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«Документы у больниц изъяли»: следователи пришли к сибирячке, потерявшей дочь на пятом месяце беременности

По словам Надежды Шевелёвой, дело на контроль взял глава СК России

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Надежда Шевелёва уверена, что беременность можно было сохранить

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Следователи пришли к сибирячке, которая потеряла ребенка на 5-м месяце беременности в Новосибирске. Надежда Шевелёва заявила, что врачи не обратили должного, по ее мнению внимания, на жалобы о болях — ни в женской консультации, ни в областном перинатальном центре. Она также не дождалась скорую и была вынуждена, по ее словам, добираться до центра сама. В итоге у женщины произошел выкидыш.

— У меня сегодня взяли объяснение. Сказали, что сейчас мой вопрос под личным контролем Бастрыкина. Медицинские документы из трех больниц, в том числе со скорой, изъяли, будут изучать, — объяснила корреспонденту НГС Надежда Шевелёва.

В СУ СК России по Новосибирской области корреспонденту ответили, что сейчас проводится проверка.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ответили на запрос редакции НГС следователи.

Ранее в новосибирском роддоме №6 заявили, что оказали всю необходимую медпомощь сибирячке. В областной больнице также ответили на ее обвинения.

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