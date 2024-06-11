Оставил деньги себе: новосибирец обманул бабушку и телефонных мошенников в Кузбассе

Новосибирец забрал у пенсионерки 100 тысяч рублей Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, Густаво Зырянов/NGS.RU











19-летний житель Новосибирска стал курьером у телефонных мошенников, но деньги им он не отдал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.



В ведомстве сообщили, что ранее в полицию обратилась 76-летняя жительница города Белово. Она рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная и сообщила, что её внучку якобы сбил автомобиль и та находится в больнице. В трубке пенсионерка услышала голос «внучки», которая попросила деньги на «операцию».



76-летняя кемеровчанка передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей. Спустя время пенсионерка позвонила дочери, чтобы узнать о состоянии внучки, но оказалось, что с той все в порядке. Так бабушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.



Сотрудники МВД оперативно задержали курьера телефонных мошенников, которым оказался 19-летний житель Новосибирска. Молодой человек заявил, что нашел «работу» в одном из мессенджеров и приехал в Кузбасс на такси, оплаченном криминальным куратором.



— Похищенные у пенсионерки денежные средства он не стал переводить подельникам, а оставил себе и часть успел потратить. Остальные наличные сотрудники полиции у него изъяли и вернули женщине, — сообщили в ведомстве.



На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

