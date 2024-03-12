«Находится в розыске»: полицейские поймали автоугонщика на площади Энергетиков — видео

В Новосибирске полицейские раскрыли угон автомобиля. Видео произошедшего опубликовали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.



Похищенную машину заметил в ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд ДПС на площади Энергетиков. Судя по кадрам, полицейские следовали за ней по дороге, затем один из инспекторов подбежал к автомобилю и открыл его дверь.