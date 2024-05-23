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Криминал «Вытащили из автомобиля»: новосибирцы избили двоих на Танковой — у них был травматический пистолет

«Вытащили из автомобиля»: новосибирцы избили двоих на Танковой — у них был травматический пистолет

На скамье подсудимых оказался один из нападавших

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Инцидент произошел 4 сентября 2022 года

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело об избиении. Обвиняемый и его знакомые напали на двух человек — они стреляли из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Инцидент произошел 4 сентября 2022 года. Как сообщили в суде, во время телефонного разговора у Тимофея Хорунжина и неустановленных в ходе следствия лиц возник словесный конфликт с незнакомыми людьми. В результате они договорились о встрече у одного из домов на улице Танковой.

Вечером, по данным суда, компания приехала на машине к назначенному месту и стала ждать оппонентов. После того, как они прибыли, Хорунжин и его знакомые напали на одного из потерпевших, который вышел из машины. Они произвели не менее двух выстрелов из травматического пистолета, один из которых попал в область крестца, другой — в область грудной клетки.

— <…> затем нанесли неустановленным в ходе предварительного следствия тупым предметом не менее одного удара по голове, отчего тот упал и потерял сознание, — уточнили в суде.

Позже нападавшие подошли ко второму человеку, который был за рулем машины. Они ударили сибиряка кулаком и выстрелили в область грудной клетки, после чего вытащили из салона автомобиля и повалили на асфальт. Затем мужчину не менее двух раз ударили руками и ногами по телу и голове.

— Согласно заключениям СМЭ потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью, — сказано в сообщении.

Хорунжина обвинили по п. «а, б» ч.3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц). Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

В марте в Новосибирске вынесли приговор мужчине, которого обвинили в нападении на женщину у магазина. Конфликт произошел на ОбьГЭСе.

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Избили Травматический пистолет Суд Уголовное дело Приговор Новосибирск
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