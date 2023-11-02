Охотница за старушками. Что известно о самой жестокой преступнице России — читаем историю красноуфимской волчицы

Красноуфимская волчица, уральская маньячка, Раскольников в юбке — так прозвали самую жестокую преступницу страны Ирину Гайдамачук. На ее счету 17 жестоких убийств. Ловили маньячку долгих восемь лет, и сегодня она отбывает наказание в тюрьме. О жизни и преступлениях Ирины Гайдамачук читайте в нашем материале.
Югорское детство
Психологи говорят, что многое в личности человека закладывается в детстве. Мало кто помнит, что эти годы Ирина Гайдамачук (в девичестве — Машкина) провела в Югре. В Нягань ее семья переехала из Свердловской области, когда девочка была совсем маленькой. Информация о детстве Ирины противоречивая. В некоторых источниках говорится, что ее семья была благополучной, а кое-где пишут, что ее родители были алкоголиками. Девочка училась в няганьской школе, росла обычным ребенком, ничем особенно не выделялась. После школы Ирина поступила в вуз на заочное отделение, по одним данным на юридический, по другим — на психологический факультет.
В Нягани Ирина встретила своего будущего мужа — Петра, который был на 23 года старше и работал водителем. Вскоре у семьи родилась дочь Алина. Но брак был недолгим. Ирина бросила учебу, начала выпивать. Муж какое-то время мирился с этим, но затем выгнал жену из дома вместе с ребенком. Вскоре ее лишили родительских прав и забрали дочь. Хотя Ирину этот факт особенно не расстроил, она еще больше пристрастилась к алкоголю, нередко уходила в запои. Спустя некоторое время женщина познакомилась с железнодорожником Юрием, который приехал в Нягань в командировку по делам. Вспыхнувший роман привел к тому, что мужчина увез свою избранницу в родной город — Красноуфимск.
Образцовая мать
В Красноуфимске у пары родилась дочь Настя. По воспоминаниям знакомых и соседей, в этот раз Ирина была идеальной матерью. Она завязала с алкоголем, заботилась о дочери, отводила и забирала девочку из школы, и даже состояла в родительском комитете класса, где училась Настя. Но, когда девочка была в четвертом классе, Ирина снова потянулась к выпивке и в итоге пропила деньги, которые родители сдали на школьный праздник. Эта история обернулась большим скандалом. Гражданский муж перестал давать Ирине деньги, на которые она могла бы купить спиртное. Своих финансов у нее тоже не было, поскольку женщина не работала. Ирина стала занимать у знакомых и соседей, но отдавать было нечем, и вскоре давать в долг перестали. Женщина начала подрабатывать маляром.
Охота на бабушек
В 2002 году Ирина Гайдамачук совершила свое первое убийство, оно было спонтанным. В один из дней она белила потолок у пенсионерки и решила проверить содержимое ящиков в квартире в надежде найти деньги на выпивку. В этот самый момент в комнату зашла пожилая хозяйка и подняла шум. Ирина схватила молоток и нанесла женщине больше 10 ударов по голове. После убийца забрала у погибшей деньги и отправилась за водкой. Поскольку никто не знал, что Гайдамачук делала ремонт у пенсионерки, задержать по горячим следам преступницу не удалось. Эта смерть стала первой в длинной цепи преступлений, которые маньячка совершала вплоть до 2010 года.
В дальнейшем Ирина выдавала себя за социального работника, чтобы получить доступ в квартиры своих жертв. Ими всегда были старушки, поскольку, по логике убийцы, они копили на похороны и хранили деньги дома. К тому же их проще убивать.
Высматривала старушек маньячка на улице, входила к ним в доверие, а некоторым даже помогала по хозяйству. Убивала пожилых женщин Гайдамачук топором или молотком. Затем она грабила дом. Иногда поджигала квартиры, обставляя всё, как несчастный случай — оставляла включенным утюг или зажигала свечку.
За первые полгода Гайдамачук убила девять старушек. Даже следователи не могли предположить, что к зверским преступлениям причастна женщина. Со временем полиция связала все смерти воедино, но расследование шло медленно — не хватало зацепок, информации и свидетелей. Но в какой-то момент одна из жертв, которой удалось выжить, дала показания. По ним был составлен фоторобот. Хотя это мало чем помогло, Гайдамачук постоянно меняла внешность — перекрашивала волосы, худела, потом снова набирала вес, носила разную одежду. В 2008 году полицейские задержали женщину, которая под давлением призналась во всех преступлениях, совершенных Гайдамачук. Но убийства не прекратились, и стало ясно, что настоящая маньячка на свободе. За информацию о ней назначили денежное вознаграждение и даже обращались к экстрасенсам.
В мае 2010 года убийца отправилась красить потолок в дом, где жила ее знакомая. Пожилую женщину она убила, квартиру ограбила и скрылась. Во время следствия одна из свидетельниц вспомнила, что к женщине приходила девушка по имени Ирина. Гайдамачук задержали. Ее отпечатки пальцев полностью совпали с отпечатками на молотке, оставленном на одном из мест преступления. Почерковедческая экспертиза также подтвердила, что записки старушкам писала тоже Гайдамачук.
Наказание
По данным следствия, с 2002 по 2010 год в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге, а также в поселке Ачит было зарегистрировано 17 убийств женщин в возрасте от 61 года до 89 лет. Все они скончались от ударов по голове тяжелым предметом. Размер похищенного в каждом случае варьировался от 1000 до
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — активную помощь следствию и полное признание вины. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Наказание женщина отбывает в колонии общего режима.
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