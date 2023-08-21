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«Не могла поверить, что отец так страшно умрет». Родные предпринимателя три года ищут его тело — виновный уже на свободе

Рассказываем историю загадочного убийства в селе возле Новосибирска, которое не смогли раскрыть следователи и не поверил суд

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Николай Батуков весной 2020 года отметил 70-летний юбилей, а спустя 7 месяцев бесследно пропал

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В селе Быстровка Искитимского района в октябре 2020 года пропал 70-летний предприниматель Николай Батуков. Его лесопилка располагалась прямо напротив дома, и в день исчезновения жена наблюдала, как утром муж ушел на работу, а затем как ближе к вечеру его машина то подъезжала к дому, то возвращалась к предприятию. Ни ночью, ни на утро следующего дня мужчина дома так и не появился. А вскоре в бытовке и в пустой машине бизнесмена, брошенной возле огорода, нашли пятна крови. Родственники сразу обратились в полицию. Они до последнего надеялись, что Николай Иванович жив, но неожиданное признание в убийстве сделал его работник (правда, вскоре от него отказался). Журналист НГС Ксения Лысенко рассказывает мрачную криминальную историю из небольшого села: пока родные продолжают искать тело главы семьи, чтобы наконец его похоронить, признанный виновным в его смерти уже находится на свободе.

Как семья Батуковых надеялась найти Николая Ивановича живым

От лесопилки, которую с любовью когда-то построил Николай Иванович, почти не осталось следа. Здание выглядит давно заброшенным — эти руины хорошо просматриваются даже с дороги. Рядом с тем, что когда-то было успешным предприятием и давало рабочие места, валяются доски — это часть пристроенной бытовки.

— Когда папа потерялся, мы в плохое не могли поверить, честно вам скажу, — говорит дочь Николая Ивановича Марина Власова. — Позвонила мама и сказала, что папа не пришел ночевать. Ну что делать? Я позвонила брату, мы вместе приехали в Быстровку и начали искать. Мама еще сказала, что машина папы за домом стоит. Пустая. Мама подошла, увидела, что никого нету, только документы лежат. И это нас насторожило — документы он обычно носит в кармане рубашки.

Так выглядит лесопилка, которую когда-то построил Николай Иванович

Так выглядит лесопилка, которую когда-то построил Николай Иванович

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А это — то, что осталось от бытовки. В ней следователи позже найдут диван, пропитанный кровью убитого

А это — то, что осталось от бытовки. В ней следователи позже найдут диван, пропитанный кровью убитого

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В тот день, когда Марина с братом искали Николая Ивановича, они зашли в бытовку — внутри было натоплено, стоял сильный жар. В печке что-то догорало, телевизор работал, а на столе стоял недоеденный торт — накануне ее отец приехал сюда, чтобы поздравить с днем рождения своего сотрудника Евгения Бутышева.

К этому сотруднику в этот же день обратился брат Марины, тот объяснил, что Николая Ивановича видел лишь прошлым вечером. С его слов, они немного посидели за тортом и разошлись по домам.

Прямо напротив лесопилки стоит дом семьи Батуковых. Через пару домов от предприятия — дом Евгения Бутышева

Прямо напротив лесопилки стоит дом семьи Батуковых. Через пару домов от предприятия — дом Евгения Бутышева

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Марина, ее мать и брат решили подождать до утра следующего дня, прежде чем обращаться в полицию. Она вспоминает события тех дней, рассеянно гуляя по полю из полыни рядом с предприятием ее отца. Когда Николай Иванович пропал, все близкие бросили силы на то, чтобы как можно скорее найти мужчину и помочь следствию, а о лесопилке думали в последнюю очередь. Что-то они успели вывезти, но часть кто-то растащил, побив окна и отломав заколоченные доски. Вывозить оставшееся семья взялась позже, когда надежды на то, чтобы найти Николая Ивановича живым, растаяли.

29 октября следователи пришли в бытовку лесопилки — следов пиршества внутри уже почему-то не было. Рядом с пристройкой они увидели следы волочения, а подняв покрывало на диване, поняли, что тот пропитан кровью. Экспертиза показала, что кровь принадлежит Николаю Ивановичу и Евгению Бутышеву.

Село с темными тайнами

Быстровке точно повезло с местоположением: рядом берег реки Оби, облюбованный отдыхающими, и знаменитый Караканский бор, куда каждые лето и осень приезжают грибники. Неподалеку разбросаны базы отдыха, а в самом поселении продаются и арендуются на лето дачи.

