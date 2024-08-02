Ударил ножом в затылок: новосибирец попал в СИЗО после драки — он покинул город, но явился с повинной

В Новосибирске взяли под стражу мужчину по делу о массовой драке, которая случилась несколько дней назад в Южно-Чемском микрорайоне. Его обвиняют в покушении на убийство.
Как сообщили в Кировском районном суде Новосибирска, инцидент случился ночью 28 июля вблизи дома №7а по улице Александра Чистякова. По версии следствия, обвиняемый ударил ножом в затылок человека. На судебном заседании следователь пояснил, что потерпевший находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
Выяснилось, что 19-летний обвиняемый после преступления покинул Новосибирск, но затем явился с повинной. Он сообщил, что не помнит обстоятельств произошедшего.
— Суд учёл, что задержанный обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против жизни человека, не имеет постоянного места жительства на территории Новосибирска, — сказано в сообщении.
Уточняется, что сибиряк знаком со свидетелями по делу и знает адреса их проживания. В момент преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчине предъявили обвинения по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября.
Подробности инцидента стали известны несколько дней назад. По данным агентства «Гвардия», ночью 28 июля возле пивного бара на улице Александра Чистякова случилась потасовка, в которой участвовали примерно 10 человек. В ходе драки мужчина воткнул нож в затылок сопернику, после чего конфликт прекратился.