Глава СКР Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за нападения новосибирца на подростков, играющих в хоккей

В сообщении сказано, что инцидент произошел на хоккейной коробке во дворе дома на улице Костычева, 8.



— Агрессивный мужчина набросился на двух подростков на хоккейной коробке во дворе дома, так как посчитал, что хоккеисты шайбой хотели попасть в его маленького сына, — говорится в сообщении на странице группы.

