Рэкет без предела: банда вымогателей держала в страхе торговцев с Хилка — одного из них избили в полиции на глазах у опера

В Новосибирске силовики обезвредили этническую банду вымогателей, которая терроризировала предпринимателей из числа своих же соотечественников. В духе 90-х бизнесменов ставили «на счётчик» и, когда долг насчитывал миллионы рублей, по версии следствия, выбивали деньги. Одного из коммерсантов, как он уверяет, вымогатели избили прямо в отделе полиции на глазах у оперативника уголовного розыска. Что может связывать силовика с 23-летним стажем работы в органах со среднеазиатскими рэкетирами, которые держали в страхе мелких лавочников, выяснял криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Инвестиции с последствиями
Рустам (имя изменено — Прим.ред.) живёт в России с 2002 года. Мужчина уверяет, что за 22 года смог успешно ассимилироваться в Сибири в основном благодаря своей природной любознательности. Он начал изучать историю, культуру, русский язык и преуспел так, что начал помогать своим землякам готовиться к сдаче экзаменов на получение патентов и вида на жительство.
— Сначала я помог своему племяннику, потом по сарафанному радио люди начали ко мне обращаться. Я сначала с них даже денег не брал, но поток пошёл просто огромный. Меня начали узнавать, я познакомился с влиятельными людьми из диаспоры, меня стали привлекать к организации мероприятий, — рассказал Рустам в беседе с корреспондентом НГС.
Рустам отметил, что активная общественная деятельность помогла ему познакомиться с сотрудником Октябрьского отдела полиции Иваном Качуриным. Силовик иногда привлекал мужчину, как переводчика. Параллельно Рустам занимался бизнесом: на Гусинобродской барахолке у него была точка по продаже одежды и мелких бытовых принадлежностей. Когда барахолку закрыли, предприниматель организовал закусочную. Новые знакомые предложили инвестировать в дело Рустама деньги, он согласился. Деньги передавали без расписок несколько раз по несколько сотен тысяч рублей.
— Это было пять лет назад. В общей сложности на развитие бизнеса мне дали около 800 тысяч рублей. Я работал и расплачивался с долгами, основную сумму в итоге погасил, даже переплатил. Но потом с меня начали требовать какие-то проценты, которые никак не оговаривались, — подчеркнул Рустам.
Предпринимателя поставили на счётчик, долг, по его словам, каждый месяц увеличивался на 10%. Причём «инвесторы» совсем не брали в расчёт, что Рустаму пришлось закрыть закусочную во время пандемии коронавируса — списывать сумму ему никто не собирался. Мужчина уверяет, что отдавать было нечем, поэтому в его адрес посыпались угрозы.
— Мне угрожали уголовным делом за экстремизм, угрожали выставить меня террористом, если я не отдам деньги. Затем перешли на рукоприкладство, — пояснил предприниматель.
К началу 2024 года Рустам оказался «должен» 2,9 млн рублей. 30 января, уверяет мужчина, на улице его остановили полицейские для проверки документов. Усмотрев нарушения миграционного законодательства, его привезли в отдел, где его встретил уже знакомый оперативник уголовного розыска Иван Качурин, но при этом вместе с озлобленным «инвестором».
— Меня избили прямо в отделе полиции и взяли с меня расписку, что я обязуюсь отдать почти 3 млн рублей. В отделе полиции. Господи, я не думал, что такое может быть в 21-м веке, — отметил Рустам.
Через несколько дней, уверяет предприниматель, он снова оказался в отделе полиции перед оперативником Качуриным. Тот якобы агрессивно напомнил бизнесмену о необходимости погасить долг перед, а также, по версии следствия, предложил за определенную сумму закрыть административное дело против Рустама. Для пущей убедительности, говорит мужчина, полицейский пустил в ход кулаки. Выйдя из отдела, бизнесмен снял побои и обратился в правоохранительные органы.
Банда Абдуллаева
Костяк банды вымогателей, уверяют силовики, был задержан в декабре прошлого года. Четырёх уроженцев одной из Среднеазиатских республик обвинили в вымогательстве в особо крупном размере (ч.3 ст.163 УК РФ). По версии следствия, они терроризировали торговцев с Хилокского и Ленинского рынков: с одного требовали погасить 400 тысяч рублей несуществующего долга, с другого — более 4,4 млн рублей.
13 февраля силовики захлопнули наручники на запястьях предполагаемого главаря банды — Ходжназара Абдуллаева. По версии следствия, он руководил группировкой. Это он невероятно случайным образом встретил предпринимателя Рустама в Октябрьском отделе полиции и избил его на глазах у оперативника уголовного розыска. Сотрудники ФСБ задержали Абдуллаева во время трапезы в одном из новосибирских кафе.
— Следователи считают, что Ходжаназар Абдуллаев действовал в составе группы, которая вымогала у мужчины 2 960 000 рублей, — сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.
Октябрьский районный суд отправил Абдуллаева на ближайшие два месяца в следственный изолятор.
Опытный полицейский
Пока одна силовая группа задерживала предполагаемого главаря банды вымогателей, другая направилась к оперативнику уголовного розыска Ивану Качурину. Полицейского сначала поместили в изолятор временного содержания, а затем доставили в суд, чтобы избрать ему меру пресечения на время расследования.
Следователь, заявившая о необходимости отправить Качурина в СИЗО, подчеркнула, что полицейского обвиняют сразу в трёх преступлениях — вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) и попытке вымогательства взятки (ч. 3 ст.30 — ч.6 ст. 290 УК РФ).
Ивану Качурину 43 года. Он прописан в селе Ярково, в Новосибирске долгое время живёт в съёмном жилье. Общий стаж работы в правоохранительных органах — 23 года. Женат, имеет на иждивении двух детей. Вину в предъявленном обвинении не признаёт.
— Материалы, за которые я якобы вымогал деньги, были направлены в суд. Он по данному материалу был осужден. То, что я незаконно удерживал его в отделе полиции, — я проводил с ним оперативное мероприятие, — заявил на суде Качурин.
По словам полицейского, оперативное мероприятие в отношении Рустама было необходимо, поскольку ранее он был выдворен за пределы РФ, а вернулся уже «под другими данными». Кроме того, по словам Качурина, на очной ставке потерпевший согласился, что оперативник не угрожал ему и не применял силу.
Судья Октябрьского суда Дмитрий Вьюгов, рассмотрев материалы, отказал следователю в требовании закрыть полицейского в следственном изоляторе. Ивана Качурина на два месяца отправили под домашний арест. Расследование продолжается.
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Летом прошлого года в Новосибирске осудили так называемую «банду Тамерлана», члены которой устроили перестрелку в стиле 90-х на пустыре у Хилокского рынка. Так бандиты решали конфликт с приезжими торговцами, которые отказались платить рэкетирам деньги за разрешение на торговлю.