Новосибирца заподозрили в краже телефона у будущей тещи — он перепродал его после ссоры

В Новосибирске женщина заявила, что на железнодорожном вокзале у нее украли телефон. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к этому причастен будущий зять пострадавшей.
— В линейный отдел МВД России на станции Новосибирск обратилась жительница областного центра и сообщила, что забыла в вагоне электропоезда смартфон и он похищен неизвестным. Сотрудники уголовного розыска установили, что владелица мобильного устройства скрывает некоторые обстоятельства произошедшего, а к преступлению причастен жених ее дочери, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.
Выяснилось, что женщина вместе с дочерью и будущим зятем возвращалась с дачи. Потерпевшая отдала телефон парню, чтобы он убрал его в свой рюкзак. Во время поездки между ними произошла ссора. В Новосибирске жених оставил невесту и будущую тещу и ушел в неизвестном направлении. Позже он распивал спиртное со случайными знакомыми и продал им телефон.
— Теща передала мне телефон. Я помню смутно, он был в пакете. Я даже не знал, что он там. Я засунул его в рюкзак. Вышли на вокзале Новосибирск-Главный, мы разошлись. Дальше я вообще практически ничего не помню. Ребята, с которыми я познакомился, выпивали, их было двое. Они утверждают, что я якобы им продал телефон, — рассказал подозреваемый на оперативном видео.
Транспортные полицейские изъяли похищенный телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по
Ранее в Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже телефона у слепого человека. Сибиряк отобрал у потерпевшего мобильный и убежал.