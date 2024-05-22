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Сотрудницу полиции обвиняют в торговле детьми

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Криминал Сотрудницу полиции из Сибири обвиняют в торговле детьми: подробности

Сотрудницу полиции из Сибири обвиняют в торговле детьми: подробности

Наталью Душкину отправили под домашний арест

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Меру пресечения женщине выбрали в Москве

Наталью Душкину, которая в Алтайском крае возглавляла миграционный пункт отдела полиции по Советскому району МО МВД России «Белокурихинский», обвиняют в торговле людьми. Преображенский суд Москвы отправил ее под домашний арест.

Изначально дело возбудили в отношении многодетной матери Юлии Логиновой. У нее было 15 детей. По данным следствия, Логинова с сообщниками (в числе которых была Душкина), занималась оборотом новорожденных детей.

Сотрудники органов обратили внимание на многодетную мать после того, как медики нашли в крови ее маленького сына лекарство, запрещенное при его заболевании.

Дальше выяснилось, что 47-летняя Логинова воспитывает 15 несовершеннолетних детей, пишут РИА «Новости».

При этом в 2010 женщине сделали операцию, после которой она не могла больше рожать. Но Юлия уверяла, что некоторые из младших детей — ее родные.

По версии правоохранителей, Логинова предоставила в ЗАГС липовые документы, из чего следует, что в отношении двух детей — мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения — были совершены противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело по п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ «Торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов».

В октябре прошлого года Логинову и еще нескольких фигурантов дела арестовали. Наталья Душкина проведет под домашним арестом 26 суток.

По версии следствия, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

В пресс-службе МВД по Алтайскому краю редакции NGS22.RU сообщили, что по поводу личности коллеги направили запрос в МО МВД России «Белокурихинский». Более подробные комментарии будут позже.

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Торговля детьми Домашний арест Многодетная мать
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