«Били толпой, палками»: на Выборной произошла массовая драка — в конце «Лада» влетела в уезжающую машину

Драка произошла во дворе дома на Выборной Источник: читательница НГС











В Новосибирске на улице Выборной вчера, 22 сентября, произошла массовая драка. Об этом рассказала читательница НГС.

По ее словам, к дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали.

— Били толпой, палками, которые вырывали из клумб. Обоих мужчин увезла скорая. У одного из них приличная кровопотеря, — рассказала местная жительница.

В толпе есть как женщины, так и мужчины Источник: читательница НГС

Читательница НГС также прислала видео, на котором можно заметить, как ругаются люди. Черный автомобиль пытается уехать и сдает назад. У его водителя порвана футболка. В этот момент один из толпы садится в серую «Ладу», разгоняется и врезается в черный автомобиль.

Корреспондент обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области.