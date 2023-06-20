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«Кормил нас мясом трупа»: полные показания единственной выжившей жертвы сибирского маньяка Спесивцева (18+)

Он удерживал девочку в квартире почти месяц, пытал и насиловал ее. Впечатлительным лучше не читать

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Сейчас Спесивцев находится в психиатрической лечебнице

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Наверное, все знают об одном из самых жестоких маньяков России Александре Спесивцеве, который орудовал в 90-х в Новокузнецке. Недавно редакция NGS42.RU вспоминала историю его жизни до заключения в психлечебницу и убийств. Тогда журналисты изучили реальные материалы уголовного дела, которые хранятся в архивах Кемеровского областного суда. Но также в наши руки попал и один из самых жутких архивов этой истории — полная версия показаний единственной выжившей жертвы маньяка. За несколько часов до своей смерти измученная девочка успела рассказать следователям о самых кошмарных днях своей жизни. Она рассказала о насилии и пытках, которые ей пришлось пережить в квартире Спесивцева. Предупреждаем, приведенные ниже слова лучше не читать людям со слабой психикой.

Согласно современным нормам законодательства, мы не можем называть настоящие имя и фамилию выжившей жертвы, так как на момент преступления она была несовершеннолетней. Поэтому мы изменили имя и будем называть ее в тексте Татьяна.

Как мы уже рассказывали, Александр Спесивцев был осужден и отправлен в психиатрическую больницу за пять убийств, в том числе трех подруг-школьниц. Одной из них и оказалась Татьяна.

По сведениям из уголовного дела, девочки познакомились друг с другом осенью 1996 года в новокузнецкой больнице, оказавшись в одной палате. В один из дней они решили выйти в магазин недалеко от медцентра, чтобы купить батарейки к аудиоплееру. Там они и встретили мать Спесивцева Людмилу, которая попросила их подняться вместе с ней к квартире, чтобы помочь открыть сломавшийся дверной замок. Школьницы согласились, не подозревая, что окажутся в лапах маньяка.

Дом маньяка находится напротив площади Общественных Мероприятий Центрального района Новокузнецка

Дом маньяка находится напротив площади Общественных Мероприятий Центрального района Новокузнецка

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Кстати, в первых показаниях Спесивцев указывал, что мать специально привела к нему девушек после его просьбы, понимая, что он может с ними сделать. Сама же Людмила это отрицала.

Тем не менее, когда девочки оказались в подъезде, к ним вышел Александр. Запугав школьниц, он завел их в квартиру, откуда живой позже смогла выйти лишь Татьяна. Ее нашли в логове преступника почти через месяц. Искалеченную девочку сразу же госпитализировали, несколько дней за ее жизнь боролись врачи, но 27 октября она скончалась. До этого она успела оставить самые ценные показания против маньяка.

Ниже ее полный рассказ, датированный 25 октября 1996 года — следующим днем после ее спасения из квартиры.

— 9 сентября 1996 года меня положили в больницу на обследование по поводу гастрита. В больнице я познакомилась с двумя девочками (далее имена изменены. — Прим. ред.) — Катей, фамилию не помню, и Мариной. Иногда, когда была хорошая погода, мы вместе выходили гулять из больницы.

24 сентября 1996 года днем мы втроем вышли из больницы и гуляли во дворе, по улице недалеко от больницы. Когда мы втроем проходили мимо магазина, расположенного у автостоянки, где много киосков, к нам подошла бабушка. На вид она очень старая, седая, маленькая и худенькая, узнать ее я смогу. Она обратилась к нам за помощью, сказала, что закрыла дверь в свою квартиру и не может открыть, попросила, чтобы мы ей помогли открыть дверь. Мы согласились, она привела нас к девятиэтажке, мы поднялись на девятый этаж, и эта бабушка постучала в дверь. Дверь открыл мужчина с собакой — черным большим водолазом (так в народе называют крупную породу ньюфаундленд. — Прим. ред.). Я испугалась, Катя и Марина тоже. Мы стали говорить бабушке, зачем она так поступила, но она сразу молча прошла в квартиру. Этот мужчина стал нас загонять в квартиру. Мы зашли, так как боялись его и собаку. В квартире, кроме этой бабушки и мужчины, находилась женщина лет тридцати на вид (согласно материалам уголовного дела, это сестра Спесивцева. — Прим. ред.). Черненькая, волос «хвостом». Мужчина этот на вид лет 27–28, низкого роста, лицо худощавое, на кисти правой руки татуировка — голая женщина. Одет был в синие трико с красно-синими лампасами, куртка синяя длинная. Другую одежду я не помню.

В квартире Спесивцева нашли очень много хлама и детской одежды с каплями крови

В квартире Спесивцева нашли очень много хлама и детской одежды с каплями крови

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Он сразу провел нас всех троих в комнату, где стояли комод и кровать, сказал всем сесть, говорил, что он два дня не спал, и поэтому злой. Назывался он Андреем (так жертвам представлялся Александр Спесивцев. — Прим. ред.). Мы все стали проситься, чтобы он нас отпустил, но он сказал, что сейчас кто-то должен прийти, посмотреть на нас, и если это не мы, то он нас отпустит. Он велел нам сидеть в комнате тихо, выходил, заходил снова. Катя мне предложила ударить его бутылкой по голове и убежать. Бутылка стояла у кровати. Я сказала, что не смогу. Тогда она решила сама его ударить. Андрей зашел и, так как Марина продолжала просить его отпустить нас, сказал, что сейчас поставит ей укол успокоительного, принес шприц с желтой жидкостью и взял Марину за руку. Велел ей «накачать» вену, перетянув руку. Катя ударила его сзади бутылкой, но попала не по голове, а по плечу. Он достал из кармана нож с кнопкой и ударил в живот Кати. Она сразу присела, стала говорить: «Не надо». Андрей ударил ее еще три раза ножом в грудь и живот. Схватил валявшиеся колготки и стал душить. Зашла бабка, спросила: «Что ты делаешь?» Андрей сказал ей, чтобы та уходила, а то и ей достанется. Андрей задушил… — далее показания обрываются.

