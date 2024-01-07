Исчезновение в Яркуле: спустя 13 лет следователи нашли свидетеля — в пропаже 15-летней Наташи обвинили полицейских

Новая зацепка

В деле о бесследном исчезновении 15-летней Натальи Матюхиной 13 лет назад в селе Яркуль Новосибирской области появились показания свидетельницы. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня считается, что школьницу сбили на машине, похитили и убили четверо полицейских. Источник уточнил, что свидетельница якобы находилась в роковую ночь в одной машине с обвиняемыми, а после исчезновения школьницы переехала жить в отдаленный регион на юге России.



Летом прошла серия арестов бывших сотрудников полиции района, которые 13 лет назад искали Наташу и виновных в ее пропаже. Максима Кудрявцева, который был за рулем автомобиля в ночь пропажи Наташи Матюхиной, обвинили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему и бывшему оперативнику Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Вместе с начальником отделения участковых и по делам несовершеннолетних Александром Кунцем всех троих следователи обвинили в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они ожидают результатов расследования в следственном изоляторе.