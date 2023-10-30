Новосибирца осудили на 11 лет за наркотики — его называют родным братом прокурора Бурятии

По данным сайта Генпрокуратуры РФ, Михаил Филичев родился в 1977 году в городе Тогучин Новосибирской области. После окончания Омского юридического институту МВД РФ, начал карьеру следователем в прокуратуре Сузунского района, где за 10 лет дослужился до должности районного прокурора. В 2013 году переведён в прокуратуру Кемеровской области. В 2019 году получил должность заместителя прокурора. В октябре 2022 года Филичев назначен и.о. прокурора Республики Бурятия. Полноценно вступил в должность в сентябре 2023 года.