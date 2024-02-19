«Документы у больниц изъяли»: следователи пришли к сибирячке, потерявшей дочь на пятом месяце беременности

Следователи пришли к сибирячке, которая потеряла ребенка на 5-м месяце беременности в Новосибирске. Надежда Шевелёва заявила, что врачи не обратили должного, по ее мнению внимания, на жалобы о болях — ни в женской консультации, ни в областном перинатальном центре. Она также не дождалась скорую и была вынуждена, по ее словам, добираться до центра сама. В итоге у женщины произошел выкидыш.
— У меня сегодня взяли объяснение. Сказали, что сейчас мой вопрос под личным контролем Бастрыкина. Медицинские документы из трех больниц, в том числе со скорой, изъяли, будут изучать, — объяснила корреспонденту НГС Надежда Шевелёва.
В СУ СК России по Новосибирской области корреспонденту ответили, что сейчас проводится проверка.
— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ответили на запрос редакции НГС следователи.
Ранее в новосибирском роддоме №6 заявили, что оказали всю необходимую медпомощь сибирячке. В областной больнице также ответили на ее обвинения.