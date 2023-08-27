«На психов все трупы скидывали». Как 12 лет ловили самого жестокого маньяка СССР: история Чикатило

Бывший глава убойного отдела Генпрокуратуры СССР Евгений Бакин открывает большой красный альбом, на обложке которого золотыми буквами выведено «Лесополоса». На пожелтевших страницах расклеены черно-белые фотографии маньяка Андрея Чикатило, участников оперативной группы и кадры со следственных действий. Больше всего поражает таблица, которая даже не влезла в альбом, — список жертв, где записано несколько десятков фамилий. «Ручкой подписаны новые трупы», — спокойно добавляет Бакин.
Школьного учителя Андрея Романовича Чикатило, наверное, самого известного маньяка в России, генерал в отставке ласково называет Андрюшей. На счету Андрюши 53 жестоких убийства за 12 лет (10 из них исключил из приговора Верховный суд).
Началось всё в конце
Пока следователи искали и допрашивали психбольных, уже отсидевших педофилов и убийц (двоих мужчин успели расстрелять), неприметный учитель русского языка и литературы продолжал убивать и насиловать. Семьянин, труженик тыла — лысоватый мужчина в мутных очках с толстыми линзами только через десять лет вызвал подозрения у следствия.
Корреспондент MSK1.RU Вера Борисова изучила материалы уголовного дела и встретилась с Евгением Бакиным. В
Первая жертва
22 декабря 1978 года, Шахты — город в 80 километрах от областного центра. Всё произошло вечером. Девятилетняя школьница Лена Закотнова возвращалась домой от подруги, размахивая портфелем. С девочкой поравнялся мужчина в длинном сером пальто. После небольшой беседы он предложил Лене жвачку, та охотно согласилась: бедной семье, где она выросла, такое было не достать.
И он увел школьницу в сторону лесополосы, к речке Грушевке. Как только мимо перестали проезжать машины, мужчина начал вести себя странно. Его вдруг всего затрясло.
— Находясь в этом состоянии, я остановил девочку и завалил ее в бурьяне. Она пыталась вырваться, но я буквально был озверевшим, ничего с собой не мог сделать и в таком состоянии спустил с нее трусики, — вспоминал Андрей Чикатило на допросе спустя 12 лет.
Испугавшись, что крики могут услышать, Чикатило навалился на Лену и стал душить. Страдания жертвы настолько возбудили его, что он испытал оргазм.
Когда он понял, что школьница мертва — надел одежду на уже холодное тело и сбросил его в реку. Через два дня труп Лены выловили из воды местные жители. Смерть девочки наступила не от разрыва внутренних органов, как предполагало следствие, а от асфиксии.
Из материалов уголовного дела: в области половых органов и прямой кишки трупа имелись повреждения, а также была обнаружена сперма. Глаза
Первым подозреваемым стал житель Шахт, Александр Кравченко. Он недавно вышел из колонии, где сидел за изнасилование и убийство несовершеннолетней. А тело Закотновой нашли как раз недалеко от его дома, где и произошла трагедия.
Долгое время Кравченко не давал признательных показаний. Бывшего убийцу задерживали несколько раз, но он отказывался признаваться: «Это не я! Вы заставляете меня описывать факты, о которых я узнаю от вас», — писал он в жалобах.
Кравченко отпустили за недоказанностью, но после того, как он обокрал своего соседа, его арестовали второй раз. В 1979 году он под давлением признался в убийстве школьницы: в камеру к Кравченко подсадили убийцу-наркомана, который избивал его, вынуждая дать признательные показания.
В деле Закотновой было много белых пятен, а показания Кравченко постоянно путались. Один из следователей предложил проверить других подозреваемых на совершение преступления (чего сделано не было). В итоге Александра Кравченко приговорили к высшей мере наказания. 5 июля 1983 года его расстреляли.
— У нас Чикатило брали на Закотновой в основном — это первое его убийство, — вспоминает Евгений Бакин. — Суд прошел, парня невиновного расстреляли. Исса Костоев (начальник убойного отдела, работал вместе с Бакиным и вел операцию «Лесополоса». — Прим. ред.) тогда, конечно, применил жесткие методы: никого не впускал к нему, говорил строго.
По словам Бакина, в первый раз он увидел Чикатило уже ближе к окончанию следствия. Во время разговора с маньяком помощник прокурора не мог поверить, что именно он убил больше 50 человек.
— Его к нам привезли через Новочеркасск, Шахты, Красный Сулимск, где он и орудовал. Тогда я его в первый раз и увидел. Чикатило не произвел на меня какого-то сверхординарного впечатления. Он был обычным советским мужчиной, но интеллигентного типа, — говорит хриплым голосом генерал в отставке Евгений Бакин.
