«Не могла поверить, что отец так страшно умрет». Родные предпринимателя три года ищут его тело — виновный уже на свободе

Через несколько дней Евгений Бутышев дал признательные показания: сказал, что это он толкнул Батукова, уже якобы пьяного к тому моменту, от чего тот умер. Вот что скажет Бутышев в своих показаниях во время допроса:

— Примерно в 20:15, когда он (Бутышев) растапливал печь, Батуков Н. И. вскочил на ноги и с размаху ударил его по голове пустой бутылкой, которая не разбилась. Батуков Н. И. молчал и ничего не говорил. От удара у него пошла кровь из головы и закружилась голова, он встал на ноги, а Батуков Н. И. этой же бутылкой стал замахиваться на него во второй раз. В этот момент он прикрывал правой рукой голову и этой же рукой тыльной стороной ладони оттолкнул Батукова Н. И. от себя рукой, ладонью он попал в лицо. От его толчка ладонью Батуков Н. И. выронил на пол бутылку, стал пятиться назад и присел на диван, правой рукой стал держаться за сердце. Руки Батукова Н. И. разошлись по сторонам, и он увидел, что из носа того течет кровь. Он подошел к нему и стал проверять пульс, но пульс не прощупывался, — сообщил Бутышев во время допроса 7 ноября 2020 года (фото есть в распоряжении НГС).

