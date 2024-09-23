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Происшествия «Били толпой, палками»: на Выборной произошла массовая драка — в конце «Лада» влетела в уезжающую машину

«Били толпой, палками»: на Выборной произошла массовая драка — в конце «Лада» влетела в уезжающую машину

Толпа, как заявила читательница, напала на припарковавшегося у дома

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26 комментариев

Драка произошла во дворе дома на Выборной

В Новосибирске на улице Выборной вчера, 22 сентября, произошла массовая драка. Об этом рассказала читательница НГС.

По ее словам, к дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали.

— Били толпой, палками, которые вырывали из клумб. Обоих мужчин увезла скорая. У одного из них приличная кровопотеря, — рассказала местная жительница.

В толпе есть как женщины, так и мужчины

Читательница НГС также прислала видео, на котором можно заметить, как ругаются люди. Черный автомобиль пытается уехать и сдает назад. У его водителя порвана футболка. В этот момент один из толпы садится в серую «Ладу», разгоняется и врезается в черный автомобиль.

Корреспондент обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области.

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На прошлой неделе в рабочем поселке Кольцово произошел конфликт между подростками. Как заявила мать одного из мальчиков, двое нанесли повреждения ее 9-летнему сыну — сейчас она ищет свидетелей.

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Комментарии
29
Долой мракобесие
1 час
Похоже приезжие высококлассные специалисты нахлобучили скрепоносцев стаей, как у них принято. Жизнь в городе превращается в GTA
МАРГО
52 минуты
А почему им вообще позволено нападать толпой? Почему это до сих пор практикуется? До каких пор???
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