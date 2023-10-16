Умерла или убил? Семья сибиряка потратила 3 млн, чтобы доказать его невиновность — в его квартире скончалась девушка

41-летний Александр Лобастов из Новоалтайска стал обвиняемым в уголовном деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. События сменялись быстро: у него на руках умерла бывшая девушка, пришедшая к нему в квартиру забрать вещи, его попросили дать показания, а затем поместили в СИЗО. То, что Александру и его родственникам казалось недоразумением, в котором следователи разберутся, вылилось в серьезное уголовное дело с такими же серьезными обвинениями и уже дошло до суда. Чтобы оплатить услуги адвокатов и экспертизы, которых, как считают мама и тетя мужчины, не хватает в деле, они уже продали квартиру и машину. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает о событиях того майского вечера, путанном расследовании и родных мужчины, которые продолжают бороться, но опасаются, что их усилия напрасны.
«Криминала нету»
В конце мая 2022 года 40-летний на тот момент Александр Лобастов решил встретиться с Верой Трошиной — бывшей девушкой, с которой они долгое время жили вместе. Дело в том, что в квартире у Александра остались ее вещи, а у нее — его ключи. К тому моменту, по словам мамы Александра, Людмилы Александровны, оба уже начали встречаться с другими, поэтому решение забрать вещи Веры было вполне логичным. По пути в квартиру мужчина с девушкой заглянули к ней домой — Вера почувствовала себя не очень хорошо и решила попросить у Людмилы Александровны, бывшего фельдшера скорой помощи, таблетку от головной боли.
— Я говорю: «Вера, ты чего, опять пьяненькая?». А у нас ней сложились очень доброжелательные отношения, несмотря на то, что они с Сашей то сходились, то расходились. Очень доверительно мы с ней общались. И вот она мне говорит, что да, выпила, потому что у нее умерла бабушка, которая ее воспитывала, и это для нее большое горе. Я знаю, что они с бабушкой очень дружны были, она бабушку любила. Я говорю: «Ну давай, приводи себя в порядок и давай начинай нормально жить», — вспоминает Людмила Александровна.
Пара ушла к Александру, который поселился недалеко от мамы. Ну а дальше она рассказывает о событиях того вечера и ночи уже со слов своего сына. Тот решил уйти отмечать День пограничника к своему другу и не дожидаться, пока Вера соберет все свои вещи и уедет. Ей он оставил ключи. От друзей вышел около часа ночи, дошел до соседа, с которым покурил, потом забежал в квартиру за алкоголем и едой и ушел к нему продолжать празднование. Веры, в момент появления мужчины дома, по его словам, не было.
Во второй раз в своей квартире он оказался уже под утро, там на этот раз присутствовала Вера. Как рассказал тогда сын матери, девушка стала чувствовать себя еще хуже — у нее пошла кровь из носа, а выходя из ванной, она потеряла сознание. Александр быстро позвонил матери, чтобы ты вызвала скорую.
Людмила Александровна позвонила медикам, а пока те едут, решила сама дойти до сына. Когда она пришла, Вера, по ее словам, была жива, но находилась уже «в сумрачном состоянии»:
— Сын положил ее на пол и начал делать непрямой массаж сердца. И тут приехала скорая помощь, они проделали реанимацию, все как положено, но спасти ее не удалось.
При Людмиле Александровне сотрудник скорой помощи набрал в полицию — стандартная ситуация при обнаружении трупа. Запись того разговора затем удалось получить родственникам Александра. На записи фельдшер диктует адрес и говорит (запись есть в распоряжении НГС — Прим.ред.):
— Бригада наша приехала, но уже к трупу приехала. Полуторамесячный запой там был.
Медики уехали, полицейские прибыли спустя примерно полтора часа. Они осмотрели труп, сделали фотографии места происшествия, зафиксировали все в протоколе осмотра помещения и попросили Александра проехать с ними, чтобы дать объяснения.
