Ущерб 240 миллионов: на новосибирца завели дело из-за жесткой посадки вертолета — пострадали двое

Следователи завершили расследование дела в отношении жителя Новосибирской области. По версии следствия, мужчина допустил ошибки в пилотировании Ми-8, что привело к столкновению вертолета с деревьями и землей. Об этом сообщили в телеграм-канале Центрального МСУТ СК России.