Такое впечатление Чикатило производил не только на следователя Бакина, но и на многих других. Он был типичным советским гражданином. Андрей родился в 1936 году в деревне на Украине сразу после голодомора и накануне сталинских репрессий.
Его старшего брата Степана якобы похитили и съели, подтверждений чему нет. Однако потрясением от этого факта Чикатило оправдывал свои убийства.
До 12 лет Чикатило страдал энурезом (недержанием мочи, как и многие будущие маньяки. — Прим. ред.), за что мать била его. В школе из-за плохого зрения над ним издевались и дразнили Очкариком. Несмотря на это, Андрей был отличником и главным приверженцем коммунизма.
Ни в школе, ни во дворе друзей у него не было — дети считали его странным и закрытым. В подростковом возрасте, когда его сверстники встречались с девочками, заводили отношения, Андрею оставалось лишь завидовать.
После одной неудачной попытки понравиться однокласснице Чикатило дал себе клятву: «"**** [вагина] — орган размножения человека. Клянусь не трогать ничьей, кроме своей жены". Клятву спрятал в укромном месте».
После школы Чикатило мечтал о новой жизни и учебе в столице, но не поступил на юрфак МГУ. Ему пришлось идти в ахтырское техническое училище связи (ныне Сумская область Украины). Потом его призвали в армию. Сначала Андрей служил в Средней Азии, в погранвойсках КГБ. Потом получил работу по специальности — обслуживал линии связи в Берлине, в составе группы советских войск.
После армии переехал в деревню под Ростовом, где устроился работать инженером на телефонной станции. Тогда же вступил в КПСС, а после работал в местной газете «Знамя». Близкие боялись, что Андрей — импотент, в деревне не одна девушка знала, что у Чикатило проблемы по мужской части. Тогда его сестра Татьяна познакомила со своей подругой — застенчивой Феодосией Одначёвой, на которой Андрей и женился. В 1965 году у них родилась дочь Люда, а через три года — сын Юрий.
Через 10 лет после рождения сына Чикатило начал насиловать и убивать девушек и подростков, если считать, что Лена Закотнова стала его первой жертвой.
— Ни с одной жертвой я не имел нормальной половой связи. Это была жалкая имитация. Я специально не ловил и не искал жертв. Просто случайно попадались такие же, как я. Многие из них голодные, выбитые из жизненной колеи, неблагополучные в жизненных ситуациях. И они ко мне прилипали, — говорил Чикатило уже в колонии.
Трогал школьниц под юбками
После свадьбы и рождения дочери Чикатило продолжил коммунистический путь: его назначили председателем районного комитета физической культуры и спорта, а через пять лет он окончил Университет марксизма-ленинизма при Ростовском педагогическом институте.
По окончании вуза, летом
Если в начале он пытался аккуратно домогаться юных школьниц, то с каждым разом ласки становились откровеннее: Чикатило мог положить ученице руку на грудь или на коленки или внезапно зайти в спальню, где перед сном раздевались девочки. Коллеги догадывались о том, что делает Андрей Романович с ученицами. Но ничего не предпринимали — боялись проверок и скандала.
Закончилась преподавательская карьера Чикатило в
На последнем следствии в 1991 году он рассказывает о том же случае по-иному и с подробностями: «Она сопротивлялась, отталкивала и кричала. Когда она стала кричать… я оставил ее… Об этом факте узнал директор интерната, и я вынужден был уйти с этой работы. Какой-либо другой мысли по отношению к Гульцевой, кроме как совершения в отношении нее развратных действий и получения от этого полового удовлетворения, я не имел…» — вспоминал Чикатило на следственных действиях в
Тогда бывший учитель переключился на
В 1978-м году, за несколько месяцев до убийства Лены Закотновой, Чикатило с семьей переехал в Шахты, где с сентября он работал воспитателем в ГПТУ
Дети стали называть Андрея Романовича Онанистом и Голубым после того, как всё училище узнало о домогательствах преподавателя по отношению к
Из доклада психиатра Дмитрия Вельтищева: во время работы преподавателем и воспитателем изменилась сексуальная направленность — наряду с аутоэротизмом он испытывал сексуальное удовлетворение от разглядывания, ощупывания девочек, а в последующем — и мальчиков. Стал замечать, что сексуальное возбуждение резко возрастает при сопротивлении и криках партнера. Обычные сексуальные контакты не приносили удовлетворения, отмечалась слабость эрекции, ускоренная эякуляция. Выявилась амбивалентность сексуальности — влечение, любовь и ненависть, стремление унизить, причинить боль определили дальнейшее развитие садизма.