С этого момента Александр домой больше не вернулся — ему предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Веры (ч.4 ст. 111 УК РФ). Позже судмедэкспертиза установит, что на теле Веры найдено не менее 29 телесных повреждений, в том числе кровоподтеки в области грудной клетки, ссадины на лице, переломы ребер и повреждения головы. Травма головы повлекла за собой отек головного мозга и смерть.
Что говорят об отношениях пары
Тетя Александра, Ирина Александровна вспоминает, что семья почти сразу его хватилась. В обед они пришли в полицию, но там им объяснили, что Александра задержали, и это стандартная практика в ситуации, когда в квартире умирает человек. А еще в полиции порекомендовали «не тратить деньги на адвоката», потому что Александра вот-вот отпустят. Но семья все равно тут же вызвала адвоката, который, как говорит Ирина Александровна, понял, куда движется дело, и порекомендовал мужчине воспользоваться ст. 51 Конституции и не давать никаких показаний.
Ну а дальше Александра по решению суда поместили в СИЗО. Там он находится по сей день.
— Он очень выдержанный человек, неконфликтный. Такой, чтобы его вывести из себя, я не знаю, что должно произойти. Он никогда ни с кем не дрался, не связывался. Как-то удавалось ему обходиться без этого. А тут, чтобы он кого-то убил… Это ужас, это шок для нас, это невозможно, — говорит Людмила Александровна.
Расследование дела продлилось до осени, а в октябре 2022 года дело передали в суд. Александру предъявили обвинение в особо тяжком преступлении. Это не первый раз, когда мужчина становится фигурантом уголовного дела — годом ранее его приговорили к 200 часам обязательных работ за пьяную езду на автомобиле.
На трупе Веры, который медики описывали, как «некриминальный» в разговоре с полицией и указывали в карте вызова отсутствие ран и ушибов (фото есть в распоряжении редакции), судмедэксперт позже нашел серьезные повреждения и кровоподтеки.
— Нанося множественные удары своими руками и ногами потерпевшей в область жизненно важного органа — голову, а также туловищу потерпевшей, Лобастов А.С. осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью Трошиной В.В и желал их наступления, при этом не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти потерпевшей, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, — говорится в обвинительном заключении (фотокопии есть в распоряжении НГС).
С мая по октябрь 2022 года следователи опросили соседей и знакомых Александра и Веры, некоторые из них давали совершенно другие характеристики мужчине и паре — утверждали, что мужчина и женщина злоупотребляли спиртным, часто ссорились и ругались. Часть соседей, проживавших в одном подъезде с мужчиной, заявили, что в ночь смерти Веры слышали грохот из его квартиры, еще одна соседка, которая проживает за стенкой от Александра, утверждала, что никаких шумов в ту ночь не слышала.
А так охарактеризовала отношения Александра и Веры ее родная сестра (из материалов обвинительного заключения):
— Может сообщить, что на протяжении около 10 лет Трошина сожительствовала с Лобастовым в его квартире.
— Не давал ей спокойной жизни. При этом Трошина всё время боялась уйти от Лобастова. Она за последние несколько лет видела на лице у сестры синяки и гематомы. Когда она спрашивала у неё, откуда у неё на лице телесные повреждения, то она ей поясняла, что её избивал Лобастов по незначительному поводу, а также когда находился в состоянии алкогольного опьянения.
С тем, что Александр избивал Веру, согласилась подруга девушки и ее сосед по общежитию. Соседи подтвердили, что видели время от времени девушку с синяками. А тот сосед, с которым Александр, как говорят его родственники, выпивал всю ночь, дал показания, что к нему домой мужчина пришел «злым и раздраженным».
На чем строится обвинение Александра
Одним из центральных свидетельств стали показания Дмитрия — нового сожителя Веры, тоже ранее судимого. Он дал их во время следствия и подтвердил в суде. Он утверждал, что видел, как Александр, встретившись с девушкой, грубо затащил ее в подъезд.
— На что он возмутился, сказал, чтобы он её отпустил. Лобастов ему сказал, что это не его дело, а далее быстро зашёл с Трошиной в свой подъезд и закрыл дверь. Таким образом он даже не успел среагировать. После чего он стал ожидать Трошину у подъезда дома, всего он прождал около 1 часа, однако последняя не выходила. Далее он поехал в свой дом. В полицию он не стал обращаться по данному факту, поскольку посчитал что это дело Лобастова и Трошиной, — приводятся его показания в обвинительном заключении.
А в три часа ночи, как утверждал Дмитрий, с номера Веры ему уже набрал сам Александр, сообщил, что Вера выпила с ним водки и спит, но сам он хочет с ним поговорить завтра. После окончания разговора Дмитрий вновь заснул.
Адвокат Александра Илья Юшманов хотел потребовать, чтобы телефон Веры тщательным образом изучили, но судья в этом ходатайстве отказала. В деле имеется лишь детализация телефонных соединений Дмитрия.
Еще один важный момент, на котором базируется обвинение, помимо судмедэкспертизы и показаний Дмитрия, это показания замначальника отделения уголовного розыска, который на тот момент был старшим оперуполномоченным. В них он заявил, что Александра доставили в отдел полиции и там тот в ходе объяснений рассказал, как схватил Веру и затолкал ее в свою квартиру, а затем ударил ее 3–4 раза по лицу. Затем Александр, по его словам, запер Веру в квартире, ушел к друзьям выпивать, а вернувшись увидел, что девушке стало плохо и попросил маму вызвать скорую помощь.
То, что рассказал оперуполномоченный, с одной стороны, соотносится со временем нанесения ударов, которое установила судмедэкспертиза, но с другой — расходится с количеством. Как считает судмедэксперт, ударов было 29.
— То есть из доказательств обвинения у них тот факт, что труп обнаружен в его квартире. Александр отрицает, что наносил какие-либо удары. Соответственно, никаких очевидцев, никаких свидетелей нет. У обвинения есть только один свидетель — это сожитель. По его словам, Александр затащил Веру в подъезд насильно, со скандалом. Это было, как он говорит, около 16-ти часов, когда они вместе шли к маме его, под ручку и их видели соседи. Это говорит о том, что свидетель дает какие-то показания нелогичные, мягко сказать, а то и ложные, потому что на его глазах затащили женщину в подъезд, а он никуда не звонил, спокойно ушел и все, — рассуждает адвокат Александра Илья Юшманов.
Он рассказывает, что обвинение сейчас строит версию о долгом избиении Веры Александром ночью, в квартире. Согласно выводам независимого судмедэксперта, к которым обратились родственники Александра, удары были нанесены девушке за 1–4 часа до смерти, которую констатировали медики скорой, но в это время Александр находился у соседа. Тот бы мог озвучить это в суде, но пока найти его не удается.
Несостыковки в расследовании
Увидев материалы дела, родственники Александра решили провести собственное расследование. Всё это на себя взяла Ирина Александровна, медик и научный работник, поскольку здоровье мамы Александры от переживаний сильно пострадало.
Например, чтобы доказать, что Вера была не заперта в квартире и могла открыть замок изнутри, они заказали экспертизу замков, подтвердившую это (фото есть в распоряжении НГС). Они также нашли свидетелей, якобы видевших, как Вера ходила ночью в ларек и покупала маленькие флаконы с алкоголем. А еще их внимание привлек протокол осмотра места происшествия, в котором некоторые детали, связанные с описанием тела Веры, а также одна из фамилий присутствовавших сотрудников, были замазаны корректором (фото есть в распоряжении НГС). Ирина Александровна заказала почерковедческую экспертизу — трое экспертов подтвердили, что подписи мамы Александра под протоколом поддельные. Результаты экспертизы, хоть и не с первого раза, удалось приобщить к делу.
— Фототаблицы, которые прилагаются к протоколу осмотра места происшествия, с обезображенным лицом девушки — это то, чего не было в квартире, потому что Веру видели порядка 10 свидетелей. Плюс все эти фото, заключения медиков скорой помощи о том, что наружных телесных повреждений у девушки в квартире не было… Откуда они потом появляются в морге — это неизвестно, — объясняет Ирина Александровна.
