Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказали, как планировали нападение

Следственный комитет РФ опубликовал информацию о ходе следствия по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Как сообщает СК, 29 марта суд отправил под стражу девятого фигуранта по этому делу. Сейчас следователи продолжают сбор доказательств виновности обвиняемых, устанавливают соучастников и организаторов теракта.
— Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холле», путем голосовых сообщений через мессенджер «Телеграм» координировал мужчина, который представился им под псевдонимом, — сообщает 29 марта Следственный комитет. — По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.
Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» несколько мужчин открыли стрельбу, а после подожгли здание. В результате погибли более 140 человек. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, уже на следующий день были задержаны 11 подозреваемых. В Сети распространились несколько видео жестокого задержания одного из подозреваемых.
24 марта четверых из задержанных арестовали до 22 мая. На следующий день, 25 марта, в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела — Исломова Аминчона, Диловара и Исроила. Их обвиняют в организации теракта в «Крокус Сити Холле». Восьмым фигурантом дела стал Алишер Касимов. По предварительным данным, подмосковный бизнесмен сдавал террористам квартиру.