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—...но Андрей ей отвечал, что, наоборот, она будет мучаться, а он смотреть. Кормил он нас супом из мяса от трупа Кати, ел ли сам, я не видела. Суп варила бабка, она знала и видела, откуда и какое мясо ей дал Андрей. Кроме того, я видела, что бабка, уходя, брала части трупа в сумку и куда-то уносила, куда — не знаю. Об этом они не разговаривали. Вообще по их разговорам я поняла, что Андрей бабке заложил какие-то деньги за то, что она нас ему привела. К бабке он всегда обращался только «э», никак не называл. Женщину называл Надежда Николаевна или просто Николаевна. Ни бабка, ни женщина в этой квартире не жили, не ночевали. Приходили иногда. Бабке Андрей всегда говорил, когда ей надо прийти. Женщина приходила сама, но сколько раз, сказать не могу.

В прошлую пятницу, 18.10.1996 года, утром Андрей спал с Мариной на кровати, я на кресле, проснувшись, Андрей стал насиловать Марину, она просила: «Не надо», на что он ответил, что терять нечего, всё равно она умрет. Увидев, что я проснулась, он сказал мне: «Иди трахаться», я отказалась. Он сказал, что посадит меня в ванную. Вообще я очень часто там сидела, он пристегивал меня там наручниками. В этот же день куда-то делась газета с программой телевизора, Андрей стал нас бить, говорил, что мы украли. Стал заставлять Марину ходить. Она ходить уже не могла, и он ее стал бить. Бил головой об угол, пинал, меня пристегнул в ванной. Затем он зашел и спросил у меня, умею ли я делать искусственное дыхание. Он меня отстегнул, Марина лежала на полу и не дышала, но сердце слабо билось. Около часа я делала ей искусственное дыхание, но она умерла. Андрей сказал, что она ему нравилась и надо, чтобы душа у нее отошла, открыл форточку и три дня не трогал труп Марины. В этот же день, когда он убил Марину, он изнасиловал меня. Когда я у него попросила разрешения подмыться, он засунул мне во влагалище шланг с сильным напором воды и, хотя я говорила, что мне больно, говорил: «Пусть всё вымоется». Через три дня он накормил меня жареной картошкой и сказал, чтобы я разрезала на части труп (тело Марины. — Прим. ред.), сложила всё в пустой бачок в ванне. И бабка, и женщина приходили, видели труп Марины. Андрей сказал бабке, что все части трупа нужно похоронить в одном месте. Куда и какие части она отнесла, не знаю.

Вчера в дверь квартиры стали сильно стучать. Андрей сначала спросил: «Кто?», а потом сказал, что сейчас найдет ключ, но оделся, обулся и куда-то убежал. Куда и как он убежал из квартиры я не знаю. Я лежала в комнате на полу и боялась подавать голос, так как думала, что пришла милиция. Андрей постоянно говорил, что если придет милиция, он меня сразу убьет.

Бабка с женщиной в последний раз были в квартире примерно неделю назад, когда Андрей убил Марину. Больше я их не видела, — говорится в материалах допроса Тани.

После первых показаний следователи пришли в палату к подростку на следующий день — за уточнением некоторых моментов. Они показали ей несколько фотографий, найденных в квартире Спесивцева, на которых в том числе была и она.

— Андрей нас фотографировал на второй день, после того как мы пришли в квартиру. Говорил, что накапает на фотографию крови и пошлет моей матери. Катя уже была мертва, мы ее распилили, — рассказывает школьница.

На следующие сутки 15-летняя девочка умерла от полученных травм. В день побега Спесивцев ударил ее ножом в живот, пытаясь убить, остальные повреждения она получила за месяц нахождения в квартире. Во время следствия Спесивцев описывал, как пытал Таню. К примеру, в подробностях преступник рассказывал, как подключал ребенка к электричеству и пропускал через ее тело огромные заряды тока.

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Напомним, что три погибших школьницы, над которыми Спесивцев безжалостно издевался в своей квартире, были не единственными его жертвами. В уголовном деле, которое журналисты смогли изучить, есть информации про гибель двух знакомых женщин маньяка и страшную смерть компании несовершеннолетних. Несколько дней расчлененные части тела детей специалисты доставали из реки, недалеко от дома монстра. Подробнее обо всех этих преступлениях NGS42.RU рассказывал ранее, также опубликовав и мнение о Спесивцеве от его одноклассника, видевшего, как рос один из самых страшных убийц России.

А семь лет назад, в апреле 2016 года, в Новосибирске задержали человека, которого позже назовут самым кровожадным маньяком в истории города. Евгений Чуплинский — бывший милиционер и предприниматель. На его счету, доказано в суде, 19 растерзанных молодых женщин, которых буквально приходилось собирать по частям, чтобы опознать. Расследование длилось почти 20 лет.

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