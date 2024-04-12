В суд привезли бывшего главного борца с новосибирской коррупцией - его обвиняют во взяточничестве

Сегодня, 12 апреля, в Центральный районный суд Новосибирска привезли экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по НСО Владимира Вялкова.
Бывшего высокопоставленного плицейского доставили в наручниках. Его обвиняют в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).
Следователи требуют заключить обвиняемого в следственный изолятор на время расследования резонансного уголовного дела.
Владимира Вялкова задержали утром 11 апреля в его особняке. Официально правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что бывшего полицейского подозревают в получении крупной взятки от производителей контрафактного алкоголя.
Известно, что уголовное дело в отношении Вялкова было возбуждено при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и представителей центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Расследованием занимаются следователи 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ.