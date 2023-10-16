Умерла или убил? Семья сибиряка потратила 3 млн, чтобы доказать его невиновность — в его квартире скончалась девушка

Во второй раз в своей квартире он оказался уже под утро, там на этот раз присутствовала Вера. Как рассказал тогда сын матери, девушка стала чувствовать себя еще хуже — у нее пошла кровь из носа, а выходя из ванной, она потеряла сознание. Александр быстро позвонил матери, чтобы ты вызвала скорую.



Людмила Александровна позвонила медикам, а пока те едут, решила сама дойти до сына. Когда она пришла, Вера, по ее словам, была жива, но находилась уже «в сумрачном состоянии»:



— Сын положил ее на пол и начал делать непрямой массаж сердца. И тут приехала скорая помощь, они проделали реанимацию, все как положено, но спасти ее не удалось.

