У мужчины на новосибирской на таможне отобрали почти миллион рублей — деньги нашла служебная собака

Сотрудники таможни в аэропорту Толмачево изъяли крупную сумму денег у мужчины, который пытался улететь в Таджикистан. Купюры нашла служебная собака.
О происшествии рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Сообщается, что 29-летний гражданин России перед вылетом выбрал «зеленый коридор», там самым указав, что у него нет товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. При себе у него было 1,8 миллиона рублей и 101 доллар США наличными, которые учуяла служебная собака Эмма.
— Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 897,2 тысячи рублей, — сообщает Сибирское таможенное управление
Деньги изъяли, решение по ним примет суд. В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).
С начала этого года новосибирские таможенники предотвратили 15 подобных случаев. В сумме изъятые средства составили более 2,5 млн рублей, 12,2 тысячи евро, 7,8 тысячи долларов США и даже 450 швейцарских франков.
В начале этого года другая служебная собака по кличке Юна предотвратила провоз 15 тысяч долларов через новосибирскую таможню.