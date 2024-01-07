Исчезновение в Яркуле: спустя 13 лет следователи нашли свидетеля — в пропаже 15-летней Наташи обвинили полицейских

В 2010 году в селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области при странных обстоятельствах пропала 15-летняя Наташа Матюхина. Тогда было достаточно подозреваемых в причастности к исчезновению девочки, но никого не обвиняли. Спустя 13 лет дело вновь возобновили и задержали троих экс-полицейских района, которые в те годы тоже участвовали в поиске Наташи. Как проходили поиски, что говорят местные жители и кого в итоге задержали — вспоминаем подробности громкой истории в материале НГС.
Новая зацепка
В деле о бесследном исчезновении 15-летней Натальи Матюхиной 13 лет назад в селе Яркуль Новосибирской области появились показания свидетельницы. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
Сегодня считается, что школьницу сбили на машине, похитили и убили четверо полицейских. Источник уточнил, что свидетельница якобы находилась в роковую ночь в одной машине с обвиняемыми, а после исчезновения школьницы переехала жить в отдаленный регион на юге России.
Летом прошла серия арестов бывших сотрудников полиции района, которые 13 лет назад искали Наташу и виновных в ее пропаже. Максима Кудрявцева, который был за рулем автомобиля в ночь пропажи Наташи Матюхиной, обвинили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему и бывшему оперативнику Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Вместе с начальником отделения участковых и по делам несовершеннолетних Александром Кунцем всех троих следователи обвинили в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они ожидают результатов расследования в следственном изоляторе.
В августе, по подозрению в убийстве задержали, а затем отправили под стражу начальника уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексея Бороздина. Житель села Усть-Тарка тогда сообщил, что арест начальника угрозыска связан с делом об убийстве Натальи.
Позже появилась информация о том, что полицейские Александр Кунц и Алексей Бороздин из Усть-Тарки могут быть причастны к еще одному убийству 10-летней давности. Телеграм-канал Baza сообщал, что последнего задержал спецназ.
Что говорят о полицейских
15-летняя Наташа пропала 13 лет назад в небольшом селе Яркуль Усть-Таркского района. Несколько раз расследование загадочного исчезновения девочки начинали, а затем прекращали, заходя в тупик. Весной 2023 года дело в очередной раз возобновили, а 27 июля задержали троих подозреваемых — бывших сотрудников Усть-Таркского отдела полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, а также действующего начальника участковых ПДН Александра Кунца.
— Кунца всегда не любили, он идиот был, неприятный человек. «Выбивал» показания только насильно. Если нужно было признания добиться, мог побить и за Яркуль вывезти, неважно — преступник, не преступник. Мог бросить на дороге, и иди куда хочешь. Но они не похожи на людей, которые могли убить, — говорит работница администрации Яркульского сельсовета. Женщина не захотела представляться, но хорошо помнит и вечер пропажи Наташи Матюхиной, и местных милиционеров, которых задержали по обвинению в смерти девочки.
1 августа 2023-го Центральный суд арестовал фигурантов громкого дела. В следственный изолятор их отправили до 18 сентября. Максима Кудрявцева обвинили в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Кудрявцеву и Бартоломею предъявили обвинение в похищении несовершеннолетней по предварительному сговору (п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Всех троих — Кудрявцева, Бартоломея и Кунца — обвинили в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Местные поговаривают, что жители регулярно жаловались на крутой нрав Кунца: якобы он использовал своеобразные методы работы с населением. Но это не помешало ему дослужить до настоящего времени. Зато его коллеги, бывшие сотрудники того же отдела полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, уволились со службы в течение месяца после исчезновения девочки.
Бухгалтер яркульского сельсовета Ирина Воробьева характеризует бывшего участкового как человека грубоватого. А вот молодая многодетная мать Тамара говорит, что арестованные часто помогали жителям. Сама она родилась в Яркуле, знала их, когда училась в школе. По ее словам, Кунц, Кудрявцев и Бартоломей в те годы были парнями молодыми и горячими, но за девчонок в деревне заступались, как и за женщин, которых обижали пьяные мужья.
— При мне они всегда нормальными были, нормально разговаривали, порой защищали, когда молодые были. Или раньше было такое, что жена или соседи вызывали на пьянки и гулянки из-за драк милицию. Они приедут, заберут дебоширов, за пилорамы вывезут, бьют и бросают или дальше увозят. Это было даже с моим папой — у меня родители гуляли часто, — буднично рассказывает сибирячка.
Жители Яркуля утверждают, что люди в селе пропадали и до Наташи Матюхиной. Среди них — трое взрослых мужчин. К одному из этих случаев, по слухам, могли быть причастны те же милиционеры.
