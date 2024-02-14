«Всем спасибо»: суд оправдал экс-главу Новосибирского района по делу о халатности — разбирательство шло 4 года

14 февраля Центральный суд Новосибирска оправдал экс-главу Новосибирского района Василия Борматова. Бывшего чиновника обвиняли в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) при расселении собственников ветхого жилья и предоставлении квартир сиротам.
— Борматова Василия Владимировича оправдать в совершении преступления в связи с отсутствием в деянии состава преступления, — заявила судья Мария Шишкина.
Уголовное дело Василия Борматова было связано со строительством трёхэтажного дома на улице Большая в городе Обь, где должны были справить новоселье переселенцы из ветхого жилья и дети-сироты. Застройщик — инжиниринговая компания «Новолит» — должна была возвести две секции дома, но построила только одну и та оказалась непригодной для жилья. При этом ещё в 2013 году компания получила 100%-ую предоплату. По версии следствия, решение о перечислении средств принимал лично глава администрации Новосибирского района Василий Борматов.
— Борматов не осуществил должный контроль за исполнением муниципального контракта, а именно, не застраховал риски, осуществил оплату денежных средств в полном объёме, вместо предусмотренных не более 30%. Более 16 млн рублей были перечислены застройщику, который в 2014 году был признан банкротом, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.
В 2014 году директор компании «Новолит» Станислав Барковский скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В деле Барковского есть несданный долгострой в Республике Тыва с ущербом 56,8 млн рублей для дольщиков и аналогичный объект в Алтайском крае.
Уголовное дело завели на Борматова пять лет спустя. Чиновник свою вину не признал. Адвокат Борматова Владимир Фукс отмечал, что периодичность платежей определял не его подзащитный, а «областные структуры», поэтому чиновник перечислял средства по целевому назначению в соответствии с условиями контракта.
— Обвинительное заключение не утверждали 6 раз, областной прокурор отказывал следствию. Неоднократно было предложено прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности, но это не реабилитирующее основание, поэтому мы приняли решение добиваться оправдания, — отметил юрист после провозглашения оправдательного приговора.
Сам Василий Борматов заявил, что «удовлетворён» решением после судебных тяжб в течение четырёх последних лет.
— Нужно выдохнуть, сказать «Всем спасибо», нашему замечательному суду за то, что они разобрались во всех нюансах и перипетиях, — подчеркнул бывший чиновник.
На обжалование приговора у гособвинения есть 15 суток.
В начале февраля Советский суд оправдал подсудимого по делу об убийстве школьника в кемпинге на пляже «Бумеранг». Ивана Прудникова обвиняли в том, что он расправился с подростком из-за того, что тот снял на телефон момент интимной близости молодого мужчины с сотрудницей кемпинга. Присяжные, изучив материалы дела решили, что Прудников не виновен.