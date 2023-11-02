Охотница за старушками. Что известно о самой жестокой преступнице России — читаем историю красноуфимской волчицы

Образцовая мать

В Красноуфимске у пары родилась дочь Настя. По воспоминаниям знакомых и соседей, в этот раз Ирина была идеальной матерью. Она завязала с алкоголем, заботилась о дочери, отводила и забирала девочку из школы, и даже состояла в родительском комитете класса, где училась Настя. Но, когда девочка была в четвертом классе, Ирина снова потянулась к выпивке и в итоге пропила деньги, которые родители сдали на школьный праздник. Эта история обернулась большим скандалом. Гражданский муж перестал давать Ирине деньги, на которые она могла бы купить спиртное. Своих финансов у нее тоже не было, поскольку женщина не работала. Ирина стала занимать у знакомых и соседей, но отдавать было нечем, и вскоре давать в долг перестали. Женщина начала подрабатывать маляром.

