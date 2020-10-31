«Камеры разряжались на морозе»: новосибирский режиссер снял короткометражку о том, как выбраться из леса

Новосибирский режиссер Павел Щекатурин опубликовал на своем YouTube-канале новый короткометражный фильм под названием «Я заблудился».

— Съемки проходили в марте этого года. Где-то три дня был съемочный процесс сам. Почему три дня, а не один — очень быстро камеры разряжались на морозе. Приходилось растягивать всё до трех дней, а монтаж занял где-то недели две. Потом, получается, с апреля месяца работа просто лежала на полочке неопубликованная, — рассказал режиссер.

