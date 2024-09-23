Отрава для мух, пестициды на полу, пакет с порошком: как выглядит кухня отравившейся семьи — видео

Коридор местной больницы, в которую привезли семью с признаками отравления Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Красноярском крае силовики проверили кухню семьи, члены которой смертельно отравились. Сейчас известно, что погибли четыре ребенка, а отец и беременная мать — в больнице.

Как пишут наши коллеги из NGS24.RU, в кухонном шкафу семьи следователи нашли порошок светлого цвета в пакете без маркировки, отраву для мух, антибиотик для крупных животных и растительные пестициды на полу. Сейчас все опасные вещества отправлены на экспертизу. Эту информацию подтвердили в краевой прокуратуре.

В СК добавляют, что упаковку от пельменей глава семьи сжег как мусор. Алкоголь родители в день отравления не пили, только чай. Обед, которые варили дети, съела вся семья. Сыпали ли они что-то туда, неизвестно. Родителям уже сообщили о смерти детей.

— Мама плачет постоянно, отец переживает, — сообщают в Следкоме.

Видео с места ЧП опубликовала краевая прокуратура.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Трагедия произошла в поселке Красная Сопка Красноярского края. От отравления неизвестным веществом 21 сентября в местной больнице скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Остальных членов семьи доставили санитарной авиацией в Красноярск: взрослых в БСМП, детей в перинатальный центр.

В воскресенье, 22 сентября, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончалась 11-летняя девочка. На следующий день, в понедельник ночью, умер четвертый ребенок. В живых остались только родители — 32 и 34 лет. Мать семейства находится на девятом месяце беременности. Она уже дала показания следователям. Отец придерживается той же версии, что и женщина.