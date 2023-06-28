freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 85.05
eur 93.14
Тема дня13-летнего мальчика из Томска ищут в Новосибирске
Все новости
Все новости

Пассажир самолета Москва — Новосибирск пошел в туалет покурить во время полета — ему вызвали полицию

Мужчине выписали штраф

2 659

Самолет летел из Москвы

Поделиться

В новосибирском аэропорту Толмачево выписали штраф пассажиру рейса Москва — Новосибирск. 40-летний мужчина нарушил правила безопасного полета и решил покурить в туалете.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Новосибирск, пассажир нарушил правила безопасного поведения во время полета, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6,24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Мужчине выписали штраф.

Ранее НГС писал о пассажире, который ударил стюардессу и матерился на борту самолета. Задержание попало на видео.

По теме

СамолетПассажирТранспортная полицияТолмачево
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter