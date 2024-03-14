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Новосибирские подростки избили девятилетнюю девочку — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

Инцидент произошел на детской площадке в Заельцовском районе

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Родители школьницы написали заявление в полицию

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением девятилетней девочки на детской площадке. Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска.

Региональный СК проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дадут оценку действиям родителей детей по исполнению их обязанностей.

Как сообщили в МВД, девочку избили подростки. В полицию поступило заявление от родителей ребенка.

Ранее в частном секторе Кировского района Новосибирска компания подростков избила школьника и обрезала ему волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.

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