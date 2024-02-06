Мужчина изнасиловал 15-летнюю попутчицу в поезде. Почему он ехал в одном купе с двумя школьницами

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По правилам РЖД, дети могут путешествовать без сопровождения взрослых уже с 10 лет, в отдельных случаях — и раньше.
— Не допускается проезд детей до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых, за исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных учреждений, — сообщается на сайте компании.
С точки зрения федерального законодательства никаких препятствий для этого нет — закон никак не регламентирует, в каком возрасте ребенок может путешествовать без родителей.
Ни в законе, ни в правилах РЖД нет ограничений насчет того, с кем может соседствовать несовершеннолетний пассажир, а с кем — нет. Детей до 10 лет могут поселить вместе с родителями в мужское или женское купе независимо от пола, пассажиры старше 10 лет по большому счету приравниваются ко взрослым. Разве что безбилетников младше 16 лет из поезда выгонять нельзя, а в остальном никаких привилегий у них нет. И какую-то особую ответственность за них никто в поезде не несет.
— С точки зрения здравого смысла подселить к несовершеннолетним девочкам взрослого мужчину — это, мягко говоря, идиотизм. Но при покупке билетов никто просто не озадачивается этим вопросом, — говорит юрист Андрей Конышев. — В поездах, насколько мне известно, есть мужские и женские купе. Почему девочки ехали не в таком — мы не знаем, может быть, билетов не было, может, еще какие-то причины.
Однополые купе действительно есть, но не во всех поездах, так что билетов в такое действительно может не оказаться. И такое «разделение по половому признаку» — добровольное, независимо от возраста пассажиров.
— Очень жаль, что раньше никто об этом не задумывался и девочки пострадали. Сейчас наверняка будет какая-то реакция, — предполагает юрист. — Я считаю, что должны быть ограничения, которые позволяют заселять несовершеннолетних только в купе с другими несовершеннолетними, с разделением по половому признаку. В детских лагерях же мальчики и девочки не живут в одной комнате. А поезд может и несколько суток следовать.
Реакция на происшествие действительно последовала. Как сообщила Городским порталам зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, вопрос безопасности несовершеннолетних будут рассматривать вместе с представителями железнодорожной компании.
— Это действительно очень важный вопрос и над ним нужно поразмыслить, — считает депутат. — Есть возраст детей, когда они ездят с родителями и они под контролем родителя, а есть возраст, когда они могут уже самостоятельно ехать. В этом случае служащий компании отвечает за то, что ребенка довезли из пункта А в пункт Б. Уровень безопасности нужно проговаривать. Мы сейчас планируем встречу с главой РЖД в рамках рабочей группы «Единой России» по разработке законопроектов в поддержку материнства и детства. У нас уже есть несколько вопросов к РЖД о мерах поддержки для семей с детьми, этот вопрос мы тоже возьмем в отработку, проговорим и продумаем, как защитить подростков.
Пока же вся ответственность, с точки зрения закона, остается на родителях. Преступник, конечно, должен понести наказание, но в целом Семейный кодекс предполагает, что именно родители должны побеспокоиться о том, чтобы дети находились в безопасности. То есть, с одной стороны, закон не запрещает им отпускать детей куда угодно по своему усмотрению, с другой стороны, если с ними там что-то случится — это могут счесть ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.