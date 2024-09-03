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Криминал Новосибирец жестко избил и ограбил мужчину на Никитина — расправа попала на видео

Новосибирец жестко избил и ограбил мужчину на Никитина — расправа попала на видео

Инцидент произошел на Никитина, 68

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1 комментарий

Информация о происшествии уточняется

В Новосибирске неизвестный напал на мужчину в Октябрьском микрорайоне. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», напавший избил сибиряка и отобрал у него телефон.

— Сегодня на Никитина, 68 на мужчину напал, избил и ограбил неустановленный человек. Также он украл у него телефон, — говорится в посте.

По словам очевидцев, пострадавшего увезла скорая. Предположительно, у мужчины перелом руки, сломан нос и сотрясение.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее сибиряк отнял у инвалида костыль и избил его в наукограде Кольцово. Нетрезвого дебошира скрутили ГБРовцы.

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Комментарии
2
Гость
4 сентября 2024, 00:14
100% нападавший из навальнят. Они все такие, обиженные на всё, на всех и на себя. Нужно найти его и сделать ему мягкими ноги
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