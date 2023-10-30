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Эксклюзив

Новосибирца осудили на 11 лет за наркотики — его называют родным братом прокурора Бурятии

Редакция выяснила, что может грозить прокурору за судимость близкого родственника

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Источник НГС уверяет, что осужденный и прокурор — родные братья

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В Железнодорожном районном суде Новосибирска огласили приговор по делу 34-летнего Дмитрия Филичева. Мужчину, который является полным тёзкой родного брата прокурора Бурятии Михаила Филичева, осудили за приобретение (ч.2 ст.228.1 УК РФ) и попытку сбыта наркотиков в составе организованной группы (ст. 30 ч.4 ст.228.1 УК РФ).

— Филичеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили НГС в суде.

Источник редакции, знакомый с ситуацией, сообщил, что Дмитрий Филичев является родным братом недавно вступившего в должность прокурора Республики Бурятия Михаила Филичева, а также сыном бывшего председателя Тогучинского районного суда Новосибирской области Юрия Филичева. Последний трагически погиб в марте 2013 года выехав на своей «Ниве» на нерегулируемый железнодорожный переезд.

По данным сайта Генпрокуратуры РФ, Михаил Филичев родился в 1977 году в городе Тогучин Новосибирской области. После окончания Омского юридического институту МВД РФ, начал карьеру следователем в прокуратуре Сузунского района, где за 10 лет дослужился до должности районного прокурора. В 2013 году переведён в прокуратуру Кемеровской области. В 2019 году получил должность заместителя прокурора. В октябре 2022 года Филичев назначен и.о. прокурора Республики Бурятия. Полноценно вступил в должность в сентябре 2023 года.

Председатель Тогучинского суда Юрий Филичев с сыновьями — Дмитрием и Михаилом

Председатель Тогучинского суда Юрий Филичев с сыновьями — Дмитрием и Михаилом

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В конце 2022 года редакция ещё на стадии следствия редакция НГС направляла запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать следствие по делу Филичева Д.Ю. В полиции предоставлять информацию отказались, сославшись на то, что подследственный «не давал согласия на распространение персональных данных».

Эксперт в сфере деятельности правоохранительных органов (на условиях анонимности), оценив ситуацию, заявил, что если в Новосибирске действительно осудили родного брата прокурора Бурятии, то негативные последствия для него одномоментно не наступят.

— В Законе о прокуратуре прямого запрета на работу в связи с судимостью близкого родственника нет. Если бы родственника прокурора осуждали в субъекте, где он руководит надзорным ведомством, тогда к нему могли бы возникнуть вопросы в части конфликта интересов, — отметил специалист.

Он также добавил, что вопрос судимости близкого родственника будет обсуждаться в Главном управлении кадров Генпрокуратуры РФ при дальнейшем переназначении прокурора. В этом случае, резюмировал эксперт, негативных последствий не избежать.

В 2018 году главный судебный пристав Новосибирской области Виталий Эрлер ушёл в отставку после того, как его сын получил срок за покушение на сбыт наркотиков.

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ПрокуратураСудПриговорНаркотикиРеспублика Бурятия
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