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Криминал Массовая разборка подростков в Кузбассе попала на видео — в конфликте участвовало более 80 человек

Массовая разборка подростков в Кузбассе попала на видео — в конфликте участвовало более 80 человек

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске

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В соцсетях горожане предполагают, что конфликт начался с просьбы закурить

Подростки устроили массовые разборки в Анжеро-Судженске, которые перепугали местных жителей. Как сообщили в региональном СК, в конфликте участвовало более 80 человек.

Накануне случившегося, 21 сентября, недалеко от одного из ТЦ города двое обвиняемых встретили и избили незнакомого им подростка. Как уточняет ведомство, кузбассовцы напали на жертву из-за «незначительного повода» и много раз ударили его по голове.

После издевательств они назначили несовершеннолетнему встречу на одной из парковок города, где собирались продолжить разборки.

— Информация о предстоящей встрече послужила причиной массового скопления людей 22 сентября 2024 года, куда сами несовершеннолетние не пришли, — говорится в публикации.

Тем не менее следователи установили личности и нашли организаторов драки, напугавшей местных жителей. Сейчас против подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Как писал NGS42.RU, на место, где собралась толпа, выезжали полицейские после звонок местных жителей. Они арестовали пять кузбассовцев, которые катались на крышах авто, затевали драку, употребляли наркотики и напали на сотрудников.

Отметим, что до драки, которую и пытались организовать подростки, дело не дошло. Как отметила пресс-служба МВД, силовики вовремя разогнали собравшуюся компанию.

Ранее в Новосибирске на улице Выборной вчера, 22 сентября, произошла массовая драка. По словам читательницы НГС, к дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому, но на него тоже напали.

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