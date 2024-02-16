Рэкет без предела: банда вымогателей держала в страхе торговцев с Хилка — одного из них избили в полиции на глазах у опера

Инвестиции с последствиями

Рустам (имя изменено — Прим.ред.) живёт в России с 2002 года. Мужчина уверяет, что за 22 года смог успешно ассимилироваться в Сибири в основном благодаря своей природной любознательности. Он начал изучать историю, культуру, русский язык и преуспел так, что начал помогать своим землякам готовиться к сдаче экзаменов на получение патентов и вида на жительство.



— Сначала я помог своему племяннику, потом по сарафанному радио люди начали ко мне обращаться. Я сначала с них даже денег не брал, но поток пошёл просто огромный. Меня начали узнавать, я познакомился с влиятельными людьми из диаспоры, меня стали привлекать к организации мероприятий, — рассказал Рустам в беседе с корреспондентом НГС.

