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Происшествия Один кусал за ноги, другой царапал: мать школьника заявила о драке сына с подростками в Кольцово — она ищет свидетелей

Один кусал за ноги, другой царапал: мать школьника заявила о драке сына с подростками в Кольцово — она ищет свидетелей

Сибирячка сообщила, что обратилась в полицию

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5 комментариев

По словам матери, конфликт произошел после 16:00 часов

19 сентября в Новосибирской области в рабочем поселке Кольцово произошел конфликт между подростками. Как заявила мать одного из мальчиков, двое нанесли повреждения ее 9-летнему сыну — сейчас она ищет свидетелей.

Как сообщила НГС мать мальчика Ольга, инцидент случился около 16:30 на участке между домом №30 и школой. По ее словам, после конфликта у сына остались на лице царапины.

— Я была на работе, когда позвонил сын и сказал, что его очень сильно поцарапал одноклассник. Он плакал, но я не поняла, что настолько (сильно, — прим.ред), — сказала Ольга.

Женщина объяснила, что в 20:00 часов вернулась с работы и увидела сына, после чего решила выяснить подробности ситуации. Точную причину произошедшего она не знает, но уточнила, что изначально сын играл со сверстниками. После этого там оказались еще двое парней: одноклассник и мальчик постарше.

— Дальше я пока затрудняюсь сказать, что именно произошло. Я знаю, что он (одноклассник, — прим.ред) повалил сына на землю и что к ним подбежал еще один мальчик, который старше. Один кусал за ноги, царапины сделал второй. Кто из них кто, я не знаю, — заявила сибирячка.

Ольга уточнила, что об укусах сообщила мать другого ребенка, которая стала свидетелем конфликта. Женщина сообщила, что после происшествия не обращалась в медучреждение. По ее словам, она написала заявление в полицию.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, проводят ли сотрудники ведомства проверку.

В начале сентября стало известно, что толпа подростков избила компанию школьников. Конфликт произошел на парковке вблизи МФЦ «Сан Сити».

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Комментарии
5
Гость
21 минута
Проверить кусаку на склонность к ЛГБТ
Гость
21 минута
Кусают за ноги обычно собаки. Или квадроберы.
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