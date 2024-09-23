«Били толпой, палками»: на Выборной произошла массовая драка — в конце «Лада» влетела в уезжающую машину

В Новосибирске на улице Выборной вчера, 22 сентября, произошла массовая драка. Об этом рассказала читательница НГС.
По ее словам, к дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали.
— Били толпой, палками, которые вырывали из клумб. Обоих мужчин увезла скорая. У одного из них приличная кровопотеря, — рассказала местная жительница.
Читательница НГС также прислала видео, на котором можно заметить, как ругаются люди. Черный автомобиль пытается уехать и сдает назад. У его водителя порвана футболка. В этот момент один из толпы садится в серую «Ладу», разгоняется и врезается в черный автомобиль.
Корреспондент обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области.
На прошлой неделе в рабочем поселке Кольцово произошел конфликт между подростками. Как заявила мать одного из мальчиков, двое нанесли повреждения ее 9-летнему сыну — сейчас она ищет свидетелей.