«Шептались, что папа убийца». Новосибирец отсидел срок за чужое преступление — история человека, лишенного семьи и здоровья

Происходившее с ее семьей, по признанию женщины, серьезно подкосило всех: здоровье пожилых родителей Евгения, психику дочерей-школьниц и просто шокировало Елену — его 28-летнюю жену.



Ни на Новый год, ни в январские праздники Маргарита папу так и не увидела. Спустя несколько месяцев она пришла к нему на свидание в СИЗО и вспоминает, как была поражена его внешним видом — перед ней сидел глубоко угнетенный человек, в синяках и совсем без зубов. К тому моменту он уже дал признание по делу Федотовой.



— Всё мое детство проходило в шелушении конфет и сигарет для папы в колонию, — вздыхает она. — Тяжелое время тогда было… Ну, наверное, всем было непросто в эти годы, у нас у самих ничего дома не было. Но конфеты для папы — это святое.

