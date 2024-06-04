Лицом к стене, руки за спину: появилось видео задержания «политеховского маньяка»

Телеграм-канал Baza опубликовал ролик с задержанием предполагаемого «политеховского маньяка» Виталия Манишина. На кадрах видно, что в дом мужчины врываются силовики, заламывают ему руки и прижимают лицом к стене.
Напомним, громкое дело передали в суд, а 3 июня в Калманском районном суде состоялось первое слушание. По его итогам обвиняемому продлили меру пресечения — он проведет в СИЗО еще полгода, до 21 ноября.
На данный момент Манишин признался в 11 убийствах. Однако следствие полагает, что их может быть больше.
— Есть основания предполагать, что Виталий Манишин мог быть причастен и к другим преступлениям. Но достоверных данных, которые бы указывали на причастность к каким-то еще преступлениям, пока не обнаружено, — говорит замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю Александр Жеребцов.
Ранее NGS22.RU изучил биографию политеховского маньяка и поговорил с его знакомыми. Читайте по ссылке, кто такой Виталий Манишин и как ему удалось оставаться на свободе больше 20 лет.
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