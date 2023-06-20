«Кормил нас мясом трупа»: полные показания единственной выжившей жертвы сибирского маньяка Спесивцева (18+)

Согласно современным нормам законодательства, мы не можем называть настоящие имя и фамилию выжившей жертвы, так как на момент преступления она была несовершеннолетней. Поэтому мы изменили имя и будем называть ее в тексте Татьяна.

Как мы уже рассказывали, Александр Спесивцев был осужден и отправлен в психиатрическую больницу за пять убийств, в том числе трех подруг-школьниц. Одной из них и оказалась Татьяна.