Во время суда адвокат задавал следователю, описавшему в протоколе осмотра помещения ушибы на теле девушки (в первоначальной версии протокола, как утверждает Людмила Александровна, об ушибах не было и речи — Прим.ред.) конкретные профессиональные вопросы, но тот, по его словам, не мог пояснить «элементарные вещи» — например, отличие гематомы от кровоподтека.
Больше всего замечаний у родственников Александра и адвокатов к судебной медэкспертизе. Ее они показали независимым судмедэкспертам и те пришли к выводу, что заключение неполное и некорректное, а отек мозга, указанный в качестве причины смерти, мог образоваться и по другим, естественным причинам (например, в результате токсического поражения мозга). Эксперты также констатировали, что судмедэксперт не направил на гистологическое исследование сосуды мозга, а гистологическое исследование препаратов самого головного мозга было произведено не полностью.
Отчаявшись и разочаровавшись в судебном процессе, который, по словам Ирины Александровны, идет «с обвинительным уклоном», она обратилась в Следственный комитет по Алтайскому краю с двумя заявлениями. В них она просила привлечь к уголовной ответственности следователя за фальсификацию протокола осмотра места происшествия и судмедэксперта — за фальсификацию заключения по трупу Веры. В конце сентября она получила ответ.
— Разъясняем, что в соответствии с определением Конституционного суда РФ от 20 октября 2005 года обжалование и проверка законности и обоснованности действий и решений, имевших место в стадиях досудебного производства, осуществляется судом после передачи ему материалов уголовного дела с обвинительным заключением, а проверка действий и решений суда —вышестоящими судебными инстанциями. Оснований для принятия мер реагирования со стороны следственного управления в настоящее время не имеется, — говорится в ответе (фото есть в распоряжении редакции).
«Полностью всё имущество ушло на адвокатов»
Как говорит адвокат Илья Юшманов, следователь «выбрал одностороннюю позицию», а суд недостатки проведенного расследования «подбирает и устраняет» на протяжении года, пока идет процесс. В частности, адвокатам часто отказывают в ходатайствах о приобщении к делу экспертиз и биллингов.
— Родственники Александра провели гигантскую работу, по сути, параллельное расследование. Они нанимали нескольких адвокатов, те ходили искали людей по ближайшим магазинам и ларькам, где спиртное продают, прошлись по всему подъезду, по всем соседям, прошлись по всему общежитию, где Вера жила, людей там тоже опросили. Провели почерковедческие экспертизы, экспертизу замков, экспертизу аудиозаписи, опрашивали скорую помощь — ее же вообще не хотели допрашивать. То есть вышли сами на сотрудников скорой помощи, спрашивали, что случилось. Заказывали рецензию на судебно-медицинскую экспертизу. В общем, громадный объем работы, — перечисляет адвокат.
Сама Ирина Александровна оценивает их финансовые затраты в 3 миллиона рублей.
— Мы продали квартиру, продали машину — это то, что было у Александра, то есть полностью все имущество ушло на адвокатов и взяли еще дополнительно кредит, потому что экспертизы стоят очень дорого. Мы заказывали в Москве экспертизы и привозили адвоката из Москвы, а первое заседание было сорвано. Мы ему заплатили около 98 тысяч, и спросили у адвоката: «Скажите, у нас заседание не состоялось, может быть, вы хотя бы 50% возьмете?». А он говорит, что нет, время мое потрачено. Кроме того, что плакать, ничего не осталось. Это просто бесчеловечно со всех сторон. Поэтому материальная сторона — да, здесь огромные затраты, — вздыхает она.
Александр пока шло расследование, а затем судебный процесс, провел в СИЗО. Там его здоровье начало ухудшаться. У него испортилось зрение — незадолго до попадания в СИЗО, во время строительных работ, ему попала стружка в глаз. Медик осмотрел его и заявил, что Александру нужна срочная операция.
Ближайшее судебное заседание по делу Александра Лобастова пройдет 20 октября. Процесс подходит к концу, скоро суд заслушает показания мужчины.
Корреспондент НГС обратилась в прокуратуру Алтайского края с запросом по ситуации, на момент публикации ответ не был получен.
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