Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске — следователи проводят проверку

Днем 25 августа в Новосибирске обнаружили тело погибшей женщины под окнами многоэтажки в Советском районе. Об этом сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Напротив первого подъезда девятиэтажного дома
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
— Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Советском районе города Новосибирска тела женщины, — пояснили в СК.
Следователи проводят осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее жители дома на улице Челюскинцев, 15/1 заметили, как под окнами многоэтажки спасатели пытаются реанимировать человека. Видео происшествия они передали в редакцию НГС.