Сельчане вспоминают, что одного из пропавших участковые повезли в Татарск в отделение милиции и бросили по дороге. Предположительно, его останки нашли совсем недавно на дачах Усть-Тарки — официального подтверждения этому, впрочем, нет. И если дело о пропаже школьницы в селе, где живет всего 400 человек, лежало в архивах 13 лет, то что говорить о местных мужиках: выпил, пропал — да и бог с ним.
Если жители Яркуля и его окрестностей бурно обсуждают последние события, связанные с безвестным исчезновением школьницы и задержанием милиционеров, то в родной Усть-Тарке о них почти ничего не знают или не хотят говорить.
— Про ситуацию слышал, видел их родственников. Все люди нормальные, работящие, благополучные, у всех есть дети. Когда их задержали, гудел весь район, — коротко сказал о событиях молодой парень, приехавший в гости к теще в Усть-Тарку. — О событиях все говорят, но поступок их больше обсуждают за столом, в кругу семьи, а не открыто. Надеемся все, что справедливость восторжествует.
Тамара, кстати, замечает: Бартоломей и Кудрявцев приезжали в село нечасто — повеселиться или во время важных событий вроде выборов. Бывало, катались на машинах, отдыхали. Вот и в день пропажи Наташи Матюхиной, 2 марта 2010 года, как раз были выборы. Кого и зачем выбирали, уже никто не помнит. Но избирательный участок был в школе, там дежурил участковый Александр Кунц. А возле магазина и в сельском клубе отдыхала молодежь.
Загадочное исчезновение
Наташа и ее подруга Аня вышли из клуба примерно в 8 вечера — домой их, по словам сельчан, отправил сам Кунц. Пошли сначала к Ане, какое-то время сидели у нее, а потом Аня пошла проводить подружку до дома.
На середине дороги девочки якобы разминулись и отправились каждая к себе. Наташе предстояло преодолеть путь через небольшой пустырь, который условно делит село на «старую» и «новую» деревни — девочка жила «в старом Яркуле». Дома она так и не появилась.
В тот вечер, как говорят сельчане, двое полицейских из соседней Усть-Тарки, Бартоломей и Кудрявцев, катались по селу на «Волге». Будто бы была авария, и Наташу сбили.
— Как они шли, сама Аня говорила. На работников милиции все склоняются и сразу склонялись, но не думаем, что изнасиловали. Думаем, что ехали и сбили, — предполагают работницы сельсовета. — Чисто случайно могло произойти, а потом испугались, наверное. Они не бандиты какие-то, жалоб не было.
Когда Наташа пропала, сначала в деревне было тихо. Один день, два. Первыми тревогу забили педагоги в сельской школе: Наташу пусть и не сразу, но хватились на уроках. Об этом помнит учитель математики Галина Васильевна — она преподавала в классе Наташи математику.
— Девочка была тихая, спокойная, училась средненько. Уже не помню — то ли в 7-м, то ли в 8-м классе. Я как раз переехала тогда сюда. Их классный руководитель Сергей Иванович сказал, что девочки нет уже второй день в школе. Я удивилась, сказала, что нужно звонить родителям. Позвонили — они сказали, что она вроде как у подружки, — вспоминает педагог.
После этого в селе начались поиски. Наташу искали волонтеры, учителя и ученики школы, родные, соседи — все. Прочесывали лес, соседние базы с коровниками — надеялись найти ее там, в навозе. Осматривали колодцы, погреба, ямы.
Село гудело несколько месяцев. Местные говорили много и разное. Кто-то предполагал, что Наташа потерялась, другие считали, что ее кто-то увез. Некоторые верили, что школьница потеряла память. Говорили и об убийстве. Но толком никто ничего не знал.
В июле 2010 года НГС опубликовал новость о пропаже 15-летней девочки в селе Яркуль. Скорее всего, речь в ней шла именно о Наташе. Со ссылкой на СУ СКП РФ в материале указано, что рост пропавшей около 160–165 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза сине-голубые. Особых примет не имелось. Последний раз школьницу видели в черной вязаной шапке, удлиненной болоньевой куртке черного цвета, в темно-синих джинсах и черных кроссовках.
Затем начались мучительные для родителей годы. Поиски то возобновляли, то прекращали, как и расследование. В село приезжали специалисты из Новосибирска и Москвы. Некоторые сельчане утверждают, что «даже на самолете прилетали». В прошлом году дело возобновили в очередной раз, и одним из подозреваемых стал супруг местной жительницы Тамары Дмитрий.
Женщина вспоминает, что в 2010 году ее муж был молод, только отслужил в армии. С друзьями в тот вечер, когда пропала Наташа, он стоял возле продуктового магазина неподалеку от злополучной дороги. После компания собиралась пойти в клуб и продолжить веселье на дискотеке. В числе подозреваемых оказались все отдыхавшие там парни.
