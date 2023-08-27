«На психов все трупы скидывали». Как 12 лет ловили самого жестокого маньяка СССР: история Чикатило

Испугавшись, что крики могут услышать, Чикатило навалился на Лену и стал душить. Страдания жертвы настолько возбудили его, что он испытал оргазм.



Когда он понял, что школьница мертва — надел одежду на уже холодное тело и сбросил его в реку. Через два дня труп Лены выловили из воды местные жители. Смерть девочки наступила не от разрыва внутренних органов, как предполагало следствие, а от асфиксии.

