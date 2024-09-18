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Криминал эксклюзив На олимпийского чемпиона Перлова завели второе уголовное дело — его подозревают в мошенничестве на 3 миллиона

На олимпийского чемпиона Перлова завели второе уголовное дело — его подозревают в мошенничестве на 3 миллиона

По уголовному делу также проходят экс-бухгалтер ФК «Новосибирск» и бывший спортивный функционер

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15 комментариев

Двое фигурантов дела находятся под арестом, один — под подпиской о невыезде

Следователи в Новосибирске завели второе уголовное дело на олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на посту генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

По версии следствия, будучи руководителем футбольного клуба Андрей Перлов заключал договоры с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольного поля. По факту, уверены силовики, подрядчики работы не проводили, но получали деньги и перечисляли их руководству клуба. По материалам дела, таким образом из бюджета регионального Минспорта было похищено 3,3 миллиона рублей.

Известно, что кроме Андрея Перлова также подозреваемыми по уголовному делу проходят бывший главный бухгалтер АНО «ФК „Новосибирск“ Татьяна Лошкарева и бывший начальник управления спорта клуба Константин Кричевский. Лошкарева сегодня находится под домашним арестом, Кричевский — под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, что Андрей Перлов сегодня находится в СИЗО. Его задержали в конце марта и обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами (ст.159 УК РФ). В первом уголовном деле речь идет об аренде футбольных полей для тренировок спортсменов академии ФК «Новосибирск» по завышенным тарифам. Следователи полагают, что Перлов мог проводить бюджетные деньги через «компанию-прокладку».

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Комментарии
19
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
18 сентября 2024, 11:18
интересно...вот когда ловят таких мошенников, это правильно, так и нужно...непонятно другое...все наверху знают воров, которые тырят не миллионами, а миллиардами...но в том стане, тишь да гладь...иногда всколыхнут воду какой то новостью, что задержали, но новостей о посадках или каких то значимых приговорах, потом нет...опять тишина... ну или проведут годик в своей квартире, рисуя картины и все, новая должность, круче прежней...да уж...за все отдуваются раболепные граждане, наблюдая постоянный рост цен, рост налогов, услуг и т.д. и радуются гойде...
274603344
18 сентября 2024, 11:23
НГС рассказал про версию следствия, а где версия защиты?
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