В Быстровку часто едут отдыхать, тем более природа позволяет — рядом бор и берег реки

В Быстровку часто едут отдыхать, тем более природа позволяет — рядом бор и берег реки

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Кажущаяся идиллия словно трещит по швам, стоит только разговориться с местными. Здесь осторожно пересказывают историю Маши Седельниковой — «хорошей девочки», пропавшей в майские праздники в 2013 году. В исчезновении винят ее парня, который, в отличие от Маши, примерным поведением похвастать не мог.

— Всё село искало. И волонтеры приезжали, и с собаками, и полиция. Ну она связалась с уголовником этим… Он потом умер в колонии от туберкулеза, так мама ему такой пьедестал сделала на кладбище, — говорят в администрации Быстровского сельсовета. — Мама Маши до сих пор верит, что она жива, просто где-то затерялась.

Когда-то в Быстровке пропала девушка Маша Седельникова, теперь — предприниматель Николай Батуков

Когда-то в Быстровке пропала девушка Маша Седельникова, теперь — предприниматель Николай Батуков

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Историю пропавшей Маши в Быстровке рассказывают не просто так. Ее тело, как и тело Николая Батукова, до сих пор не нашли. Быстровцы делают на этом особый акцент, словно придавая селу особую мрачную ауру.

— Ну вы поосторожнее с этим, — тихо предупреждает продавец одного из быстровских магазинов. — Он сейчас вернулся, Бутышев-то. Дом будет, вот как заезжали, по левой стороне.

Пустой, вопреки словам продавца, дом Евгения Бутышева стоит напротив владений Николая Ивановича и супруги. Совсем недалеко та самая лесопилка — бизнес, который организовал Николай Иванович и нанял на работу нескольких односельчан. Для быстровцев мужчина был успешным, хотя, как признается Марина Власова, последние годы предприятие заметно сбавило обороты — и леса заготовили достаточно, и появилась конкуренция в виде лесопилок поблизости. Тем, что ее папа считался в селе богатым, как считает дочь Николая Ивановича, некоторые пользовались — просили денег и не отдавали, просили помочь с хозяйством и строительством. Тот в свою очередь бескорыстно помогал.

Марина говорит, что с Евгением Бутышевым не была знакома, но знала о нем со слов папы — его он называл хорошим работником

Марина говорит, что с Евгением Бутышевым не была знакома, но знала о нем со слов папы — его он называл хорошим работником

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Тогда, за два месяца до своей смерти, предприниматель решил взять на работу Евгения — об этом попросил сам молодой человек. Марина вспоминает, что лишь позже узнала от соседей, что с Евгением предпочитали не связываться, припоминали ему прошлые судимости (уже погашенные. — Прим. ред.) и называли его агрессивным:

— Мы даже не знали, что его так все боятся, а мне это и оперативники сказали. Ну я-то вообще приезжий человек, я его реально не знала до того, как это всё случилось, но папа наш был уверен, что стоит дать шанс человеку. Папа был психологом хорошим, он всю жизнь на руководящих должностях, как-то старался помогать, давать шанс людям. О Бутышеве он, кстати, всегда хорошо отзывался. Говорил, что у меня работник такой хороший, он такое хозяйство держит. Он любил очень людей труда и особенно не любил лентяев. У Бутышева свиньи были, однажды забрались к соседям и съели у них весь урожай. Они с него запросили 4000 за этот урожай. А папа ему эти деньги просто дал, сказал: «На, отдай».

Дочь Николая Ивановича говорит, что тот порой помогал деньгами своим соседям, а также давал работу на лесопилке

Дочь Николая Ивановича говорит, что тот порой помогал деньгами своим соседям, а также давал работу на лесопилке

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В публичном поле о Бутышеве, которого односельчане считают агрессивным и вспыльчивым, можно найти лишь положительное. В 2018 и 2019 годах несколько СМИ называли Евгения энтузиастом и «Дон Кихотом», а также рассказывали о его неравнодушном отношении к экологии: вот он сам сколотил ящики для мусора и поставил их на пляже, вот своими силами убрал берег реки.

При этом в отношениях Евгения и Николая Ивановича было не всё гладко: в момент строительства лесопилки мужчины поссорились из-за земли. Марина объясняет, что там обычно пас лошадей Бутышев, а затем участок взял в аренду ее папа. Евгению это, конечно, не нравилось, мужчины слегка поскандалили, но спустя годы о конфликте решили забыть, и Бутышев начал работать на Николая Ивановича.

