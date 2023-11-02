freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 93.28
eur 98.44
СрочноНа дачах спасли шикарного брошенного мейн-куна
Все новости
Все новости
Истории

Охотница за старушками. Что известно о самой жестокой преступнице России — читаем историю красноуфимской волчицы

Ирина Гайдамачук убила и ограбила 17 пенсионерок

4 833

Ирину Гайдамачук приговорили к 20 годам тюрьмы. На момент вынесения приговора ей было 40 лет

Поделиться

Красноуфимская волчица, уральская маньячка, Раскольников в юбке — так прозвали самую жестокую преступницу страны Ирину Гайдамачук. На ее счету 17 жестоких убийств. Ловили маньячку долгих восемь лет, и сегодня она отбывает наказание в тюрьме. О жизни и преступлениях Ирины Гайдамачук читайте в нашем материале.

Югорское детство

Психологи говорят, что многое в личности человека закладывается в детстве. Мало кто помнит, что эти годы Ирина Гайдамачук (в девичестве — Машкина) провела в Югре. В Нягань ее семья переехала из Свердловской области, когда девочка была совсем маленькой. Информация о детстве Ирины противоречивая. В некоторых источниках говорится, что ее семья была благополучной, а кое-где пишут, что ее родители были алкоголиками. Девочка училась в няганьской школе, росла обычным ребенком, ничем особенно не выделялась. После школы Ирина поступила в вуз на заочное отделение, по одним данным на юридический, по другим — на психологический факультет.

В Нягани Ирина встретила своего будущего мужа — Петра, который был на 23 года старше и работал водителем. Вскоре у семьи родилась дочь Алина. Но брак был недолгим. Ирина бросила учебу, начала выпивать. Муж какое-то время мирился с этим, но затем выгнал жену из дома вместе с ребенком. Вскоре ее лишили родительских прав и забрали дочь. Хотя Ирину этот факт особенно не расстроил, она еще больше пристрастилась к алкоголю, нередко уходила в запои. Спустя некоторое время женщина познакомилась с железнодорожником Юрием, который приехал в Нягань в командировку по делам. Вспыхнувший роман привел к тому, что мужчина увез свою избранницу в родной город — Красноуфимск.

Образцовая мать

В Красноуфимске у пары родилась дочь Настя. По воспоминаниям знакомых и соседей, в этот раз Ирина была идеальной матерью. Она завязала с алкоголем, заботилась о дочери, отводила и забирала девочку из школы, и даже состояла в родительском комитете класса, где училась Настя. Но, когда девочка была в четвертом классе, Ирина снова потянулась к выпивке и в итоге пропила деньги, которые родители сдали на школьный праздник. Эта история обернулась большим скандалом. Гражданский муж перестал давать Ирине деньги, на которые она могла бы купить спиртное. Своих финансов у нее тоже не было, поскольку женщина не работала. Ирина стала занимать у знакомых и соседей, но отдавать было нечем, и вскоре давать в долг перестали. Женщина начала подрабатывать маляром.

Охота на бабушек

В 2002 году Ирина Гайдамачук совершила свое первое убийство, оно было спонтанным. В один из дней она белила потолок у пенсионерки и решила проверить содержимое ящиков в квартире в надежде найти деньги на выпивку. В этот самый момент в комнату зашла пожилая хозяйка и подняла шум. Ирина схватила молоток и нанесла женщине больше 10 ударов по голове. После убийца забрала у погибшей деньги и отправилась за водкой. Поскольку никто не знал, что Гайдамачук делала ремонт у пенсионерки, задержать по горячим следам преступницу не удалось. Эта смерть стала первой в длинной цепи преступлений, которые маньячка совершала вплоть до 2010 года.

В дальнейшем Ирина выдавала себя за социального работника, чтобы получить доступ в квартиры своих жертв. Ими всегда были старушки, поскольку, по логике убийцы, они копили на похороны и хранили деньги дома. К тому же их проще убивать.

Высматривала старушек маньячка на улице, входила к ним в доверие, а некоторым даже помогала по хозяйству. Убивала пожилых женщин Гайдамачук топором или молотком. Затем она грабила дом. Иногда поджигала квартиры, обставляя всё, как несчастный случай — оставляла включенным утюг или зажигала свечку.

Такие записки Гайдамачук оставляла своим жертвам

Такие записки Гайдамачук оставляла своим жертвам

Поделиться

За первые полгода Гайдамачук убила девять старушек. Даже следователи не могли предположить, что к зверским преступлениям причастна женщина. Со временем полиция связала все смерти воедино, но расследование шло медленно — не хватало зацепок, информации и свидетелей. Но в какой-то момент одна из жертв, которой удалось выжить, дала показания. По ним был составлен фоторобот. Хотя это мало чем помогло, Гайдамачук постоянно меняла внешность — перекрашивала волосы, худела, потом снова набирала вес, носила разную одежду. В 2008 году полицейские задержали женщину, которая под давлением призналась во всех преступлениях, совершенных Гайдамачук. Но убийства не прекратились, и стало ясно, что настоящая маньячка на свободе. За информацию о ней назначили денежное вознаграждение и даже обращались к экстрасенсам.

В мае 2010 года убийца отправилась красить потолок в дом, где жила ее знакомая. Пожилую женщину она убила, квартиру ограбила и скрылась. Во время следствия одна из свидетельниц вспомнила, что к женщине приходила девушка по имени Ирина. Гайдамачук задержали. Ее отпечатки пальцев полностью совпали с отпечатками на молотке, оставленном на одном из мест преступления. Почерковедческая экспертиза также подтвердила, что записки старушкам писала тоже Гайдамачук.

Наказание

По данным следствия, с 2002 по 2010 год в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге, а также в поселке Ачит было зарегистрировано 17 убийств женщин в возрасте от 61 года до 89 лет. Все они скончались от ударов по голове тяжелым предметом. Размер похищенного в каждом случае варьировался от 1000 до 16 000 рублей. В 2012 году Свердловский областной суд приговорил Ирину Гайдамачук к максимальному сроку — 20 годам заключения. Казалось бы, мягкий приговор, но он был основан на том, что в соответствии со статьей 57 УК РФ пожизненное лишение свободы женщинам не назначается.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — активную помощь следствию и полное признание вины. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Наказание женщина отбывает в колонии общего режима.

Ирина Гайдамачук во время следственного эксперимента

Ирина Гайдамачук во время следственного эксперимента

Поделиться

В июне НГС вспоминал о другом жестоком маньяке — Александре Спесивцеве, который жил в Новокузнецке. Сейчас он лечится в психбольнице. Журналисты изучили полную версию показаний единственной выжившей жертвы маньяка.

По теме

Ирина ГайдамачукУбийцаСледственный комитетРасследование
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter