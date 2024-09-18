На олимпийского чемпиона Перлова завели второе уголовное дело — его подозревают в мошенничестве на 3 миллиона

Двое фигурантов дела находятся под арестом, один — под подпиской о невыезде Источник: Александор Ощепков / NGS.ru / vk.com











Следователи в Новосибирске завели второе уголовное дело на олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на посту генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

По версии следствия, будучи руководителем футбольного клуба Андрей Перлов заключал договоры с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольного поля. По факту, уверены силовики, подрядчики работы не проводили, но получали деньги и перечисляли их руководству клуба. По материалам дела, таким образом из бюджета регионального Минспорта было похищено 3,3 миллиона рублей.

Известно, что кроме Андрея Перлова также подозреваемыми по уголовному делу проходят бывший главный бухгалтер АНО «ФК „Новосибирск“ Татьяна Лошкарева и бывший начальник управления спорта клуба Константин Кричевский. Лошкарева сегодня находится под домашним арестом, Кричевский — под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.