На предприятии Николай Иванович поставил камеры, но те с августа <nobr class="_">2020 года</nobr> перестали работать

На предприятии Николай Иванович поставил камеры, но те с августа 2020 года перестали работать

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И где-то с августа 2020 года, по словам Марины, камеры, установленные на лесопилке, внезапно перестали работать. Это заметят оперативники, приехавшие по заявлению о пропаже человека и рассчитывавшие получить видеозаписи.

А затем выяснится, что кровавые следы есть не только на диване, но и на багажнике автомобиля — кровь принадлежала Николаю Ивановичу и Евгению Бутышеву.

7 ноября тот даст признание: это он виновен в смерти предпринимателя.

Путанные показания

В первых показаниях Евгения Бутышева, которые он дал в ноябре 2020 года, он объяснил, что кровь образовалась из-за того, что они оба забивали скотину и оба поранились (фото приговора есть в распоряжении НГС). 27 октября действительно посидели в бытовке, выпили коньяка в честь праздника, но разошлись, с тех пор Евгений своего работодателя не видел.

Дочь Николая Ивановича не верит в то, что тот мог забивать скотину. Этого, по ее словам, он не делает еще с <nobr class="_">90-х</nobr>, поскольку «сильно переживает»

Дочь Николая Ивановича не верит в то, что тот мог забивать скотину. Этого, по ее словам, он не делает еще с 90-х, поскольку «сильно переживает»

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Через несколько дней Евгений Бутышев дал признательные показания: сказал, что это он толкнул Батукова, уже якобы пьяного к тому моменту, от чего тот умер. Вот что скажет Бутышев в своих показаниях во время допроса:

— Примерно в 20:15, когда он (Бутышев) растапливал печь, Батуков Н. И. вскочил на ноги и с размаху ударил его по голове пустой бутылкой, которая не разбилась. Батуков Н. И. молчал и ничего не говорил. От удара у него пошла кровь из головы и закружилась голова, он встал на ноги, а Батуков Н. И. этой же бутылкой стал замахиваться на него во второй раз. В этот момент он прикрывал правой рукой голову и этой же рукой тыльной стороной ладони оттолкнул Батукова Н. И. от себя рукой, ладонью он попал в лицо. От его толчка ладонью Батуков Н. И. выронил на пол бутылку, стал пятиться назад и присел на диван, правой рукой стал держаться за сердце. Руки Батукова Н. И. разошлись по сторонам, и он увидел, что из носа того течет кровь. Он подошел к нему и стал проверять пульс, но пульс не прощупывался, — сообщил Бутышев во время допроса 7 ноября 2020 года (фото есть в распоряжении НГС).

Марина хранит все документы по делу ее отца

Марина хранит все документы по делу ее отца

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Затем, по словам Бутышева, он сильно испугался, сел за руль машины Батукова, отъехал от лесопилки, но вскоре вернулся. Бутышев переложил тело в багажник, отвез того в овраг и сбросил в него. Где именно может находиться тело предпринимателя, он так и не смог пояснить — оперативники вывозили его на местность, но это ничего не дало.

Через несколько месяцев от этих показаний он отказался. Заявил, что Николая Ивановича не трогал, за руль его машины ни разу не садился (хотя кровь Бутышева была найдена именно с водительской стороны), а удар по голове ему якобы нанесли сотрудники полиции, выбивая показания.

— Ранее данные показания дал под давлением оперативников, которые его избивали. По этому поводу обращался с заявлением к защитнику, но это почему-то нигде не зарегистрировано. Также были угрозы от Власовой М. Н. У Батукова Н. И. были конфликты и с Власовой М. Н., и с сыном, — говорил Бутышев в ходе допроса 24 мая 2021 года.

Местные жители говорят, что Евгений Бутышев появлялся в Быстровке совсем недавно. Его дом выглядит нежилым

Местные жители говорят, что Евгений Бутышев появлялся в Быстровке совсем недавно. Его дом выглядит нежилым

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Впоследствии он будет придерживаться этих показаний, добавляя к ним отдельные подробности. Например, что признательные показания ему передали оперативники на листочке, а тот лишь их прочитал. При этом, по его словам, Николай Иванович при нем «не кровил», поэтому он не знает, откуда следы крови на диване, в бытовке и машине.

Все эти меняющиеся показания Бутышева огласят в ходе суда из-за «существенных противоречий».

