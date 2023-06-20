«Кормил нас мясом трупа»: полные показания единственной выжившей жертвы сибирского маньяка Спесивцева (18+)

Наверное, все знают об одном из самых жестоких маньяков России Александре Спесивцеве, который орудовал в 90-х в Новокузнецке. Недавно редакция NGS42.RU вспоминала историю его жизни до заключения в психлечебницу и убийств. Тогда журналисты изучили реальные материалы уголовного дела, которые хранятся в архивах Кемеровского областного суда. Но также в наши руки попал и один из самых жутких архивов этой истории — полная версия показаний единственной выжившей жертвы маньяка. За несколько часов до своей смерти измученная девочка успела рассказать следователям о самых кошмарных днях своей жизни. Она рассказала о насилии и пытках, которые ей пришлось пережить в квартире Спесивцева. Предупреждаем, приведенные ниже слова лучше не читать людям со слабой психикой.
Согласно современным нормам законодательства, мы не можем называть настоящие имя и фамилию выжившей жертвы, так как на момент преступления она была несовершеннолетней. Поэтому мы изменили имя и будем называть ее в тексте Татьяна.
Как мы уже рассказывали, Александр Спесивцев был осужден и отправлен в психиатрическую больницу за пять убийств, в том числе трех подруг-школьниц. Одной из них и оказалась Татьяна.
По сведениям из уголовного дела, девочки познакомились друг с другом осенью
Кстати, в первых показаниях Спесивцев указывал, что мать специально привела к нему девушек после его просьбы, понимая, что он может с ними сделать. Сама же Людмила это отрицала.
Тем не менее, когда девочки оказались в подъезде, к ним вышел Александр. Запугав школьниц, он завел их в квартиру, откуда живой позже смогла выйти лишь Татьяна. Ее нашли в логове преступника почти через месяц. Искалеченную девочку сразу же госпитализировали, несколько дней за ее жизнь боролись врачи, но
Ниже ее полный рассказ, датированный 25 октября 1996 года — следующим днем после ее спасения из квартиры.
— 9 сентября 1996 года меня положили в больницу на обследование по поводу гастрита. В больнице я познакомилась с двумя девочками (далее имена изменены. — Прим. ред.) — Катей, фамилию не помню, и Мариной. Иногда, когда была хорошая погода, мы вместе выходили гулять из больницы.
24 сентября 1996 года днем мы втроем вышли из больницы и гуляли во дворе, по улице недалеко от больницы. Когда мы втроем проходили мимо магазина, расположенного у автостоянки, где много киосков, к нам подошла бабушка. На вид она очень старая, седая, маленькая и худенькая, узнать ее я смогу. Она обратилась к нам за помощью, сказала, что закрыла дверь в свою квартиру и не может открыть, попросила, чтобы мы ей помогли открыть дверь. Мы согласились, она привела нас к девятиэтажке, мы поднялись на девятый этаж, и эта бабушка постучала в дверь. Дверь открыл мужчина с собакой — черным большим водолазом (так в народе называют крупную породу ньюфаундленд. — Прим. ред.). Я испугалась, Катя и Марина тоже. Мы стали говорить бабушке, зачем она так поступила, но она сразу молча прошла в квартиру. Этот мужчина стал нас загонять в квартиру. Мы зашли, так как боялись его и собаку. В квартире, кроме этой бабушки и мужчины, находилась женщина лет тридцати на вид (согласно материалам уголовного дела, это сестра Спесивцева. — Прим. ред.). Черненькая, волос «хвостом». Мужчина этот на вид лет 27–28, низкого роста, лицо худощавое, на кисти правой руки татуировка — голая женщина. Одет был в синие трико с красно-синими лампасами, куртка синяя длинная. Другую одежду я не помню.
Он сразу провел нас всех троих в комнату, где стояли комод и кровать, сказал всем сесть, говорил, что он два дня не спал, и поэтому злой. Назывался он Андреем (так жертвам представлялся Александр Спесивцев. — Прим. ред.). Мы все стали проситься, чтобы он нас отпустил, но он сказал, что сейчас кто-то должен прийти, посмотреть на нас, и если это не мы, то он нас отпустит. Он велел нам сидеть в комнате тихо, выходил, заходил снова. Катя мне предложила ударить его бутылкой по голове и убежать. Бутылка стояла у кровати. Я сказала, что не смогу. Тогда она решила сама его ударить. Андрей зашел и, так как Марина продолжала просить его отпустить нас, сказал, что сейчас поставит ей укол успокоительного, принес шприц с желтой жидкостью и взял Марину за руку. Велел ей «накачать» вену, перетянув руку. Катя ударила его сзади бутылкой, но попала не по голове, а по плечу. Он достал из кармана нож с кнопкой и ударил в живот Кати. Она сразу присела, стала говорить: «Не надо». Андрей ударил ее еще три раза ножом в грудь и живот. Схватил валявшиеся колготки и стал душить. Зашла бабка, спросила: «Что ты делаешь?» Андрей сказал ей, чтобы та уходила, а то и ей достанется. Андрей задушил… — далее показания обрываются.
