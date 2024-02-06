Глава СКР Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за нападения новосибирца на подростков, играющих в хоккей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения мужчины на подростков на хоккейной площадке. Видео конфликта опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте» вчера, 5 февраля.
В сообщении сказано, что инцидент произошел на хоккейной коробке во дворе дома на улице Костычева, 8.
— Агрессивный мужчина набросился на двух подростков на хоккейной коробке во дворе дома, так как посчитал, что хоккеисты шайбой хотели попасть в его маленького сына, — говорится в сообщении на странице группы.
После нападения подростки обратились за медпомощью. Сейчас следователи проводят проверку инцидента и должны возбудить уголовное дело.
Несколько дней назад полицейские начали проверку после публикации видео, на котором подростки избивают школьника. Ситуацию взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.