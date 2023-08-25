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Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске — следователи проводят проверку

Инцидент произошел в Советском районе

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Тело нашли на улице Арбузова

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Днем 25 августа в Новосибирске обнаружили тело погибшей женщины под окнами многоэтажки в Советском районе. Об этом сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Напротив первого подъезда девятиэтажного дома № 16 на улице Арбузова найдено тело пожилой женщины, — пояснил источник.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Советском районе города Новосибирска тела женщины, — пояснили в СК.

Следователи проводят осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее жители дома на улице Челюскинцев, 15/1 заметили, как под окнами многоэтажки спасатели пытаются реанимировать человека. Видео происшествия они передали в редакцию НГС.

Нашли тело женщиныСледственный комитетНовосибирск
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