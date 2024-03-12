«Находится в розыске»: полицейские поймали автоугонщика на площади Энергетиков — видео

В Новосибирске полицейские раскрыли угон автомобиля. Видео произошедшего опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Похищенную машину заметил в ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд ДПС на площади Энергетиков. Судя по кадрам, полицейские следовали за ней по дороге, затем один из инспекторов подбежал к автомобилю и открыл его дверь.
В пресс-службе ведомства уточнили, что за рулем машины находился 35-летний мужчина. Сибиряк, по данным полицейских, был ранее судим.
— Полицейские выяснили, что мужчина, завладевший транспортным средством, также находится в розыске по подозрению в совершении преступления в республике Хакасия, — уточнили в ведомстве.
У водителя установили состояние опьянения. Специалисты возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).
— Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Проводится расследование, — сказано в сообщении.
В январе в Новосибирске отправили в СИЗО мужчину по обвинению в угоне машины. По данным следователей, он попросил водителя выйти из автомобиля, сел в транспорт и решил уехать — хозяина машины «протащило» по дороге.