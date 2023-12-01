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Ущерб 240 миллионов: на новосибирца завели дело из-за жесткой посадки вертолета — пострадали двое

Мужчина был командиром Ми-8

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Инцидент произошел 29 августа 2022

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Следователи завершили расследование дела в отношении жителя Новосибирской области. По версии следствия, мужчина допустил ошибки в пилотировании Ми-8, что привело к столкновению вертолета с деревьями и землей. Об этом сообщили в телеграм-канале Центрального МСУТ СК России.

Инцидент произошел 29 августа 2022 года в ХМАО — Югре, 46-летний новосибирец был командиром вертолета Ми-8. Следователи установили, что мужчина выполнял рейс по маршруту «Горноправдинск — Мултановское месторождение» и при заходе на посадку допустил ошибки в пилотировании.

— <...> при заходе на посадку у кустовой площадки № 3, расположенной в районе поселка Угут Сургутского района ХМАО — Югры, допустил ошибки в пилотировании, что привело к столкновению вертолета с деревьями и поверхностью земли. В результате авиационного происшествия двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что вертолет принадлежал авиакомпании. В результате происшествия собственнику Ми-8 причинили ущерб на сумму свыше 240 миллионов рублей.

Сибиряка обвинили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Сургутский городской суд ХМАО-Югры для рассмотрения по существу.

О возбуждении уголовного дела в ведомстве сообщили в августе прошлого года. Уточнялось, что в результате жесткой посадки вертолета произошло разрушение транспорта. Тяжкий вред здоровью получили два человека, еще пятеро — телесные повреждения различной степени тяжести.

Летом этого года в Республике Алтай вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту транспорта находились 16 человек. В результате происшествия есть погибшие.

Жесткая посадкаМи-8ВертолетНарушение правил безопасностиПилотПострадавшиеНовосибирская область
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