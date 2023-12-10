Разборки 90-х: сибирский авторитет по кличке Бобер распускал слухи — за это его сожгли в машине

В статье использованы материалы из статьи издания «НОС» и книги омского журналиста Виталия Ганнащука «Бандиты 90-х в наши дни», 2017 год.



Убийство из Калашникова

Подробного досье на всех омских бандитов 90-х в открытом доступе нет — где родился, когда женился и когда стал авторитетом. В основном биография начинается, уже когда имя гремело в СМИ или когда бандита убили. Так вышло и с Александром Швабо. Большинству омичей это имя ни о чем не говорило, а вот в узких кругах он был так называемым «смотрящим» за Омском. Тем, кто собирал и распределял общак — условный фонд для отчислений от группировок. Часть общака шла на помощь членам группировок, отбывающим наказание, и их семьям.

