проходили в марте этого года

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На съемки ушло три дня

На съемки ушло три дня

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Режиссер из Новосибирска снял короткометражку про человека в темном лесу

Новосибирский режиссер Павел Щекатурин опубликовал на своем YouTube-канале новый короткометражный фильм под названием «Я заблудился».

— Съемки проходили в марте этого года. Где-то три дня был съемочный процесс сам. Почему три дня, а не один — очень быстро камеры разряжались на морозе. Приходилось растягивать всё до трех дней, а монтаж занял где-то недели две. Потом, получается, с апреля месяца работа просто лежала на полочке неопубликованная, — рассказал режиссер.

По сюжету зимним вечером герой выходит с собакой на прогулку. Когда собака убегает, а герой принимается её искать, он теряется в лесу. Встречая свой страх, он всё равно потом выбирается с помощью свечки, которую ему вручает девушка. Самой большой сложностью, по словам Павла, помимо холода, было отсутствие света. На съемках использовались свечи, которые на морозе могут повести себя непредсказуемо.

— Сейчас эта короткометражка пошла по нескольким фестивалям, я буквально вчера отправил на два фестиваля, отправлял даже за рубеж. Ну а так она лежит на YouTube в свободном доступе. Лучшего будущего, чем фестивали, наверное, для короткометражного фильма представить нельзя, — добавляет Павел Щекатурин.


В начале октября стало известно, что новосибирский мим из Цирка дю Солей сыграл главную роль в необычном фильме про гитлеровцев.

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короткометражкарежиссер
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