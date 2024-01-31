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«В куче снега недалеко от города»: под Новосибирском нашли тело женщины — предположительно, это убитая 39-летняя Ольга

Женщина пропала в 20-х числах января вместе со своей пятилетней дочерью

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Ее местонахождение неизвестно с 20 января

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Под Новосибирском нашли тело женщины, предположительно, 39-летней Ольги, в убийстве которой обвиняют 31-летнего Фархода Р. Женщина пропала в 20-х числах января вместе со своей пятилетней дочерью. Об этом НГС сообщила знакомая женщины.

— В куче снега недалеко от города нашли тело женщины. Подозреваем, что это Ольга. Действительно ли это она, пока не знаем, тело находится на экспертизе. Ждем, что скажут следователи, — пояснила женщина.

В пресс-службе регионального СК пока не прокомментировали ситуацию.

39-летняя Ольга вместе с ребенком бесследно исчезла еще 20 января — сразу после того, как купила дорогой автомобиль. Помогал ей выбирать машину 31-летний Фарход. Сразу после покупки мужчина покинул территорию России. Но его задержали на границе Казахстана и Узбекистана. Оказалось, его уже привлекали к уголовной ответственности, но сажать в колонию не стали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, малолетнего». Задержанному 25 января в Казахстане мужчине заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело на контроль взяла прокуратура региона, а также глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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