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Криминал Угнал машину, чтобы помириться с женой: сибиряк залез в гараж к соседу и увел его «Иж»

Угнал машину, чтобы помириться с женой: сибиряк залез в гараж к соседу и увел его «Иж»

Владелец машины был в командировке

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Мужчину остановили в поселке Краснозерское

В Новосибирской области остановили автомобиль, которым без прав управлял житель Алтайского края. Как оказалось машину «Иж-2715011» мужчина угнал, чтобы помириться со своей женой.

По данным МВД по Новосибирской области, в алтайскую дежурную часть МВД России «Хабарский» поступило сообщение от жителя поселка Целинный. Владелец автомобиля рассказал, что несколько дней назад кто-то выломал ворота в его гараж и угнал автомобиль.

После подачи заявления оказалось, что угонщик уже попался. 53-летнего мужчину задержали в новосибирском поселке Краснозерское.

На него были составлены протоколы по частям 1, 2 статьи 12.3 (управление транспортным средством без документов), части 1 статьи 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке) КоАП РФ.

Автомобиль поместили на спецстоянку, а водитель уехал обратно в Хабарский район. Там его задержали еще раз.

— Фигуранту было известно о том, что хозяин машины находится в командировке. Также он рассказал сотрудникам полиции о том, что в момент совершения преступления находился в небольших разногласиях со своей супругой, которая уехала в Новосибирскую область к родственникам, поэтому злоумышленник решил угнать автомобиль для того, чтобы съездить помириться с супругой, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас автомобиль передан под сохранную расписку владельцу транспортного средства. По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале апреля НГС рассказывал, как в Новосибирске автомобиль «Тойота» наехал на металлическое ограждение. За рулем машины был пьяный 23-летний парень без водительского удостоверения.

ПО ТЕМЕ
Угон Новосибирская область Алтайский край Автомобиль
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