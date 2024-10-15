«Положили мордой в пол»: в кафе «Жасмин» под Новосибирском пришел ОМОН из-за конфликта со стрельбой

Сотрудники ресторана отмечают, что записи с камер у них хранятся шесть дней Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В скандально известном кафе «Жасмин» в Тогучине, в ночь на 12 октября, прошла облава с полицией и сотрудниками ОМОН. Причиной этому стал конфликт со стрельбой, который произошёл ещё 2 июня и попал на запись камер видеонаблюдения заведения.

Что стало причиной проверки?

Тогда, 2 июня, конфликт спровоцировал безработный тогучинец Эльгюр Амиров. Он нанёс телесные повреждения одному из посетителей кафе «Жасмин». Также в конфликте участвовали его друзья Денис Недосекин и Назар Гаршин. Двоих нарушителей арестовали, ещё один фигурант успел улететь в Турцию.

Позже, 21 июля, Амиров на автомобиле Lexus сбил мопед с двумя подростками 14 и 15 лет. Тогда суд решил, что отправлять его под арест нет причин, и отпустил на свободу. Однако в августе резонансное дело Амирова начальник главного следственного управления по Новосибирской области передал в новосибирским следователям. Ход расследования по уголовному делу взял на контроль начальник Главного следственного управления регионального главка МВД. Для расследования понадобились записи с камер ресторана «Жасмин».

«Не предоставили постановление об обыске»

Представитель ресторана Вера Рзаева рассказала редакции НГС, что впервые за записями с камер к ним обратились в августе 2024 года, однако заведение не смогло их предоставить, так как данные хранятся только шесть дней.

— Сейчас уже октябрь. Ночью, 12 октября, (прим. ред.) заявились сотрудники полиции и ОМОН, не предоставив постановление об обыске. Они начали орать, кричать, мужчин всех положили на пол, — рассказывает Вера Рзаева.

По её словам, ни ей, ни директору ресторана не предложили добровольно предоставить камеры видеонаблюдения. Только через пять минут заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции Максим Болдинов предъявил постановление о производстве обыска от 1 октября 2024 года.

— У сотрудников кафе имелась техническая возможность пересмотра и фиксации видеозаписи, имеющей значение для расследования, однако сотрудниками кафе «Жасмин» по какой-то причине не было предпринято мер для сохранения видеозаписи либо данная видеозапись намеренно не была предоставлена сотрудникам полиции. У предварительного следствия имеются основания полагать, что указанная видеозапись сохранена сотрудниками кафе, «Жасмин» и хранится в помещениях данного кафе на видеорегистраторе или на съемном носителе информации, — говорится в постановлении.

После этого Рзаева дала разрешение на обыск в ресторане. Однако, по её словам, нарушения на этом не закончились. Женщина рассказывает, что один из сотрудников полиции изъял видеорегистратор без обыска и без свидетелей.

— Ещё спустя 30 минут мне принесли на подпись протокол выемки, где указано, что двое понятых и я присутствовали при выемке видеорегистратора. Я сказала, что меня там не было и подписывать не стала, — отметила Рзаева.

К протоколу она добавила замечание о том, что документ составили без её участия.

Также на обыск приехали и представители ПДН. Однако женщина уверяет, что несовершеннолетних сотрудников у них нет, так как с пятницы по воскресенье ресторан работает до 5:00 утра. Нарушений в продаже алкоголя, со слов администратора, у них также не выявили.

«Зачем омоновцы?»

Полицейские и раньше устраивали облавы в «Жасмине» Источник: NGS.RU











Непонятным для Веры Рзаевой остаётся и то, зачем в ресторан прибыли сотрудники ОМОН.

— У нас около 80 человек отдыхало. Мы не представители, не участники уголовного дела. Мы не подозреваемые, не обвиняемые. Мы просто лица, у которых где-то что-то камера, может, зафиксировала. На каком основании омоновцы? ОМОН приглашают, если есть угроза применения насилия в отношении следователя, — рассуждает женщина.

Более того, по её словам, силовики применили насилие в отношении посетителей «Жасмина». В частности, травмы получил местный житель, который ранее лежал в больнице с повреждением левой руки, и участник СВО, которого избили у входа в заведение.

Представители кафе считают, что сотрудники отдела МВД России по Тогучинскому району действовали незаконно и нанесли ущерб их деловой репутации. Генеральный директор заведения Алескерова Зияфат подготовила заявление в Центральный районный суд Новосибирска.

«Положили всех мордой в пол»

Посетители ресторана «Жасмин» поделились с редакцией НГС своей версией событий.

— Омоновцы ворвались, положили всех мордой в пол. Мигрантов, которых там обычно очень много, увезли в изолятор временного содержания для проверки документов, — говорят местные.

Также они уточнили, что в заведении были несовершеннолетние, которых отправили в отдел полиции и вызвали их родителей.

Редакция НГС направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для уточнения обстоятельств обыска. Полученный ответ мы обязательно опубликуем.