Расстрел облегчения
В конце 1978-го следователи начали расследовать убийство Лены Закотновой. Ростовский маньяк боялся, что его разоблачат и расстреляют. Через пару лет за «убийство» школьницы расстреляли Александра Кравченко. И Чикатило вновь вышел на охоту.
Днем 3 сентября 1981 года
Из материалов уголовного дела: Чикатило стал раздевать и манипулировать пальцами в области ее половых органов, а затем с целью убийства девушки и получения сексуального удовлетворения нанес несколько ударов. Лариса пыталась скинуть с себя мужчину. Все ее волосы были в земле и еловых ветках. Одежда в порыве агрессии была разодрана в клочья. Чикатило наотмашь стал избивать девушку руками, засовывая комки грязи в рот, чтобы она не кричала. После того, как Лариса потеряла сознание, Чикатило отгрыз ей сосок правой груди.
Ткаченко была задушена, в ее половых органах нашли следы грязи и дерева. Одежду потерпевшей убийца унес с собой и спрятал.
«Командировочный» маньяк
В марте 1981-го Чикатило устроился старшим инженером в отдел материально-технического снабжения и сбыта Шахтинского производственного объединения «Ростовнеруд». Работа предполагала частые командировки. Именно они на протяжении 12 лет путали следствие.
— Когда его брали, он в Новочеркасске на заводе работал — специалистом по снабжению. Он ездил в командировки в Ташкент, Ленинград, Москву. В Москву он попал в 1985 году. Он не ощущал себя ниже других, запуганным. Нормальный мужик, — вспоминает Евгений Бакин.
Во время командировки в Московскую область Чикатило зарезал
Во Владимирской области Чикатило также напал на
«Какие маньяки в СССР?»
— Андрюша осознавал, как и что делал, а мы нет. Какие маньяки в СССР? Их не должно быть при социализме, — усмехнувшись, говорит бывший следователь. — Подобных преступлений раньше не было, никто не знал, как работать с такими людьми. Припоминаю только убийства пионеров под Краснодаром.
Заслуженный учитель и глава турклуба Анатолий Сливко убил 7 пионеров, своих воспитанников, в период с 1964 по 1985 год. «Бесполезно. Такого вычислить невозможно. По себе знаю», — за несколько часов до своего расстрела сказал Сливко Иссе Костоеву, главному следователю по делу Чикатило.
В первый раз структурировать работу следствия попытались лишь в октябре 1984 года. Владимир Казаков — замначальника следственного управления прокуратуры РСФСР объединил в одно производство 23 уголовных дела об убийствах. Он же составил «Второй список жертв» ростовского маньяка. Но это не помогло.
— Я четыре года проработал с делом Чикатило, мне так хватило, — отмахнувшись, говорит Евгений Бакин. — Там была жара, +40, не курорт. Действительно Шахты. Было сложно отсеять одно от другого. Сначала мне было очень интересно, потом начинаешь привыкать. Там следаки находят какой-то труп, говорят: «Пусть "Лесополоса" едет». А я говорю: «Нет, вы мне скажите, что это такое». Думали, что московские приехали, поэтому хотели всё [на нас] спихнуть. Поначалу был бардак.
Органы прокуратуры, ссылаясь на
— Никакого азарта не было: сюда приедешь — «бьют», туда приедешь — тоже «бьют», — объясняет Бакин сложность работы с ростовским начальством. — Никак не могли его найти. Мы понимали, что это была постоянка. Надо было кровь из носу найти его. Зацепились только из-за того, что он оступился дважды.
«Останется только черепушка»
С убийства Ткаченко прошел год. Лето, самое начало каникул
Из сводки дежурного Донского ПОМ МВД: 27 июня 1982 года в 16 часов дежурный сообщил, что в 500 метрах от поселка Донского в сторону станции Заплавской, в лесополосе, идущей вдоль дороги, обнаружен разложившийся труп. На место обнаружения направлена оперативная группа. Труп отправлен в морг Новочеркасска.
— В Ростове труп — неделя — и остается только одна черепушка. Из-за жары очень всё быстро разлагается. Там духота, и леса кругом, поди и пойми: старый труп или свежак. Надо ждать экспертов, это осложняло дело, — говорит Евгений Бакин.
Исколотый труп
— С матерями разговаривать тяжело. Я их насмотрелся. Родители есть родители. Она вся ревет, а я что буду делать. Самое ужасное — это говорить матерям, что их ребенка убили. С ума сходишь, — признается Бакин.
