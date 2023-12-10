Разборки 90-х: сибирский авторитет по кличке Бобер распускал слухи — за это его сожгли в машине

«90-е возвращаются». Эта фраза настолько колоритная, что ее любят использовать при любом случае. Хотя на экраны они точно вернулись — в виде сериала «Слово пацана» (18+). Сейчас творчество режиссера Жоры Крыжовникова у всех на слуху, многие вспоминают лихие годы. А наши коллеги из NGS55.RU решили рассказать про омских бандитов. Это история о том, как авторитеты жаловались друг на друга, а в итоге всё закончилось кровавыми разборками.
В статье использованы материалы из статьи издания «НОС» и книги омского журналиста Виталия Ганнащука «Бандиты 90-х в наши дни», 2017 год.
Убийство из Калашникова
Подробного досье на всех омских бандитов 90-х в открытом доступе нет — где родился, когда женился и когда стал авторитетом. В основном биография начинается, уже когда имя гремело в СМИ или когда бандита убили. Так вышло и с Александром Швабо. Большинству омичей это имя ни о чем не говорило, а вот в узких кругах он был так называемым «смотрящим» за Омском. Тем, кто собирал и распределял общак — условный фонд для отчислений от группировок. Часть общака шла на помощь членам группировок, отбывающим наказание, и их семьям.
Как писал журналист Виталий Ганнащук в своей книге, «смотрящим» Швабо поставил некий Хасан — глава чеченской группировки в Москве (возможно, речь идет про знаменитого Деда Хасана). Помимо важных обязанностей, у Александра Швабо были своя группировка и свой бизнес. А еще был мощный авторитет. Потому что иногда ему приходилось быть эдаким омским крестным отцом — он решал спорные вопросы.
У каждого видного человека будут свои враги, и Швабо не исключение. Ведь он «рулил» огромными суммами. В частности, недовольным назначением Швабо был другой хозяин жизни — Владимир Вебер (по кличке Бобер).
Чтобы столкнуть Александра Швабо с должности, Вебер начал потихоньку распространять слух, что Швабо берет деньги из вверенного ему общака. Конечно, «смотрящий» об этих инсинуациях узнал и в ответ заявил свой «наезд», мол, Владимир Вебер является осведомителем у милиции и что в Москве его за это «опустили». Возмущенный Бобер решил настучать тому самому Хасану о конфликте и поехал для этого в Москву. Но тот не стал вмешиваться в разборки омских авторитетов и сказал Веберу, чтобы тот с Швабо разбирался сам. Судя по всему, Бобер расценил это как призыв к действию.
Сам Владимир Вебер за оружие не взялся, а заказал расправу. Киллером стал Олег Сенцов — бандит, который прятался в Сибири от милиции после того, как в Екатеринбурге сбил двух девочек. В Омске он начал тесно общаться с Вебером и с легкостью согласился на подработку.
Это был ноябрь 1995 года. Чтобы создать себе алиби, Владимир Вебер и Олег Сенцов уехали в Екатеринбург. Туда брат Вебера пригнал «Шевроле» семьи. На иномарке Вебер и Сенцов тайно приехали в Омск. 16 ноября они дождались Швабо у подъезда дома
— Когда дело было сделано, оба вернулись в Екатеринбург, откуда Вебер улетел в Москву. А спустя месяц-другой он как ни в чем не бывало приехал в Омск, — писал «НОС» в 2001 году.
Этиловый спирт и сожженная машина
Александр Швабо выжил, хотя у него были прострелены голова, грудь и руки. В бессознательном состоянии его привезли в больницу, но через неделю он умер. Следствие начало работу, но она была почти бесполезной. Те, кто догадывался о заказчике убийства, молчали или вовсе не являлись на допросы. Милиция зашла в тупик.
Убийство было раскрыто только через пять лет, и уголовное дело сразу закрыли. Потому что Владимир Вебер и Олег Сенцов к этому моменту были мертвы.
Киллер умер примерно через год от отравления этиловым спиртом. Хотя есть информация, что от передозировки наркотиками. А вот Бобер поначалу пошел в гору. После убийства Александра Швабо Вебера стали больше бояться. Однако он тоже долго не прожил. Его очередной слух имел последствия уже для него самого.
В мае 1997 года один из крупнейших авторитетов Омска Сергей Моисеенко (по кличке Моисей) принимал гостей в коттедже. Среди посетителей был и Владимир Вебер. В разгар застолья Бобер обвинил Моисея в том, что он сотрудничает с милицией (ранее он делал это за спиной авторитета), и это стало роковой ошибкой. Хозяин дома и другие гости до полусмерти избили Вебера бильярдными киями. Потом охранник Моисея вывез Вебера на берег Иртыша и сжег вместе с автомобилем. За это исполнителя приговорили к 12 годам строгого режима.
Сам Сергей Моисеенко отошел от дел после 2008 года. В последние годы жизни он страдал от сахарного диабета и имел инвалидность. Эта болезнь и унесла его жизнь в декабре 2015 года: Моисеенко впал в кому и больше из нее не вышел, хотя медики боролись за его жизнь на протяжении недели. О биографии авторитета и его загадочном особняке недалеко от Ленинского суда ранее рассказывала корреспондент NGS55.RU Ирина Буркина.
В декабре НГС писал о том, что в Новосибирск этапировали известного в криминальных кругах преступника, 46-летнего Олега Пирогова по прозвищу Циркач. Его якобы назначили новым «смотрящим» за криминальным миром Новосибирской области.