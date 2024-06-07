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Криминал Думала, что носит взятки: студентка из Новосибирска стала курьером у мошенников — она забрала у жертв 5 миллионов

Думала, что носит взятки: студентка из Новосибирска стала курьером у мошенников — она забрала у жертв 5 миллионов

Девушка «работала» сразу в двух регионах Сибири

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Устанавливается причастность девушки к аналогичным преступлениям

В Иркутске задержана 18-летняя студентка из Новосибирска, которая работала курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

В полицию Иркутская ранее обратилась 85-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что невестка попала в аварию и срочно нужны деньги.

Аферист попросил сохранить разговор в тайне и попросил передать деньги девушке, которая придет к ней домой. В итоге жительница Иркутска лишились 230 тысяч рублей.

Спустя время силовики задержали 18-летнюю курьера телефонных мошенников. Оказалось, что девушка — студентка одного из вузов Новосибирска.

— Она пояснила, что такой способ заработка нашла в интернете и считала, что «передает взятки». В ходе проверки выяснилось, от действий девушки пострадали еще как минимум 5 пожилых жителей Новосибирска. Она забрала у них свыше 4 миллионов 600 тысяч рублей, — рассказали в полиции.

С задержанной в настоящее время работают следователи. Устанавливается причастность студентки к аналогичным преступлениям.

Ранее НГС рассказывал, как другой житель Новосибирска был затянут в преступление: он стал дроппером. Парень получил 2,5 тысячи от мошенников за пользование своей картой, а затем иск на 85 тысяч от прокуратуры.

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Иркутская область Новосибирск МВД Телефонные мошенники
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