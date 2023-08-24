Новосибирца заподозрили в краже телефона у будущей тещи — он перепродал его после ссоры

Выяснилось, что женщина вместе с дочерью и будущим зятем возвращалась с дачи. Потерпевшая отдала телефон парню, чтобы он убрал его в свой рюкзак. Во время поездки между ними произошла ссора. В Новосибирске жених оставил невесту и будущую тещу и ушел в неизвестном направлении. Позже он распивал спиртное со случайными знакомыми и продал им телефон.

