Лицом к стене, руки за спину: появилось видео задержания «политеховского маньяка»

Телеграм-канал Baza опубликовал ролик с задержанием предполагаемого «политеховского маньяка» Виталия Манишина. На кадрах видно, что в дом мужчины врываются силовики, заламывают ему руки и прижимают лицом к стене.

Напомним, громкое дело передали в суд, а 3 июня в Калманском районном суде состоялось первое слушание. По его итогам обвиняемому продлили меру пресечения — он проведет в СИЗО еще полгода, до 21 ноября.

На данный момент Манишин признался в 11 убийствах. Однако следствие полагает, что их может быть больше.

— Есть основания предполагать, что Виталий Манишин мог быть причастен и к другим преступлениям. Но достоверных данных, которые бы указывали на причастность к каким-то еще преступлениям, пока не обнаружено, — говорит замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю Александр Жеребцов.