— Ростов стал для меня второй родиной, он же Ростов-Папа. Мы на чужие трупы перестали выезжать. Я отработал около 30 трупов. У Чикатило было много разнообразия. С ним мы в леготу [легкую] работали. На Чикатило я свою зону отработаю и сдаю отчет, поэтому с меня спрашивали, — вспоминает Евгений Бакин.
Следаки остались в дураках
В 1983 году дела об убийствах Бирюк и еще 5 человек объединили в одно производство. По первой версии, жестокие преступления совершил психбольной — проверяли всех, кто стоял на учете у психиатра.
В сентябре этого же года некий Шабуров, страдающий умственной отсталостью, признался, что вместе со своим знакомым Калеником (с таким же диагнозом) угнал машину и начал убивать детей. Сначала задержали подельника, а потом начали арестовывать людей из дома-интерната для умственно-отсталых, где Каленик вместе с Шабуровым лечились.
Следователи прозвали это расследование «Делом дураков». Пока оно шло, Чикатило убил еще одну девушку.
— Надо было от психов отбиться, на которых они все трупы скидывали. Казак [Владимир Казаков] приехал туда и года два занимался этим, а тела всё равно продолжали находить. Он объединил тела по выколотым глазницам, — рассказывает Бакин. — А потом уже Костоев пришел, и создали постоянную группу. Эпизодов в Ростове было много. Мы определяли по трупам: наш или не наш.
В сентябре 1983 года Чикатило убил женщину возле Новошахтинска (ее личность до сих пор не установили. — Прим. ред.), в октябре — Веру Шевкун, в декабре —
Первое задержание
14 сентября 1984 года на ростовском Центральном рынке участковый инспектор вместе с напарником задержали мужчину, подходящего под описание ростовского маньяка. В портфеле Андрея Чикатило обнаружили: грязное полотенце, кухонный нож с темной пластмассовой ручкой, банку вазелина, кусок мыла и два мотка веревки, а также удостоверение внештатного сотрудника милиции. Он объяснил сотрудникам предназначение каждой из вещей.
— В первый раз он попался, когда мы его еще не вели, — вспоминает Бакин. — Исса принял дело в ноябре 1986 года. Я тогда и поехал с ним, чтобы расследовать по новой. Я еще молодой приехал, ничего особо не знал. А Исса всё равно этим делом занимался и изучал. В то время они психов всяких ловили, но дело вел Володька Казаков. Именно он понял, что идет серия [убийств] в регионе.
На всякий случай у него взяли кровь на анализ. Из выводов судмедэксперта Гуртовой следовало, что в анусе
Позднее эксперты назовут это «парадоксальным выделительством». Медицинская ошибка вновь запутала следствие.
Парадоксальное выделительство
Парадоксальное (или двойное) выделительство — несуществующий, по современным данным, эффект, при котором кровь и содержащие белок выделения организма не совпадают по группе. В прошлом из-за низкого качества проведения анализов был сделан ошибочный вывод, что 15% людей не выделяют (например, со спермой) тех антигенов, которые содержатся в их крови.
— Я до сих пор сомневаюсь, что у Чикатило было двойное выделительство, — говорит Бакин. — Сперма одной группы крови, а кровь — другой. Его в первый раз отпустили, потому что как раз таки не совпало. А если кто-то что-то халатное [совершил], то это другой вопрос. Тогда не было еще таких экспериментов. Через время очень сложно установить личность и всё остальное.
Операция «Лесополоса» под контролем ЦК КПСС началась в декабре 1985 года. Она стала самым масштабным оперативным мероприятием, которое когда-либо проводили советские и российские правоохранительные органы.
Розыск серийного убийцы обошелся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года. Железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы патрулировали с использованием военных вертолетов.
За время операции на причастность к серии убийств проверили более полумиллиона человек, накопили информацию на 48 тысяч людей с сексуальными отклонениями, на спецучет поставили 5845 человек, проверили 163 тысячи водителей. Попутно раскрыли 1062 преступления (включая 95 убийств, 245 изнасилований, 140 случаев нанесения тяжких телесных повреждений и 600 других преступлений).
— Он не специально выбирал, а ездил в командировки: кто попался, того и заваливал. Генеральный прокурор тогда издал приказ, чтобы детей, которые без вести пропали, расследовали как убийства. Мы на Чикатило пораскрывали столько [убийств] без вести пропавших… А их списывали на несчастные случаи или волков, — сделав паузу, сказал Бакин.
