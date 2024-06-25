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Криминал Новосибирец прописал у себя в квартире 69 мигрантов — как его за это наказали

Новосибирец прописал у себя в квартире 69 мигрантов — как его за это наказали

Теперь он должен заплатить больше миллиона рублей

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Новосибирец получил судебный штраф

Новосибирец должен будет заплатить больше миллиона рублей за то, что незаконно прописал у себя 69 мигрантов. В Прокуратуре Новосибирской области сообщили, что в ходе расследования было доказано, что сибиряк получил за это более 1,1 миллиона рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Суд встал на сторону ведомства.

Теперь новосибирец должен будет вернуть не только более 1,1 миллиона рублей, которые получил от мигрантов, но и заплатить судебный штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее НГС писал, что жильцы домов вблизи хостела возмутились, когда узнали, что рядом с ними поселят две сотни мигрантов. Местные жители добились их выселения.

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Мигранты Прокуратура Новосибирской области Незаконная прописка Суд
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