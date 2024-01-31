«В куче снега недалеко от города»: под Новосибирском нашли тело женщины — предположительно, это убитая 39-летняя Ольга

Под Новосибирском нашли тело женщины, предположительно,
— В куче снега недалеко от города нашли тело женщины. Подозреваем, что это Ольга. Действительно ли это она, пока не знаем, тело находится на экспертизе. Ждем, что скажут следователи, — пояснила женщина.
В пресс-службе регионального СК пока не прокомментировали ситуацию.
39-летняя Ольга вместе с ребенком бесследно исчезла еще 20 января — сразу после того, как купила дорогой автомобиль. Помогал ей выбирать машину
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, малолетнего». Задержанному 25 января в Казахстане мужчине заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело на контроль взяла прокуратура региона, а также глава СК РФ Александр Бастрыкин.