Пассажир самолета Москва — Новосибирск пошел в туалет покурить во время полета — ему вызвали полицию

В новосибирском аэропорту Толмачево выписали штраф пассажиру рейса Москва — Новосибирск. 40-летний мужчина нарушил правила безопасного полета и решил покурить в туалете.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Новосибирск, пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полета, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6,24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Мужчине выписали штраф.
Ранее НГС писал о пассажире, который ударил стюардессу и матерился на борту самолета. Задержание попало на видео.