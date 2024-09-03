Новосибирец жестко избил и ограбил мужчину на Никитина — расправа попала на видео

В Новосибирске неизвестный напал на мужчину в Октябрьском микрорайоне. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск», напавший избил сибиряка и отобрал у него телефон.
— Сегодня на Никитина, 68 на мужчину напал, избил и ограбил неустановленный человек. Также он украл у него телефон, — говорится в посте.
По словам очевидцев, пострадавшего увезла скорая. Предположительно, у мужчины перелом руки, сломан нос и сотрясение.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.
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