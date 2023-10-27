Новосибирский хакер похитил у коммерсантов 16 миллионов рублей — как он это сделал

Во Владимировской области огласили обвинительный приговор за мошенничества в сфере компьютерных технологий. По 6,5 лет колонии получили два хакера: один из Москвы, второй из Новосибирска. В прокуратуре Владимировской области рассказали суть мошеннической схемы.
— Мужчины, входя в состав организованной преступной группы, совместно с другими её участниками создали и использовали вредоносные компьютерные программы, позволявшие удаленно управлять персональными компьютерами пользователей, — сообщили в прокуратуре.
Для приманки жертв члены хакеры создавали клоны сайтов бухгалтерской направленности, помещая в них вирусы. Случайно зашедшие пользователи цепляли себе на компьютер вредоносную программу, которая позволяла мошенникам получить над ним контроль.
Заражая компьютеры неопределённого круга лиц через сеть интернет указанными программами, они получали возможность скрытного управления данными, после чего совершали дистанционные хищения. Таким образом осужденные похитили денежные средства с расчетных счетов различных организаций из Ростовской, Свердловской, Вологодской и Владимирской областей на общую сумму свыше 16 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.
Двух хакеров признали виновным в создании и использовании вредоносных компьютерных программ (4 эпизода), шести эпизодах незаконного доступа к охраняемой законом информации, и шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Мужчинам также предстоит возместить ущерб фирмам, которых они обокрали: иски потерпевших были удовлетворены в рамках гражданского судопроизводства.
В августе сотрудники ФСБ и полицейские задержали хакера под Новосибирском. На протяжении нескольких лет он похищал криптовалюту у пользователей Сети при помощи «вредоносных программ»,