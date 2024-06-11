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Криминал Оставил деньги себе: новосибирец обманул бабушку и телефонных мошенников в Кузбассе

Оставил деньги себе: новосибирец обманул бабушку и телефонных мошенников в Кузбассе

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве

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Новосибирец забрал у пенсионерки 100 тысяч рублей

19-летний житель Новосибирска стал курьером у телефонных мошенников, но деньги им он не отдал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве сообщили, что ранее в полицию обратилась 76-летняя жительница города Белово. Она рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная и сообщила, что её внучку якобы сбил автомобиль и та находится в больнице. В трубке пенсионерка услышала голос «внучки», которая попросила деньги на «операцию».

76-летняя кемеровчанка передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей. Спустя время пенсионерка позвонила дочери, чтобы узнать о состоянии внучки, но оказалось, что с той все в порядке. Так бабушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники МВД оперативно задержали курьера телефонных мошенников, которым оказался 19-летний житель Новосибирска. Молодой человек заявил, что нашел «работу» в одном из мессенджеров и приехал в Кузбасс на такси, оплаченном криминальным куратором.

— Похищенные у пенсионерки денежные средства он не стал переводить подельникам, а оставил себе и часть успел потратить. Остальные наличные сотрудники полиции у него изъяли и вернули женщине, — сообщили в ведомстве.

На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Иркутске задержали студентку из Новосибирска, которая забрала у жертвы телефонного мошенничества 5 миллионов рублей. Девушка объяснила, что думала, что носит взятки.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Кемеровская область МВД Телефонные мошенники
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