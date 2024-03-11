НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 751мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,75
EUR 98,88
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Закончились места на фестиваль с Кологривым

5 закрывшихся ресторанов
Скуловая имплантация зубов
Мэрия приватизирует «Гортранс»
Так строят только у нас
Репортаж из подвалов НКВД
Аренда жилья взлетела
Цены на обучение в вузах
НГС в Telegram
Криминал

У мужчины на новосибирской на таможне отобрали почти миллион рублей — деньги нашла служебная собака

Пассажир пытался улететь в Таджикистан

441
1 комментарий
В отношении мужчины составили протокол

Сотрудники таможни в аэропорту Толмачево изъяли крупную сумму денег у мужчины, который пытался улететь в Таджикистан. Купюры нашла служебная собака.

О происшествии рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Сообщается, что 29-летний гражданин России перед вылетом выбрал «зеленый коридор», там самым указав, что у него нет товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. При себе у него было 1,8 миллиона рублей и 101 доллар США наличными, которые учуяла служебная собака Эмма.

— Поскольку наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 897,2 тысячи рублей, — сообщает Сибирское таможенное управление

Деньги изъяли, решение по ним примет суд. В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств).

С начала этого года новосибирские таможенники предотвратили 15 подобных случаев. В сумме изъятые средства составили более 2,5 млн рублей, 12,2 тысячи евро, 7,8 тысячи долларов США и даже 450 швейцарских франков.

В начале этого года другая служебная собака по кличке Юна предотвратила провоз 15 тысяч долларов через новосибирскую таможню.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Таможня Служебная собака Изъяли деньги Толмачево Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хожу на собеседования, чтобы получить дозу унижения». 47-летняя женщина искала работу, но впала в отчаяние — ее не берут из-за возраста
Мнение
Распушились: секс-колумнистка НГС — о мужской самоуверенности, которой можно только позавидовать
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Львам — проблемы в личной жизни, Весам — развитие в карьере: как скажется новолуние в Рыбах на всех знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Ксеня, 50

Ann, 43

Валерия, 38

Andre, 43

Иван, 43

Мария, 41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление