НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +11

5 м/c,

зап.

 743мм 46%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Что интересного в стране
Массовая драка на Выборной
Золотой фонд домов Новосибирска
Плюсы и минусы банкротства
Главные тренды сезона
История человека-астероида
Как сэкономить на аренде
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Новости в Telegram
Криминал Отрава для мух, пестициды на полу, пакет с порошком: как выглядит кухня отравившейся семьи — видео

Отрава для мух, пестициды на полу, пакет с порошком: как выглядит кухня отравившейся семьи — видео

Трагедия в Красноярском привела к смерти 4 детей

2 038
13 комментариев

Коридор местной больницы, в которую привезли семью с признаками отравления

В Красноярском крае силовики проверили кухню семьи, члены которой смертельно отравились. Сейчас известно, что погибли четыре ребенка, а отец и беременная мать — в больнице.

Как пишут наши коллеги из NGS24.RU, в кухонном шкафу семьи следователи нашли порошок светлого цвета в пакете без маркировки, отраву для мух, антибиотик для крупных животных и растительные пестициды на полу. Сейчас все опасные вещества отправлены на экспертизу. Эту информацию подтвердили в краевой прокуратуре.

В СК добавляют, что упаковку от пельменей глава семьи сжег как мусор. Алкоголь родители в день отравления не пили, только чай. Обед, которые варили дети, съела вся семья. Сыпали ли они что-то туда, неизвестно. Родителям уже сообщили о смерти детей.

— Мама плачет постоянно, отец переживает, — сообщают в Следкоме.

Видео с места ЧП опубликовала краевая прокуратура.

Трагедия произошла в поселке Красная Сопка Красноярского края. От отравления неизвестным веществом 21 сентября в местной больнице скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Остальных членов семьи доставили санитарной авиацией в Красноярск: взрослых в БСМП, детей в перинатальный центр.

В воскресенье, 22 сентября, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончалась 11-летняя девочка. На следующий день, в понедельник ночью, умер четвертый ребенок. В живых остались только родители — 32 и 34 лет. Мать семейства находится на девятом месяце беременности. Она уже дала показания следователям. Отец придерживается той же версии, что и женщина.

Корреспонденты NGS24.RU побывали на месте ЧП и узнали у соседей и родственников подробности произошедшего. Брат отца погибших детей также рассказал свою версию трагедии. Россельхознадзор нашел нарушения в магазине «Олимп», где закупалась отравившаяся семья. Туда поставляли пельмени и мясо без сопроводительных ветеринарных документов, которые должны подтверждать безопасность продуктов. При этом сотрудница магазина утверждает, что их товары не могли стать причиной для отравления семьи.

ПО ТЕМЕ
Красноярский край Назаровский район Отравление детей Смерть детей Отравление Родители
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
13 минут
Думаю скоро выяснят кто отравил.
ПЛУТ
12 минут
тихий ужас.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Aristos,36

Nick,37

Алёна,32

Джони,38

Lana_svet,26

Константин,37

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление