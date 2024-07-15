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Криминал В Перми мать убила сына и выкинула его в чемодане на мусорку: она рассказала, почему это сделала

В Перми мать убила сына и выкинула его в чемодане на мусорку: она рассказала, почему это сделала

СК опубликовал информацию с допроса

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14 комментариев
Ирина Шатова во время допроса признала свою вину

12 июля в центре Перми бездомный нашел чемодан, в котором лежало тело школьника — до смерти мальчика душили и резали ножом. Следователи начали поиски молодой женщины — с этим самым чемоданом она ночью бродила по улицам города и попала на камеры. Ирину Шатову — так зовут женщину, — искали до вечера субботы. Сегодня в пермском суде ей вынесут меру пресечения. На допросе она призналась, что планировала совершить суицид из-за долгов.

— Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счеты с жизнью и ребенка убила, чтобы он не оставался один, — сообщили в СУ СК Прикамья.

Знакомые семьи рассказывали 59.RU, что некоторое время назад Ирина занялась трейдингом — то есть торговлей акциями на бирже. Однако информация о долгах не подтверждается: в картотеках приставов нет информации об исполнительных листах на человека с ее ФИО.

Также известно, что Ирина развелась с мужем, в последнее время жила с сыном в квартире ее родителей — сами они проводят лето на даче. Родственник со стороны бывшего мужа рассказал редакции, что Ирина просила в долг миллионные суммы, при этом в соцсетях создавала картинку идеальной жизни. Сына, говорят знакомые семьи, Ирина очень любила.

Также СК опубликовал видео, на кадрах которого видно, как конвой приводит обвиняемую в кабинет следователя.

Следователь спрашивает: «За что задержаны, можете пояснить?». Обвиняемая говорит: «Статья 105 часть вторая, убийство малолетнего». Следователь спрашивает: «Что совершили?».

— Убила собственного сына, — признается на видео Ирина Шатова.

Далее следователь спрашивает: «Вину в совершении преступления признаете?». «Да, признаю», — говорит женщина. «Полностью?», — уточняет следователь. «Полностью», — отвечает обвиняемая.

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Комментарии
16
styil
15 июля 2024, 18:32
депутаты уже принимают закон о запрете усыновлений в "неправильные" страны - видимо, описанное в статье ими приветствуется?
Гость
15 июля 2024, 18:26
"В Перми мать убила сына и выкинула его в чемодане на мусорку" Особая духовность™ Главное что не проклятые американцы, а свои, скрепные
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