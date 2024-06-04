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Город От геологов до отельеров: кому принадлежит новосибирская общага, из которой выгнали 240 мигрантов

От геологов до отельеров: кому принадлежит новосибирская общага, из которой выгнали 240 мигрантов

Прежде зданием владело геодезическое предприятие

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Рабочие трудились на стройке нового кампуса НГУ

Пятиэтажное здание по улице 40 лет Октября, 2А, в котором до недавнего времени жили более 200 рабочих из Узбекистана, принадлежит компании ООО «Старый отель Новосибирск». Об этом сказано в выписке из ЕГРН, с которой ознакомился НГС.

Ранее НГС писал, что жильцы домов вблизи хостела возмутились, когда узнали, что рядом с ними поселят две сотни мигрантов. Рабочие прибыли по большей части из Узбекистана и работали на строительстве нового кампуса НГС в Академгородке. Местные жители добились выселения мигрантов — прокуроры и следователи организовали проверку. Один из владельцев хостела подтвердил редакции НГС, что иностранцы покинули общежитие, но не сообщил, куда они переехали.

С 2003 года здание принадлежало ПАО «Сибнефтегеофизика». До закрытия это было одним из крупнейших геологоразведочных предприятий Сибири. Оно входило в холдинг «Геотек», контрольный пакет акций принадлежал Росимуществу. Согласно выписке, ООО «Старый отель Новосибирск» купила здание в 2018 году.

Директор компании, по данным RusProfile, — Ольга Заруцкая. Выручка организации за прошлый год составила почти 3,5 миллиона рублей, прибыли нет. Заруцкая числится директором ещё трёх компаний. Одна из них — турфирма ООО «Агентство аист» на Гусинобродском шоссе. Выручка компании в прошлом году составила 1,8 миллиона рублей, прибыль — 208 тысяч.

Также Ольга Заруцкая руководит гостиничным комплексом «Лазурный» в Октябрьском районе Новосибирска. Его выручка составила 3,6 миллиона, а прибыль — почти 1,5 миллиона рублей. Четвёртая компания предпринимательницы — ООО «Редакция телепрограммы «ТВ Н-СК»». Её выручка превысила 5 миллионов рублей, прибыли за прошлый год нет.

Корреспондент НГС дозвонился до Ольги Заруцкой, однако та не подтвердила, что владеет зданием по улице 40 лет Октября.

Ранее НГС выяснял, кто пристраивает к памятнику в центре города, огромную конструкцию.

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