Но Марина с тем, что говорил Евгений, не согласна. Она говорит, что не угрожала ему и не могла этого делать, а папа не пил — ему только недавно установили кардиостимулятор. Показания о том, что Николай Иванович ссорился с детьми, Марина вообще называет «бредом», а самого Бутышева считает манипулятором, который изворачивался во время допросов и придумывал версии, чтобы запутать следствие.

— Вот папа всегда говорил: «Пока я глаза не закрою, я вас буду любить». Это его коронная фраза, он нам, троим его детям, всегда повторял, — вспоминает она. — Еще говорил, что с людьми надо жить дружно. Никогда не ругался ни с соседями, ни с кем, то есть старался всё как-то решать мирно. Папа по-человечески всегда входил в положение людей и нас этому учил.

Находка на поле и суд

Весной 2021 года в деле наметится зацепка — во время вспахивания поля один из рабочих заметил куски одежды с пятнами крови. Ее Марина и ее брат опознали как одежду Николая Ивановича. Страшная находка давала надежду на то, что где-то рядом может быть тело. Марина вспоминает, как и осенью, во время пропажи отца, и весной после обнаружения одежды, они обыскивали каждый овраг:

— Было волонтеров очень много осенью, мы до снега всё тут прочесывали. А весной ездили, выезжали уже наши, с семьей ходили. Но это бесполезно, понимаете? Тут очень много вариантов, я даже не думала, что их так много. Везде овраги, ручьи… Но мы всё равно всё смотрели, по полям и лесам лазали.

Чтобы найти Николая Ивановича, привлекали волонтеров. В Быстровку даже приезжал водолаз, исследовавший дно реки

Чтобы найти Николая Ивановича, привлекали волонтеров. В Быстровку даже приезжал водолаз, исследовавший дно реки

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Неизвестность подтолкнула Марину обратиться к экстрасенсам, которые сошлись во мнении, что Николая Ивановича убили. Одна из жутких версий — тело своего отца она не найдет, поскольку его скормили свиньям. Такой вариант Марина считает вполне вероятным и припоминает, как у Бутышева было поголовье свиней (после его задержания сестра Евгения продала их, чтобы оплатить адвоката), которых он плохо содержал и почти не кормил:

— Когда мы осенью отца искали, я обратила внимание, что эти свиньи голодные по помойкам шарятся, как собаки какие-то. Зрелище просто не для слабонервных. Я всю жизнь в деревне жила, но такое видела впервые. Да, как собаки кидаются на эти объедки на помойке, всё там роют.

В октябре 2021 года дело наконец было передано в суд, но судебные заседания постоянно откладывались из-за неявки свидетелей и недоставления подсудимого. Бутышева обвиняли в убийстве, но в суде обвинение не устоит.

Какую-то часть времени до суда, как рассказывает Марина, бывший работник ее отца находился под домашним арестом, и это сильно пугало семью предпринимателя — в доме Батуковых продолжает жить жена Николая Ивановича. К тому же в ходе следствия в бытовке нашли ацетон, который Бутышев покупал в местном магазине, и странное приспособление — Марина предполагает, что тот употреблял наркотические или токсические вещества.

В ходе же суда Бутышев вел себя уверенно и, по ее мнению, наслаждался вниманием, прикованным к нему. Единственный раз, когда она заметила тревогу на его лице, был перед вынесением приговора.

По словам дочери Николая Ивановича, суд отобрал у нее силы и здоровье

По словам дочери Николая Ивановича, суд отобрал у нее силы и здоровье

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— Это не суд был, а цирк! Придет кто-то из его свидетелей, а он ему так: «Ну что, как сам?» — плачет дочь предпринимателя. — Я половину своего здоровья в этом суде оставила. Я понимаю, что для судей это работа, они не могут через себя всё это пропускать. Точно так же, как и для следователей, прокуроров… Но для нас это трагедия. Это такая утрата, с которой мы не можем смириться. Я не могла поверить, что он такой страшной смертью умрет, а мы даже похоронить его не можем.

5 мая 2023 года Искитимский районный суд вынес приговор. Евгения Бутышева признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 ч. 1 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем (ст. 166 ч. 1 УК РФ). По первой статье его осудили на 1 год исправительных работ, по второй — на два года лишения свободы. Но наказание было поглощено сроком нахождения под стражей, поэтому Евгения Бутышева освободили в зале суда. Его также обязали выплатить дочери предпринимателя полмиллиона рублей компенсации.

Приговор возмутил Марину и всех родственников Николая Ивановича, поэтому они тут же его обжаловали. Апелляцию также поддержал гособвинитель, посчитав наказание излишне мягким.

