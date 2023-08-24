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Новосибирца заподозрили в краже телефона у будущей тещи — он перепродал его после ссоры

Инцидент произошел во время возвращения с дачи

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Подозреваемый заявил, что плохо помнит, что с ним произошло

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В Новосибирске женщина заявила, что на железнодорожном вокзале у нее украли телефон. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к этому причастен будущий зять пострадавшей.

— В линейный отдел МВД России на станции Новосибирск обратилась жительница областного центра и сообщила, что забыла в вагоне электропоезда смартфон и он похищен неизвестным. Сотрудники уголовного розыска установили, что владелица мобильного устройства скрывает некоторые обстоятельства произошедшего, а к преступлению причастен жених ее дочери, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Выяснилось, что женщина вместе с дочерью и будущим зятем возвращалась с дачи. Потерпевшая отдала телефон парню, чтобы он убрал его в свой рюкзак. Во время поездки между ними произошла ссора. В Новосибирске жених оставил невесту и будущую тещу и ушел в неизвестном направлении. Позже он распивал спиртное со случайными знакомыми и продал им телефон.

— Теща передала мне телефон. Я помню смутно, он был в пакете. Я даже не знал, что он там. Я засунул его в рюкзак. Вышли на вокзале Новосибирск-Главный, мы разошлись. Дальше я вообще практически ничего не помню. Ребята, с которыми я познакомился, выпивали, их было двое. Они утверждают, что я якобы им продал телефон, — рассказал подозреваемый на оперативном видео.

Транспортные полицейские изъяли похищенный телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже телефона у слепого человека. Сибиряк отобрал у потерпевшего мобильный и убежал.

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