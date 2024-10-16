Ударил подростка и женщину с ребенком: буйному новосибирцу с Забалуева вынесли приговор

Новосибирец был в состоянии алкогольного опьянения Источник: «АСТ-54» / Vk.com











Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор хулигану, который избил нескольких соседей во дворе дома № 90 на ул. Забалуева. Вечером 21 сентября 2023 года неадекватный мужчина кидался на людей, пока его не скрутили и не передали полиции.

Как сообщили в сообществе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте», пьяный Илья Горбунов ударил 16-летнего подростка по голове, от чего тот упал на землю. Потом он ударил по голове проходящую мимо женщину с грудным ребенком на руках, пнул коляску, а также ударил мать пострадавшего подростка.

Буйного новосибирца до прибытия полиции скрутили соседи Источник: «АСТ-54» / Vk.com

После этого дебошир поднялся в свою квартиру на 16-м этаже и начал бросать в прохожих газовые баллоны для заправки зажигалок, крышки, стеклянные и жестяные банки. Затем хулиган снова спустился на улицу, где подрался с четырьмя мужчинами.

Один из очевидцев рассказывал НГС, что буйного сибиряка соседи в итоге смогли скрутить и передать полиции.

На судебном заседании 14 октября 2024 года новосибирец признал свою вину частично. Суд же признал его виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Кроме того, ранее Илья Горбунов не отбыл наказание за преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств»). По совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в колонии строгого режима.