Марина обжаловала решение суда. Апелляционное представление также подал гособвинитель. Но приговор оставили неизменным

Марина обжаловала решение суда. Апелляционное представление также подал гособвинитель. Но приговор оставили неизменным

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— Судом при назначении наказания по 1-му и 2-му преступлениям в полном объеме не учтены обстоятельства преступления. Бутышев Е. П., убедившись в смерти Батукова Н. И., отвез тело потерпевшего на автомобиле, принадлежащем потерпевшему, в овраг, где оставил его. Личность Бутышева Е. П., который характеризуется УУП, администрацией сельсовета и жителями села отрицательно, агрессивный, мстительный человек, что суд не подвергает сомнению, непризнание им вины по 1-му и 2-му преступлениям, — говорится в апелляционном представлении гособвинителя (фото есть в распоряжении НГС).

В своей жалобе Марина объяснила, что не считает действия Бутышева неосторожными, а, наоборот, хладнокровными и расчетливыми, поскольку тот «заметал следы» — убирался в бытовке уже после пропажи отца, сжигал что-то в печи, накрыл диван покрывалом, чтобы спрятать кровь.

Несмотря на это, Новосибирский областной суд приговор оставил без изменений.

— Вину он так и не признавал, но приговор обжаловать не стал, потому что [разбирательство] длилось очень долго. По умышленному убийству он фактически был оправдан, его действия были переквалифицированы по статье 109-й «Причинение смерти по неосторожности». Это преступление считается преступлением небольшой тяжести, срок там до двух лет. Суд не нашел доказательств в предъявленных обвинениях того, что тот совершил умышленное убийство Батукова, — отметил адвокат Евгения Бутышева Юрий Ермаков. — А по другой статье, «Неправомерное завладение автомобилем», он был наказан и получил минимальный срок.

Юрий Ермаков был адвокатом Бутышева по назначению, и к тому моменту, как он вступил в дело, тот успел уже сменить несколько адвокатов. По его мнению, при назначении наказания сыграли роль данные им два года назад признательные показания. Если бы не они, предполагает адвокат, исходя из практики, его подзащитный мог вообще быть признан невиновным.

Корреспондент НГС попыталась связаться с самим Евгением Бутышевым, но тот от любых комментариев отказался.

Он уехал из села и сейчас, по словам Марины, находится где-то в Новосибирске.

Она не довольна ни приговором, ни проведенным следствием. Она говорит, что следователи халатно отнеслись к уликам и сбору показаний, а суд не исследовал все доказательства (ими были телефонные звонки Бутышева, которые суд не принял во внимание. — Прим. ред.). Все члены семьи, по ее словам, сходятся в том, что убили ее отца несколько человек и сделали это, вероятнее всего, из-за денег. При себе, как вспоминает Марина, у него всегда были деньги.

Марина надеется, что им удастся получить хоть какую-то информацию о местонахождении тела Николая Ивановича, пусть и спустя годы

Марина надеется, что им удастся получить хоть какую-то информацию о местонахождении тела Николая Ивановича, пусть и спустя годы

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Жена Николая Ивановича продолжает жить в Быстровке, дети и внуки стараются навещать ее как можно чаще, но это, как говорит Марина, дается им тяжело — в большом доме всё напоминает об отце:

— Получилось так, что мой отец якобы в пьяной драке погиб, и то, как всё вот это было обставлено, — мне это принять невозможно. Ведь ему за полгода до этого поставили кардиостимулятор, он даже ходил с трудом, а тут он якобы на кого-то кинулся… Не такой человек он. Его выставляют алкоголиком, но алкоголики не работают так, как мой отец, и не обеспечивают своих детей. Нас он обеспечил полностью, он ночами не спал — работал и думал, как заработать. А сейчас мы живем в подвешенном состоянии все эти три года. Он был светлым человеком, и вот почему нам тяжело ездить туда, где жил папа… Обычно приезжаешь, выходит папа, улыбается, спрашивает, как у нас дела. И сразу как-то всё на свои места встает, силы само собой появляются. Не зря же говорят, что родители — это щит. И когда этого щита не стало… Нам очень тяжело, больно до сих пор.

Марина говорит, что ее семья очень ждет любой информации от людей, которые могут знать, что именно случилось тем вечером и где находится тело ее папы. Они надеются предать его земле.

Недавно мы рассказывали об истории новосибирца Евгения Лукина — его признали виновным в убийстве предпринимательницы. Спустя пять лет, когда он отбывал наказание в колонии строгого режима, выяснилось, что женщину убили члены банды.

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