Новосибирские подростки избили девятилетнюю девочку — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением девятилетней девочки на детской площадке. Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска.
Региональный СК проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дадут оценку действиям родителей детей по исполнению их обязанностей.
Как сообщили в МВД, девочку избили подростки. В полицию поступило заявление от родителей ребенка.
Ранее в частном секторе Кировского района Новосибирска компания подростков избила школьника и обрезала ему волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.