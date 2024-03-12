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В соцсетях пошутили, что Никита Кологривый будет раздавать автографы на выборах — что ответил актер

Актер назвал информацию фейком, заявив, что проведет выходные в родном Новосибирске на кинофестивале

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Никита Кологривый снял несколько видео про шутки в соцсетях

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Актер Никита Кологривый опроверг информацию, что он будет проводить автограф-сессии на избирательных пунктах в воскресенье, 17 февраля. Шутки об этом распространились в социальных сетях.

В своем телеграм-канале Никита Кологривый рассказал, что про него распространяется фейковая информация.

— Говорят опять фейковые СМИ, что 17 марта я призываю какой-то там народ куда-то. Ребятушки, 17 марта я работаю, как и остальные дни марта. Друзья, это фейковая информация, ложь, — заявил актер.

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Шутки появились в начале марта

Видео: Никита Кологривый/ телеграм-канал

На прошлой неделе Никита Кологривый снял второе видео, в котором рассказал, что с 16 по 19 марта будет на кинофестивале в Новосибирске, а голосовать он собирается с помощью ДЭГ. Никаких фан-встреч с его участием в Москве не будет.

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Никита Кологривый сказал, что никаких фан-встреч в Москве не будет

Видео: Никита Кологривый/ телеграм-канал

Актер приедет на кинофестиваль «Семейные традиции» (16+), который пройдет в «Победе». На бесплатное мероприятие зарегистрировалось несколько тысяч человек.

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