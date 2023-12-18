Не берите трубку, пожалуйста: как перестать беспокоиться из-за мошенников и телефонного спама — инструкция от журналиста НГС

Начнём с конца — это сэкономит время особенно занятым. Задайте себе вопрос, когда в последний раз вам звонили с незнакомого номера и был ли этот звонок действительно важен для вас? Слов нет, такое случается, но, согласитесь, что количество людей, которые способны набрать номер, но не готовы потратить пару минут на короткое сообщение, невелико и сокращается с каждым годом.



Мы живём в эпоху социальных сетей и месседжеров (а есть ведь еще и такая винтажная штука, как электронная почта). И если у человека есть к вам хоть сколько-нибудь важное дело, поверьте, он найдёт способ связаться с вами помимо простого телефонного звонка. Я, например, почти всегда сначала пишу незнакомому адресату, а уже потом, если не отвечает, звоню. А знакомым пишу в принципе всегда, кроме случаев, когда обстоятельства не оставляют других способов, как общение голосом. Попробуйте, одно это избавит вас примерно от 90% спама и мошенников.

