В Перми мать убила сына и выкинула его в чемодане на мусорку: она рассказала, почему это сделала

Ирина Шатова во время допроса признала свою вину Источник: пресс-служба СУ Следственного комитета по Пермскому краю











12 июля в центре Перми бездомный нашел чемодан, в котором лежало тело школьника — до смерти мальчика душили и резали ножом. Следователи начали поиски молодой женщины — с этим самым чемоданом она ночью бродила по улицам города и попала на камеры. Ирину Шатову — так зовут женщину, — искали до вечера субботы. Сегодня в пермском суде ей вынесут меру пресечения. На допросе она призналась, что планировала совершить суицид из-за долгов.



— Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счеты с жизнью и ребенка убила, чтобы он не оставался один, — сообщили в СУ СК Прикамья.

Знакомые семьи рассказывали 59.RU, что некоторое время назад Ирина занялась трейдингом — то есть торговлей акциями на бирже. Однако информация о долгах не подтверждается: в картотеках приставов нет информации об исполнительных листах на человека с ее ФИО.

Также известно, что Ирина развелась с мужем, в последнее время жила с сыном в квартире ее родителей — сами они проводят лето на даче. Родственник со стороны бывшего мужа рассказал редакции, что Ирина просила в долг миллионные суммы, при этом в соцсетях создавала картинку идеальной жизни. Сына, говорят знакомые семьи, Ирина очень любила.

Источник: пресс-служба СУ Следственного комитета по Пермскому краю

Также СК опубликовал видео, на кадрах которого видно, как конвой приводит обвиняемую в кабинет следователя.



Следователь спрашивает: «За что задержаны, можете пояснить?». Обвиняемая говорит: «Статья 105 часть вторая, убийство малолетнего». Следователь спрашивает: «Что совершили?».



— Убила собственного сына, — признается на видео Ирина Шатова.

