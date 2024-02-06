Мужчина изнасиловал 15-летнюю попутчицу в поезде. Почему он ехал в одном купе с двумя школьницами

По правилам РЖД, дети могут путешествовать без сопровождения взрослых уже с 10 лет, в отдельных случаях — и раньше.



— Не допускается проезд детей до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых, за исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных учреждений, — сообщается на сайте компании.



С точки зрения федерального законодательства никаких препятствий для этого нет — закон никак не регламентирует, в каком возрасте ребенок может путешествовать без родителей.

