У мужчины на новосибирской на таможне отобрали почти миллион рублей — деньги нашла служебная собака

О происшествии рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Сообщается, что 29-летний гражданин России перед вылетом выбрал «зеленый коридор», там самым указав, что у него нет товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. При себе у него было 1,8 миллиона рублей и 101 доллар США наличными, которые учуяла служебная собака Эмма.



— Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 897,2 тысячи рублей, — сообщает Сибирское таможенное управление



Деньги изъяли, решение по ним примет суд. В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).