— В 2022 году муж работал на Бахтае — это за лесом пастбище ЗАО «Родина», в 20 км от села. Там он скотину пас — коней, коров. Его в грязной одежде приехали забрали — без протоколов, без судебных санкций. Ни родителям, ни мне с детьми ничего не сказали. Свекра забирали, угрожали мужу, что изобьют его отца, чтобы муж признался, — вспоминает с ужасом Тамара.
О случившемся женщине сообщили родственники, у которых были связи в полиции. Когда через 6–7 дней Дмитрия повезли в Новосибирск, участковый посоветовал ей купить продукты, одежду, взять деньги и привезти супругу. Здесь же мужчина прошел полиграф. Тамара вспоминает, что он длился 3 часа. Причастность не подтвердилась.
Местные поговаривают, что за 13 лет многие попали под подозрение. Увозили и «выбивали» признания якобы даже из отца пропавшей.
«Была спокойной и тихой»
Жители села вспоминают Наташу как спокойную, тихую и домашнюю девочку. Так говорят продавец местного магазина, учителя, соседи — все, кто знал пропавшую и ее семью.
— Она еще маленькая была, с мальчиками не дружила. В клубе играли они в бильярд и домино — а куда им еще ходить? Семья тоже нормальная: мать работала на ферме, сейчас на пенсии, отец нормальный. У них многодетная семья. Все дети хорошие, многие уже отучились, — говорит учительница Галина Васильевна.
Жительница Яркуля Тамара, мужа которой подозревали в убийстве Наташи, немного старше пропавшей. Она уверяет: девочка была домоседкой, много времени проводила с семьей, братьями и сестрами. После 10 вечера всегда была дома. Сотрудница сельсовета тоже говорит, что и Наталья, и ее подруга Аня были обычными скромными школьницами.
— Есть девчонки, хоть и малолетки, а уже стервы. Эти нет. Нормальные девки. Аня живет в Яркуль-Матюшкино, у нее уже четверо детей. Сюда приезжает иногда. У нее тут сестра, дядька живет. И семья Матюхиных нормальная. У них пять сыновей, Наташа была одна дочечка, — с грустью говорит женщина.
Больно смотреть на страдания матери
Сейчас, несмотря на внешнее спокойствие, люди в селе по-прежнему нервничают и вспоминают произошедшее. Единицы отмечают, что в то время в Яркуле было много строителей, и, возможно, девочка исчезла с «их помощью». Большинство же уверены, что сделали это полицейские.
По словам сельчан, полицейские сначала помогали в поисках девочки, а Кунц потом еще содействовал приехавшим следователям в организации допросов местных мужиков. Местным больно смотреть на страдания матери пропавшей, но в то, что Наташа может оказаться живой, уже никто не верит.
— Сплетни были, и якобы кровь была в машине у них. И Кудрявцев сразу, как всё случилось, уволился, и тут сразу Бартоломей, кутерьма была. Они все поувольнялись. Кунц работал, но говорят, он их прикрывал — их же подозревали еще тогда. Пусть на их совести это будет. Как они с этим живут — с этого надо начать, — говорит работница сельсовета.
— Мне кажется, ее уже нет в живых. 13 лет — это много. Хотелось бы, конечно, верить, что жива. А так, дайте хоть похоронить нормально, хоть узнать, — вздыхает другая жительница села. — Если они ее не закопали, вряд ли найдут. Если они ее куда-то бросили в снег или куда… Вся деревня только об этом и говорит.
Яркульцы уверены: если бы Наташа была жива, она бы вышла на связь за столько лет — сейчас столько возможностей, есть интернет. Родители пропавшей до сих пор переживают утрату. Особенно тяжело матери, Галине Матюхиной. Женщина, по словам сельчан, забывает о трагедии ненадолго, но потом появляются люди, которые якобы видели Наташу где-то, или следователи находят новые зацепки в деле.
— Успокоится, потом всё возобновляется — она опять плачет. Мама не смирилась. Всё думает, она живая. Но мы рады, если нашли виновников. Пусть ответят, если это они, — уверены местные.
Галина Матюхина отказалась говорить с корреспондентами НГС и не вышла из дома. Отца девочки Владимира Матюхина мы застали на лавочке возле дома. Мужчина задумчиво курил. На вопросы тихо ответил, что знает не больше других. Рассказал, что они переехали из Кыштовского района, когда Наташа была еще маленькая. Указал, в каком доме семья жила, когда пропала дочь, и отметил: новый дом построили по социальной программе помощи многодетным семьям. Мужчина подтвердил, что полицейского и его бывших коллег задержали пару дней назад.
— Каждые три года примерно дело возобновляли. Только сейчас начали более-менее серьезно заниматься. Но зря вы сюда приехали. Снимать меня не нужно, я ничего не скажу. Поймите нашу ситуацию, — резко оборвал разговор Владимир, скрылся за воротами и запер за собой дверь.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске задержали сразу четырех полицейских начальников. НГС разбирался, почему это произошло.