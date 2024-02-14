«Всем спасибо»: суд оправдал экс-главу Новосибирского района по делу о халатности — разбирательство шло 4 года

— Борматов не осуществил должный контроль за исполнением муниципального контракта, а именно, не застраховал риски, осуществил оплату денежных средств в полном объёме, вместо предусмотренных не более 30%. Более 16 млн рублей были перечислены застройщику, который в 2014 году был признан банкротом, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

В 2014 году директор компании «Новолит» Станислав Барковский скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В деле Барковского есть несданный долгострой в Республике Тыва с ущербом 56,8 млн рублей для дольщиков и аналогичный объект в Алтайском крае.