Для помощи следователям по делу ростовского маньяка по всему региону организовали отряды дружинников, которые прочесывали леса и парки, дежурили на вокзалах.
Чикатило сам стал таким дружинником: он участвовал в операции «Лесополоса», дежурил, «помогая» милиции ловить самого себя.
Последнее убийство
6 ноября 1990 года мужчина в очках познакомился с
— Свернули в лесной массив, где до этого совершил убийство Громова, Муратова (
Бывший учитель Чикатило вышел обратно к станции, где его остановил сержант милиции Игорь Рыбаков. Правоохранитель сомневался: задерживать подозрительного мужчину или нет. В итоге, просмотрев документы, отпустил. Но Рыбаков запомнил редкую фамилию сутулого мужчины в очках.
Через неделю в лесополосе нашли тело
За Чикатило установили наблюдение: он вел себя странно, знакомился с девушками, возвращался на места, где ранее находили трупы, приставал к мальчикам.
— Для него это было так обыденно, — вздохнув, сказал Бакин. — Поначалу, может быть, какая-то совесть в нем играла. Чикатило брали, когда он второй раз засветился на лесопосадках. Тогда они его и взяли. Исса был молодец и сразу сообразил, кто к нему попал.
«Взял и закрыл в КГБ»
Чикатило был арестован около пяти вечера 20 ноября 1990 года. При обыске в его доме обнаружили 23 кухонных ножа, молоток, которым Чикатило добивал жертв, уже известный портфель, в котором лежали веревка, нож и вазелин. А размер и рисунок подошвы его обуви совпали с отпечатком, найденным на месте одного из убийств.
— Для Советского Союза все эти убийства были небывальщиной. Чикатило уже опыт имел, ему 56 лет уже было. Мне говорили: «До твоих сорока не возьмете Чикатило», а мы его за четыре дня до моего сорокалетия взяли, — засмеялся Бакин. — Как хочешь, так и понимай.
Чикатило допрашивали десять дней, но он ни в чем не сознавался. Прямых улик против него не было, и уже истекал установленный в советском законодательстве трехдневный срок.
— Он не буянил. Поначалу 10 дней не думал, что его в такой оборот возьмут, — говорит Бакин.
28 ноября 1990 года, после продолжительного разговора с психиатром Бухановским, который составил психологический портрет ростовского маньяка, Чикатило расплакался и дал признательные показания.
— Помню, что привез Андрюшу на экспертизу в Сербского (Московский научно-исследовательский институт психиатрии
Суд над Чикатило начался 14 апреля 1992 года. Его дело состояло из 220 томов. Чикатило признался в 55 убийствах, но обвинение вынесли по 53, а в приговоре фигурировали 43 убийства, так как по 10 эпизодам Верховный суд счел доказательную базу недостаточной. Причем о некоторых убийствах Чикатило рассказал следователям сам.
— Мы его взяли, когда у нас был один висяк. Только потом выяснилось, что «глухарей» была куча на самом деле, — разведя руками, говорит следователь в отставке. — Парень пропал тогда. А потом Чикатило показал его уже на кладбище: прикопал там, чтобы никто не нашел. Уже тогда Андрей лоб себе зеленкой помазал (приговорил себя к смертной казни. — Прим. ред.). До этого показывал только известные трупы.
Во время судебных заседаний Андрей Чикатило пытался изобразить сумасшествие: кричал, оскорблял судей, прокурора и присутствующих в зале, обнажал половые органы, утверждал, что он беременный и кормящий.
— Хочу пожить в новой возрожденной свободной России, при новой конституции, где гарантированы все свободы и права человека, когда наша Россия возвращается в число цивилизованных народов. Прошу вас оставить мне жизнь, — писал Чикатило прошение о помиловании президенту Борису Ельцину.
Многостраничный приговор начали зачитывать 14 октября. На следующий день судебная коллегия Ростовского областного суда вынесла приговор:
— При назначении наказания Чикатило, несмотря ни на какие смягчающие его вину обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, — исключительную меру, и приговаривает его — к смертной казни.
Чикатило признали виновным в преступлениях по уголовным кодексам трех стран: России, Украины и Узбекистана.
— Я делал это не ради сексуального удовлетворения. Скорее это меня несколько умиротворяло, — объяснял свои преступления Чикатило.
Спустя почти 1,5 года, 13 февраля 1994 года, Чикатило ночным рейсом отправили в Москву на новое обследование. Вечером 14 февраля на автомобиле УАЗ его доставили в сопровождении двух конвоиров на место исполнения приговоров к расстрелу.
Ростовский маньяк был казнен выстрелом в затылок.
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