Думала, что носит взятки: студентка из Новосибирска стала курьером у мошенников — она забрала у жертв 5 миллионов

В Иркутске задержана 18-летняя студентка из Новосибирска, которая работала курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
В полицию Иркутская ранее обратилась 85-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что невестка попала в аварию и срочно нужны деньги.
Аферист попросил сохранить разговор в тайне и попросил передать деньги девушке, которая придет к ней домой. В итоге жительница Иркутска лишились 230 тысяч рублей.
Спустя время силовики задержали 18-летнюю курьера телефонных мошенников. Оказалось, что девушка — студентка одного из вузов Новосибирска.
— Она пояснила, что такой способ заработка нашла в интернете и считала, что «передает взятки». В ходе проверки выяснилось, от действий девушки пострадали еще как минимум 5 пожилых жителей Новосибирска. Она забрала у них свыше 4 миллионов 600 тысяч рублей, — рассказали в полиции.
С задержанной в настоящее время работают следователи. Устанавливается причастность студентки к аналогичным преступлениям.
Ранее НГС рассказывал, как другой житель Новосибирска был затянут в преступление: он стал дроппером. Парень получил 2,5 тысячи от мошенников за пользование своей картой, а затем иск на 85 тысяч от прокуратуры.