Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказали, как планировали нападение

Следственный комитет РФ опубликовал информацию о ходе следствия по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Как сообщает СК, 29 марта суд отправил под стражу девятого фигуранта по этому делу . Сейчас следователи продолжают сбор доказательств виновности обвиняемых, устанавливают соучастников и организаторов теракта.

— Обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холле», путем голосовых сообщений через мессенджер «Телеграм» координировал мужчина, который представился им под псевдонимом, — сообщает 29 марта Следственный комитет. — По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения.