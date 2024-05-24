Поймали спустя 17 лет: видео с задержанием сибиряка, подозреваемого в убийстве маленькой девочки

Личность мужчины не раскрывается Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Жителю Ленинского района Кемерова предъявили обвинение в убийстве девятилетней девочки в одном из СНТ. Преступление было совершено летом 2007 года, но только недавно удалось установить личность мужчины, сообщает в пятницу, 24 мая, пресс-служба СУ СКР по региону.



Следствие сообщает, что летом 2007 года пропала девочка 1998 года рождения, которая ушла гулять. В течение суток ее тело нашли на одном из участков в СНТ, но убийцу тогда установить не смогли.



На протяжении 17 лет следствие искало подозреваемого в преступлении, для чего было опрошено 600 человек, проверено 70 записей с камер наблюдения изучено 2500 телефонных звонков и досмотрено около 3500 машин. Кроме того, потребовалось провести несколько сотен экспертиз. В итоге личность мужчины установили.

Источник: СУ СКР по Кузбассу

— Личность подозреваемого и его причастность к совершенному преступлению была установлена, при силовой поддержке ОМОН Росгвардии мужчина был задержан 23 мая 2024 года на территории Ленинского района города Кемерово, — сообщает пресс-служба.

Суд отправил мужчину в СИЗО на период следствия. Согласно действующему законодательству, кемеровчанину грозит пожизненное лишение свободы.

Источник NGS42 рассказал, что мужчина задержан за убийство Маши Ж., тело которой было найдено в дачном поселке в микрорайоне «Южный». Вскоре после это был задержан молодой человек, сознавшийся в преступлении, в том числе в изнасиловании. Сотрудников милиции наградил Аман Тулеев, который был тогда губернатором Кузбасса. Но подозреваемого после отпустили, так как исследовании биоматериалов доказало его непричастность.