—...но Андрей ей отвечал, что, наоборот, она будет мучаться, а он смотреть. Кормил он нас супом из мяса от трупа Кати, ел ли сам, я не видела. Суп варила бабка, она знала и видела, откуда и какое мясо ей дал Андрей. Кроме того, я видела, что бабка, уходя, брала части трупа в сумку и куда-то уносила, куда — не знаю. Об этом они не разговаривали. Вообще по их разговорам я поняла, что Андрей бабке заложил какие-то деньги за то, что она нас ему привела. К бабке он всегда обращался только «э», никак не называл. Женщину называл Надежда Николаевна или просто Николаевна. Ни бабка, ни женщина в этой квартире не жили, не ночевали. Приходили иногда. Бабке Андрей всегда говорил, когда ей надо прийти. Женщина приходила сама, но сколько раз, сказать не могу.
В прошлую пятницу, 18.10.1996 года, утром Андрей спал с Мариной на кровати, я на кресле, проснувшись, Андрей стал насиловать Марину, она просила: «Не надо», на что он ответил, что терять нечего, всё равно она умрет. Увидев, что я проснулась, он сказал мне: «Иди трахаться», я отказалась. Он сказал, что посадит меня в ванную. Вообще я очень часто там сидела, он пристегивал меня там наручниками. В этот же день куда-то делась газета с программой телевизора, Андрей стал нас бить, говорил, что мы украли. Стал заставлять Марину ходить. Она ходить уже не могла, и он ее стал бить. Бил головой об угол, пинал, меня пристегнул в ванной. Затем он зашел и спросил у меня, умею ли я делать искусственное дыхание. Он меня отстегнул, Марина лежала на полу и не дышала, но сердце слабо билось. Около часа я делала ей искусственное дыхание, но она умерла. Андрей сказал, что она ему нравилась и надо, чтобы душа у нее отошла, открыл форточку и три дня не трогал труп Марины. В этот же день, когда он убил Марину, он изнасиловал меня. Когда я у него попросила разрешения подмыться, он засунул мне во влагалище шланг с сильным напором воды и, хотя я говорила, что мне больно, говорил: «Пусть всё вымоется». Через три дня он накормил меня жареной картошкой и сказал, чтобы я разрезала на части труп (тело Марины. — Прим. ред.), сложила всё в пустой бачок в ванне. И бабка, и женщина приходили, видели труп Марины. Андрей сказал бабке, что все части трупа нужно похоронить в одном месте. Куда и какие части она отнесла, не знаю.
Вчера в дверь квартиры стали сильно стучать. Андрей сначала спросил: «Кто?», а потом сказал, что сейчас найдет ключ, но оделся, обулся и куда-то убежал. Куда и как он убежал из квартиры я не знаю. Я лежала в комнате на полу и боялась подавать голос, так как думала, что пришла милиция. Андрей постоянно говорил, что если придет милиция, он меня сразу убьет.
Бабка с женщиной в последний раз были в квартире примерно неделю назад, когда Андрей убил Марину. Больше я их не видела, — говорится в материалах допроса Тани.
После первых показаний следователи пришли в палату к подростку на следующий день — за уточнением некоторых моментов. Они показали ей несколько фотографий, найденных в квартире Спесивцева, на которых в том числе была и она.
— Андрей нас фотографировал на второй день, после того как мы пришли в квартиру. Говорил, что накапает на фотографию крови и пошлет моей матери. Катя уже была мертва, мы ее распилили, — рассказывает школьница.
На следующие сутки 15-летняя девочка умерла от полученных травм. В день побега Спесивцев ударил ее ножом в живот, пытаясь убить, остальные повреждения она получила за месяц нахождения в квартире. Во время следствия Спесивцев описывал, как пытал Таню. К примеру, в подробностях преступник рассказывал, как подключал ребенка к электричеству и пропускал через ее тело огромные заряды тока.
Напомним, что три погибших школьницы, над которыми Спесивцев безжалостно издевался в своей квартире, были не единственными его жертвами. В уголовном деле, которое журналисты смогли изучить, есть информации про гибель двух знакомых женщин маньяка и страшную смерть компании несовершеннолетних. Несколько дней расчлененные части тела детей специалисты доставали из реки, недалеко от дома монстра. Подробнее обо всех этих преступлениях NGS42.RU рассказывал ранее, также опубликовав и мнение о Спесивцеве от его одноклассника, видевшего, как рос один из самых страшных убийц России.
А семь лет назад, в апреле 2016 года, в Новосибирске задержали человека, которого позже назовут самым кровожадным маньяком в истории города. Евгений Чуплинский — бывший милиционер и предприниматель. На его счету, доказано в суде, 19 растерзанных молодых женщин, которых буквально приходилось собирать по частям, чтобы опознать. Расследование длилось почти 20 лет.